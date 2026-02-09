ARA
  YKS başvuru ne zaman bitiyor? 2026 YKS'ye kaç gün kaldı?

YKS başvuru ne zaman bitiyor? 2026 YKS'ye kaç gün kaldı?

Üniversite adayları için en kritik dönemeçlerden biri olan 2026 YKS süreci resmen başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği başvuru tarihleri, sınav ücretleri ve takvim netleşti. Peki YKS başvuru ne zaman bitiyor? 2026 YKS'ye kaç gün kaldı?

YKS başvuru ne zaman bitiyor? 2026 YKS'ye kaç gün kaldı?

 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte, 2026-YKS için başvuru süreci resmen başladı. Milyonlarca adayın üniversite kapısını aralayacağı bu maratonda, takvim ve başvuru detayları netleşti.

Üniversite adayları için geri sayım resmen başladı. 6 Şubat 2026 itibarıyla kapıları açılan YKS başvuru süreci, 2 Mart tarihine kadar devam edecek. Sınava hazırlanan milyonlarca öğrenci için artık her saniye kıymetli; zira sınav gününe sadece 130 gün kaldı.

2026 YKS Sınav ve Başvuru Takvimi

Süreç / OturumTarihSaatSüre
Başvuru Dönemi6 Şubat - 2 Mart 2026--
TYT (Temel Yeterlilik Testi)20 Haziran 202610.15165 Dakika
AYT (Alan Yeterlilik Testleri)21 Haziran 202610.15180 Dakika
YDT (Yabancı Dil Testi)21 Haziran 202615.45120 Dakika

Sınav Ücretleri ve Ödeme Bilgisi

ÖSYM tarafından belirlenen 2026 yılı oturum ücretleri şu şekildedir:

Her Oturum İçin: 700 TL

Sadece TYT: 700 TL

TYT + AYT: 1.400 TL

TYT + AYT + YDT: 2.100 TL

Hatırlatma: Başvuruların geçerli sayılması için ücretlerin en geç 3 Mart 2026 tarihine kadar ÖSYM’nin internet sitesindeki "Ödemeler" bölümünden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırılması gerekmektedir.

Başvuru Nasıl Tamamlanır?

Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden işlemleri gerçekleştirebilir:

Giriş: ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifre ile girilir.

Kontrol: Eğitim bilgileri, adres ve fotoğraf güncelliği teyit edilir.

Tercih: Sınav merkezi tercihleri girilir ve oturumlar seçilir.

Onay: "Başvuru Kayıt Bilgileri" kontrol edilerek işlem onaylanır.
