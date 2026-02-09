İŞKUR açıkladı: Ocak ayında kuruma kayıtlı iş arayan sayısı 2 milyonu geçti

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) 2026 yılı Ocak ayına ait istatistik bültenini açıkladı. Buna göre, Ocakta İŞKUR aracılığıyla 118 bin 733 işe yerleşme yapıldı.

İşe yerleşenlerin 76 bin 893’ünü (yüzde 64,8) erkekler, 41 bin 840’ını ise (yüzde 35,2) kadınlar oluşturdu.

Ocakta en fazla işe yerleştirme hangi sektörde yapıldı?

Aynı dönemde sektör itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe "imalat” alanında yapıldı.

Mesleklere göre en fazla işe yerleştirme sırasıyla güvenlik görevlisi, silahsız özel güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi alanlarında gerçekleşti.

İŞKUR, ocakta 41 bin 840 kadın, 33 bin 351 genç, 3 bin 417 engelli ve 22 bin 945 yükseköğrenim mezununu işe yerleştirmeye aracılık etti.

Ocak ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı ise 170 bin 617 oldu. Açık işlerin yüzde 99,7’si özel sektörden alınan açık işlerden oluştu.

Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (62 bin 183 açık iş) imalat sanayi sektöründe görüldü.

İŞKUR'a kayıtlı iş arayan sayısı 2 milyonu geçti

Ocak ayında İŞKUR’a kayıtlı iş arayan sayısı 2 milyon 427 bin 507 kişi oldu. İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların yüzde 50,4’ünü erkekler, yüzde 49,6’sını kadınlar oluşturdu.