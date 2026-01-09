TOKİ Muş kura sonuçları açıklandı mı? Muş TOKİ kura sonuçları listesi sorgulama

Muşlu vatandaşların büyük bir heyecanla beklediği TOKİ kura çekilişleri bugün itibarıyla tamamlandı. Muş Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen çekiliş, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
TOKİ’nin "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında büyük bir heyecanla beklenen Muş kura çekilişi, bugün saat 11.00’de Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanan çekilişle, Muş genelinde inşa edilecek konutların hak sahipleri belirlenmiş oldu. Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçlar, T.C. kimlik numarası ile e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.
Açıklanan güncel takvime göre, Muş ile birlikte bugün Ardahan ili için de kuralar tamamlanırken, kura süreci 10 Ocak’ta Antalya ve Bingöl, 11 Ocak’ta ise Artvin ve Tunceli illeriyle devam edecek.
Ocak ayı sonuna kadar Gaziantep, Hatay ve Ordu gibi illerde çekilişlerin tamamlanması planlanırken; Şubat ayında Ankara, Bursa ve Adana gibi büyükşehirlerin kuraları çekilecek. Projenin kura etabı Mart başında İzmir ve son olarak 9-12 Mart tarihlerinde İstanbul ile noktalanacak.
Milyonlarca hak sahibini yakından ilgilendiren anahtar teslim sürecine ilişkin detaylar da netlik kazandı. İllere göre aşamalı olarak 27 Şubat 2026’ya kadar tamamlanacak olan kura çekimlerinin ardından, resmi olarak belirlenen ilk teslimat takvimi Mart 2027 itibarıyla başlayacak. Bu süreçte konutların inşaat durumuna göre hak sahiplerine etap etap anahtar teslimi yapılacak.
TOKİ tarafından inşa edilecek konutlar, modern yaşamın ihtiyaçlarını karşılarken geleneksel dokuyu koruyan yatay mimari anlayışıyla, 2+1 ve 1+1 seçenekleriyle tasarlanacak. Proje kapsamında toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla farklı kesimlere yönelik özel kontenjanlar belirlendi. Bu doğrultuda; şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gazilere ve engelli vatandaşlara %5, üç ve daha fazla çocuklu ailelere %10 oranında pay ayrıldı. Emekliler ile 18-30 yaş aralığındaki gençlere ise %20’lik bir kontenjan imkanı sağlanacak.