YKS başvuru ne zaman bitiyor? 2026 YKS'ye kaç gün kaldı?

Üniversite adayları için geri sayım resmen başladı. 6 Şubat 2026 itibarıyla kapıları açılan YKS başvuru süreci, 2 Mart tarihine kadar devam edecek. Sınava hazırlanan milyonlarca öğrenci için artık her saniye kıymetli; zira sınav gününe sadece 130 gün kaldı.