ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,59
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7079,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13755,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? ATA AÖF sınavları ne zaman?

ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? ATA AÖF sınavları ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi final sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, derslerini yükseltmek veya geçemediği dersleri tamamlamak isteyen öğrenciler için bütünleme sınavı süreci başladı. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? ATA AÖF sınavları ne zaman?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? ATA AÖF sınavları ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi bütünleme sınavları için geri sayım başladı. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek sınavlar için hazırlıklar sürerken, takvim ve uygulama esasları netleşti.

Bütünleme Sınav Takvimi

Bakanlık ve üniversite senatosu tarafından belirlenen takvime göre sınavlar üç oturum halinde şu tarihlerde yapılacak:

1. ve 2. Oturum: 14 Şubat 2026 Cumartesi

3. Oturum: 15 Şubat 2026 Pazar

ATA AÖF Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı mı?

Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan sınav giriş belgeleri, genellikle sınav tarihinden 3-4 gün önce erişime açılmaktadır. 14-15 Şubat tarihlerinde yapılacak sınavlar için giriş belgelerinin 10 veya 11 Şubat 2026 tarihinde yayımlanması bekleniyor. Öğrenciler belgelerini;

 

Sınav Uygulama Kuralları

Bütünleme sınavları, final sınavlarının bir tekrarı niteliğinde olup başarı notuna etkisi %70 oranındadır.

Yanlış Doğruyu Götürüyor: Sınavlarda uygulanan 4 yanlışın 1 doğruyu götürme kuralı bütünleme sınavlarında da geçerlidir.

Geçme Notu: Ders geçme alt sınırı (FF sınırı) genellikle 35 puandır ancak çan eğrisi sistemi nedeniyle bu puan değişiklik gösterebilir.

Sınav günü adayların yanlarında güncel fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ve Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya süresi geçerli pasaport) bulundurması zorunludur. Öğrenci kimlik kartı sınav girişinde geçerli bir kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL