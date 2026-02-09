ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? ATA AÖF sınavları ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi bütünleme sınavları için geri sayım başladı. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek sınavlar için hazırlıklar sürerken, takvim ve uygulama esasları netleşti.
Bütünleme Sınav Takvimi
Bakanlık ve üniversite senatosu tarafından belirlenen takvime göre sınavlar üç oturum halinde şu tarihlerde yapılacak:
1. ve 2. Oturum: 14 Şubat 2026 Cumartesi
3. Oturum: 15 Şubat 2026 Pazar
ATA AÖF Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı mı?
Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan sınav giriş belgeleri, genellikle sınav tarihinden 3-4 gün önce erişime açılmaktadır. 14-15 Şubat tarihlerinde yapılacak sınavlar için giriş belgelerinin 10 veya 11 Şubat 2026 tarihinde yayımlanması bekleniyor. Öğrenciler belgelerini;
Sınav Uygulama Kuralları
Bütünleme sınavları, final sınavlarının bir tekrarı niteliğinde olup başarı notuna etkisi %70 oranındadır.
Yanlış Doğruyu Götürüyor: Sınavlarda uygulanan 4 yanlışın 1 doğruyu götürme kuralı bütünleme sınavlarında da geçerlidir.
Geçme Notu: Ders geçme alt sınırı (FF sınırı) genellikle 35 puandır ancak çan eğrisi sistemi nedeniyle bu puan değişiklik gösterebilir.
Sınav günü adayların yanlarında güncel fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ve Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya süresi geçerli pasaport) bulundurması zorunludur. Öğrenci kimlik kartı sınav girişinde geçerli bir kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir.