TOKİ Mardin kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Mardin kura sonuçları isim listesi sorgulama

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Mardin ve ilçelerinde inşa edilecek binlerce konut için kura topları döndü. Artuklu İl Milli Eğitim Konferans Salonu'nda noter huzurunda yapılan çekilişle, Mardin’in yeni hak sahipleri netleşti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinasyonunda yürütülen sosyal konut hamlesinde bugün Mardin heyecanı yaşandı. Saat 11:00’de başlayan ve binlerce vatandaşın hem yerinden hem de canlı yayından takip ettiği kura çekimiyle; merkez dahil 8 ilçedeki konutların asil ve yedek hak sahipleri belirlendi.
Hangi İlçelerde Kura Çekildi?
Bugünkü çekilişle birlikte Mardin genelinde toplam 5 bin 357 konutun dağılımı yapıldı. Kuraya dahil edilen ilçeler şunlar oldu:
Merkez (Artuklu)
Dargeçit
Derik
Mazıdağı
Midyat
Nusaybin
Ömerli
Savur
2 TOKİ Mardin sonuçları erişime açıldı: Nasıl sorgulanır?
Kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte isim listeleri dijital platformlara yüklenmeye başlandı. Vatandaşlar hak sahipliği durumlarını şu kanallardan kontrol edebilir:
e-Devlet Kapısı: turkiye.gov.tr adresinden "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranına girerek,
TOKİ Resmi Sitesi: toki.gov.tr adresindeki kura sonuçları bölümünden tam listeye ulaşarak.