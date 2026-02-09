Tapu sahipleri için kritik süre: Başvuru yapmayan indirimden yararlanamayacak

2026 yılının ilk ayında Gelir İdaresi Başkanlığı, taşınmaz işlemleri mercek altına alınan on binlerce kişiye tebligat gönderdi. Son beş yıl içinde alım ya da satım yapan ve tapudaki beyan tutarının gerçeğe uygun olmadığı değerlendirilen mükelleflerin, ifade süreci için 5 gün içinde başvuruda bulunmaları istendi.