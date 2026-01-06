ARA
DOLAR
43,04
0,02%
DOLAR
EURO
50,36
0,07%
EURO
GRAM ALTIN
6185,05
-0,51%
GRAM ALTIN
BIST 100
12023,78
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ Mardin kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Mardin kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ Mardin kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Mardin kura sonuçları isim listesi sorgulama

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesi olan "Yüzyılın Konut Projesi"nde heyecan bugün iki farklı bölgede aynı anda yaşandı. Mardin ve Ağrı illerinde gerçekleştirilen kura çekimleriyle binlerce ailenin ev sahibi olma hayali gerçeğe dönüştü. Peki TOKİ Mardin kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Mardin kura sonuçları isim listesi sorgulama


TOKİ Mardin kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Mardin kura sonuçları isim listesi sorgulama

 "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Mardin ve ilçelerinde inşa edilecek binlerce konut için kura topları döndü. Artuklu İl Milli Eğitim Konferans Salonu'nda noter huzurunda yapılan çekilişle, Mardin’in yeni hak sahipleri netleşti. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinasyonunda yürütülen sosyal konut hamlesinde bugün Mardin heyecanı yaşandı. Saat 11:00’de başlayan ve binlerce vatandaşın hem yerinden hem de canlı yayından takip ettiği kura çekimiyle; merkez dahil 8 ilçedeki konutların asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. 

Hangi İlçelerde Kura Çekildi?

Bugünkü çekilişle birlikte Mardin genelinde toplam 5 bin 357 konutun dağılımı yapıldı. Kuraya dahil edilen ilçeler şunlar oldu:

Merkez (Artuklu)

Dargeçit

Derik

Mazıdağı

Midyat

Nusaybin

Ömerli

Savur

2 TOKİ Mardin sonuçları erişime açıldı: Nasıl sorgulanır?

TOKİ Mardin sonuçları erişime açıldı: Nasıl sorgulanır?

Kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte isim listeleri dijital platformlara yüklenmeye başlandı. Vatandaşlar hak sahipliği durumlarını şu kanallardan kontrol edebilir:

e-Devlet Kapısı: turkiye.gov.tr adresinden "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranına girerek,

TOKİ Resmi Sitesi: toki.gov.tr adresindeki kura sonuçları bölümünden tam listeye ulaşarak.

Mardin etabının tamamlanmasının ardından günün ikinci kurası saat 13:00'te Ağrı için yapıldı. Takvimin bir sonraki durağı ise 7 Ocak 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Batman kura çekimi olacak.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL