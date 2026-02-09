TOKİ Kütahya kura sonuçları açıklandı mı? Kütahya TOKİ kura sonucu sorgulama

Yüzyılın Konut Projesi'nde Kütahya konutları kurası çekildi. 3 bin 592 konut için noter huzurunda gerçekleştirilen TOKİ Kütahya kura çekilişi canlı yapıldı. Takvimin güncellenmesiyle birlikte binlerce ailenin gözü kulağı, noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişlerden gelecek "hak sahibi" haberlerine çevrildi.
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kütahya genelinde gerçekleştirilen hak sahipliği belirleme kuraları tamamlanmış olup, asil ve yedek isim listeleri sisteme aktarılmıştır. Kütahya merkez ve ilçelerinde ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için süreç dijital platformlara taşınmıştır.
Kütahya TOKİ Kura Sonucu Sorgulama Sayfaları
Adaylar, hak sahibi olup olmadıklarını aşağıdaki iki resmi kanal üzerinden anlık olarak kontrol edebilirler:
e-Devlet Kapısı: T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak "Konut/İş Yeri Hak Sahipliği Sorgulama" ekranından.
TOKİ Resmi Sitesi: www.toki.gov.tr adresi üzerinden ilan edilen güncel isim listeleri aracılığıyla.
Kütahya Konut ve İlçe Kontenjan Dağılımı
Kütahya il genelinde toplam kontenjanın büyük bir kısmı merkez ve Tavşanlı ilçelerine ayrılmıştır. İşte öne çıkan bazı kontenjan sayıları:
Merkez: 1.174 Konut
Tavşanlı: 575 Konut
Simav: 250 Konut
Gediz / Altıntaş: 200'er Konut
Aslanapa / Emet: 96'şar Konut
Seyitömer / Dumlupınar / Çukurca / Yenikent / Akdağ vb.: 47'şer Konut (Belde ve küçük yerleşim alanları)
Hak Sahipleri İçin Sonraki Adım
Kurada ismi asil olarak çıkan vatandaşların, ilerleyen tarihlerde banka sözleşme süreci ve peşinat ödemeleri için TOKİ tarafından yapılacak duyuruları takip etmesi gerekmektedir. Yedek olarak belirlenen adaylar ise asil listeden feragat edenlerin yerine sıra usulüyle davet edilecektir.
9-16 ŞUBAT TOKİ KURA TAKVİMİ
Yeni haftanın takvimi şu şekilde:
10 Şubat Salı Bilecik'te 1419,
11 Şubat Çarşamba Çankırı'da 1753,
12 Şubat Perşembe Bolu'da 1950,
13 Şubat Cuma Tekirdağ'da 6 bin 865, Balıkesir'de 7 bin 548 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.
Bu hafta 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun daha kurası çekilecek. Böylece, 15 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 57'ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111'e yükselecek.