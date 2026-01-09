TOKİ Muş kura sonuçları açıklandı mı? Muş TOKİ kura sonuçları listesi sorgulama

TOKİ tarafından inşa edilecek konutlar, modern yaşamın ihtiyaçlarını karşılarken geleneksel dokuyu koruyan yatay mimari anlayışıyla, 2+1 ve 1+1 seçenekleriyle tasarlanacak. Proje kapsamında toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla farklı kesimlere yönelik özel kontenjanlar belirlendi. Bu doğrultuda; şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gazilere ve engelli vatandaşlara %5, üç ve daha fazla çocuklu ailelere %10 oranında pay ayrıldı. Emekliler ile 18-30 yaş aralığındaki gençlere ise %20’lik bir kontenjan imkanı sağlanacak.