ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,59
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7079,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13755,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Yurt Time başvuruları ne zaman? 2026 KYK Yurt Time başvurusu nasıl yapılır?

Yurt Time başvuruları ne zaman? 2026 KYK Yurt Time başvurusu nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından üniversite öğrencilerine hem spor alışkanlığı kazandırmak hem de ek gelir sağlamak amacıyla başlatılan Yurt-Time Spor Projesi'nde 2026 bahar dönemi maratonu başlıyor. Peki Yurt Time başvuruları ne zaman? 2026 KYK Yurt Time başvurusu nasıl yapılır?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Son Güncellenme:
Yurt Time başvuruları ne zaman? 2026 KYK Yurt Time başvurusu nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında barınan üniversite öğrencileri için hem sosyal sorumluluk hem de ekonomik destek sağlayan Yurt-Time Spor Projesi’nde 2026 Bahar Dönemi başvuruları başladı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yürütülen proje, öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli geçirmelerine olanak tanırken ek gelir kapısı aralıyor.

Başvuru Takvimi ve Sonuçlar

Başvuru Tarihleri: 9 – 15 Şubat 2026

Sonuç İlan Tarihi: 20 Şubat 2026

 

 Görev Tanımı ve Kısıtlamalar

Öğrenciler, yurt idaresinin belirlediği kontenjanlar çerçevesinde uzmanlık gerektirmeyen, hafif işlerde görev alacaklar. Güvenlik, ağır temizlik, yük taşıma veya sanayi tipi makinelerin bulunduğu riskli alanlar (çamaşırhane, eksi katlar vb.) bu projenin kapsamı dışındadır. Öğrenciler daha çok ofis desteği, kütüphane düzeni ve spor faaliyetlerinin koordinasyonu gibi alanlarda istihdam edilecek.

 

 e-Devlet Başvuru Adımları

Başvurular yalnızca dijital platform üzerinden yapılmaktadır:

e-Devlet Kapısı'na T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı" yazın.

Bakanlık hizmetleri altındaki "Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu" sekmesini seçin.

Formu doldurarak başvurunuzu kaydedin.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL