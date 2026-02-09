YKS başvuru ne zaman bitiyor? 2026 YKS'ye kaç gün kaldı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte, 2026-YKS için başvuru süreci resmen başladı. Milyonlarca adayın üniversite kapısını aralayacağı bu maratonda, takvim ve başvuru detayları netleşti.
Üniversite adayları için geri sayım resmen başladı. 6 Şubat 2026 itibarıyla kapıları açılan YKS başvuru süreci, 2 Mart tarihine kadar devam edecek. Sınava hazırlanan milyonlarca öğrenci için artık her saniye kıymetli; zira sınav gününe sadece 130 gün kaldı.
2026 YKS Sınav ve Başvuru Takvimi
|Süreç / Oturum
|Tarih
|Saat
|Süre
|Başvuru Dönemi
|6 Şubat - 2 Mart 2026
|-
|-
|TYT (Temel Yeterlilik Testi)
|20 Haziran 2026
|10.15
|165 Dakika
|AYT (Alan Yeterlilik Testleri)
|21 Haziran 2026
|10.15
|180 Dakika
|YDT (Yabancı Dil Testi)
|21 Haziran 2026
|15.45
|120 Dakika
Sınav Ücretleri ve Ödeme Bilgisi
ÖSYM tarafından belirlenen 2026 yılı oturum ücretleri şu şekildedir:
Her Oturum İçin: 700 TL
Sadece TYT: 700 TL
TYT + AYT: 1.400 TL
TYT + AYT + YDT: 2.100 TL
Hatırlatma: Başvuruların geçerli sayılması için ücretlerin en geç 3 Mart 2026 tarihine kadar ÖSYM’nin internet sitesindeki "Ödemeler" bölümünden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırılması gerekmektedir.
Başvuru Nasıl Tamamlanır?
Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden işlemleri gerçekleştirebilir:
Giriş: ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifre ile girilir.
Kontrol: Eğitim bilgileri, adres ve fotoğraf güncelliği teyit edilir.
Tercih: Sınav merkezi tercihleri girilir ve oturumlar seçilir.
Onay: "Başvuru Kayıt Bilgileri" kontrol edilerek işlem onaylanır.