TOKİ Kütahya kura sonuçları açıklandı mı? Kütahya TOKİ kura sonucu sorgulama

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin konut projesinde kura heyecanı, yeni haftanın ilk gününde Yozgat ve Kütahya illeriyle devam ediyor. Peki TOKİ Kütahya kura sonuçları açıklandı mı? Kütahya TOKİ kura sonucu sorgulama

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

TOKİ Kütahya kura sonuçları açıklandı mı? Kütahya TOKİ kura sonucu sorgulama

Yüzyılın Konut Projesi'nde Kütahya konutları kurası çekildi. 3 bin 592 konut için noter huzurunda gerçekleştirilen TOKİ Kütahya kura çekilişi canlı yapıldı. Takvimin güncellenmesiyle birlikte binlerce ailenin gözü kulağı, noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişlerden gelecek "hak sahibi" haberlerine çevrildi.

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kütahya genelinde gerçekleştirilen hak sahipliği belirleme kuraları tamamlanmış olup, asil ve yedek isim listeleri sisteme aktarılmıştır. Kütahya merkez ve ilçelerinde ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için süreç dijital platformlara taşınmıştır.

Kütahya TOKİ Kura Sonucu Sorgulama Sayfaları 

Adaylar, hak sahibi olup olmadıklarını aşağıdaki iki resmi kanal üzerinden anlık olarak kontrol edebilirler:

e-Devlet Kapısı: T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak "Konut/İş Yeri Hak Sahipliği Sorgulama" ekranından.

TOKİ Resmi Sitesi: www.toki.gov.tr adresi üzerinden ilan edilen güncel isim listeleri aracılığıyla.

Kütahya Konut ve İlçe Kontenjan Dağılımı

Kütahya il genelinde toplam kontenjanın büyük bir kısmı merkez ve Tavşanlı ilçelerine ayrılmıştır. İşte öne çıkan bazı kontenjan sayıları:

Merkez: 1.174 Konut

Tavşanlı: 575 Konut

Simav: 250 Konut

Gediz / Altıntaş: 200'er Konut

Aslanapa / Emet: 96'şar Konut

Seyitömer / Dumlupınar / Çukurca / Yenikent / Akdağ vb.: 47'şer Konut (Belde ve küçük yerleşim alanları)

 

 

 Hak Sahipleri İçin Sonraki Adım

Kurada ismi asil olarak çıkan vatandaşların, ilerleyen tarihlerde banka sözleşme süreci ve peşinat ödemeleri için TOKİ tarafından yapılacak duyuruları takip etmesi gerekmektedir. Yedek olarak belirlenen adaylar ise asil listeden feragat edenlerin yerine sıra usulüyle davet edilecektir.

9-16 ŞUBAT TOKİ KURA TAKVİMİ

Yeni haftanın takvimi şu şekilde:

10 Şubat Salı Bilecik'te 1419,

11 Şubat Çarşamba Çankırı'da 1753,

12 Şubat Perşembe Bolu'da 1950,

13 Şubat Cuma Tekirdağ'da 6 bin 865, Balıkesir'de 7 bin 548 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

Bu hafta 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun daha kurası çekilecek. Böylece, 15 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 57'ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111'e yükselecek.
