TOKİ Mardin kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Mardin kura sonuçları isim listesi sorgulama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinasyonunda yürütülen sosyal konut hamlesinde bugün Mardin heyecanı yaşandı. Saat 11:00’de başlayan ve binlerce vatandaşın hem yerinden hem de canlı yayından takip ettiği kura çekimiyle; merkez dahil 8 ilçedeki konutların asil ve yedek hak sahipleri belirlendi.

Hangi İlçelerde Kura Çekildi?

Bugünkü çekilişle birlikte Mardin genelinde toplam 5 bin 357 konutun dağılımı yapıldı. Kuraya dahil edilen ilçeler şunlar oldu:

Merkez (Artuklu)

Dargeçit

Derik

Mazıdağı

Midyat

Nusaybin

Ömerli

Savur