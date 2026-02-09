Tapu sahipleri için kritik süre: Başvuru yapmayan indirimden yararlanamayacak

2026 yılının ilk ayında Gelir İdaresi Başkanlığı, taşınmaz işlemleri mercek altına alınan on binlerce kişiye tebligat gönderdi. Son beş yıl içinde alım ya da satım yapan ve tapudaki beyan tutarının gerçeğe uygun olmadığı değerlendirilen mükelleflerin, ifade süreci için 5 gün içinde başvuruda bulunmaları istendi.
1 Kişilerden izahat isteniyor
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), tapu işlemlerinde gerçeği yansıtmayan satış bedeli beyanlarını engellemeye yönelik ülke çapında geniş kapsamlı bir denetim sürecini devreye aldı.
Ocak ayı süresince gönderilen tebligatlarla, son 5 yılda taşınmaz alım-satımı gerçekleştiren ve riskli grupta değerlendirilen kişilerden izahat vermeleri istendi.
2 İki katına kadar ödeme yükümlülüğü doğabilir
Meclis’te kabul edilen son düzenlemeyle, tapu harcına ilişkin usulsüzlüklerde uygulanan vergi ziyaı cezası oranı yüzde 25’ten yüzde 100’e çıkarıldı.
Yeni uygulamayla birlikte, tapuda beyan edilen bedelle gerçek satış tutarı arasındaki fark üzerinden iki katına kadar ödeme yükümlülüğü doğabilecek.
3 "Pişmanlık" uygulaması devreye alındı
Taşınmaz sahiplerinin cezai yaptırımla karşılaşmaması için “pişmanlık” uygulaması devreye sokuldu. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından izahata çağrılanların, tebligatın kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvuru yapmaları durumunda vergi ziyaı cezası kesilmeyecek.
4 Belirlenen süre içinde başvurmayanlar cezasız ve indirimli ödeme imkanını kaybedecek
Tanınan süre içinde usulsüz beyanını kabul edenler, sadece satışın yapıldığı yıl için bildirilen tutarla gerçek bedel arasındaki farkı, yasal faiziyle birlikte ödemekle yükümlü olacak.
Süre içinde başvurmayanlar ise cezasız ve indirimli ödeme imkanını kaybedecek.