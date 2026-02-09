Yurt Time başvuruları ne zaman? 2026 KYK Yurt Time başvurusu nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında barınan üniversite öğrencileri için hem sosyal sorumluluk hem de ekonomik destek sağlayan Yurt-Time Spor Projesi’nde 2026 Bahar Dönemi başvuruları başladı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yürütülen proje, öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli geçirmelerine olanak tanırken ek gelir kapısı aralıyor.
Görev Tanımı ve Kısıtlamalar
Öğrenciler, yurt idaresinin belirlediği kontenjanlar çerçevesinde uzmanlık gerektirmeyen, hafif işlerde görev alacaklar. Güvenlik, ağır temizlik, yük taşıma veya sanayi tipi makinelerin bulunduğu riskli alanlar (çamaşırhane, eksi katlar vb.) bu projenin kapsamı dışındadır. Öğrenciler daha çok ofis desteği, kütüphane düzeni ve spor faaliyetlerinin koordinasyonu gibi alanlarda istihdam edilecek.
e-Devlet Başvuru Adımları
Başvurular yalnızca dijital platform üzerinden yapılmaktadır:
e-Devlet Kapısı'na T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
Arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı" yazın.
Bakanlık hizmetleri altındaki "Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu" sekmesini seçin.
Formu doldurarak başvurunuzu kaydedin.