Yurt Time başvuruları ne zaman? 2026 KYK Yurt Time başvurusu nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında barınan üniversite öğrencileri için hem sosyal sorumluluk hem de ekonomik destek sağlayan Yurt-Time Spor Projesi’nde 2026 Bahar Dönemi başvuruları başladı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yürütülen proje, öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli geçirmelerine olanak tanırken ek gelir kapısı aralıyor.