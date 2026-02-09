TOKİ Yozgat kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Yozgat TOKİ kurası canlı nasıl izlenir?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi"nde kura heyecanı, 9 - 15 Şubat 2026 haftasında İç Anadolu ve Ege bölgelerindeki etaplarla hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar 50 ilde gerçekleştirilen çekilişlerle 177 bin ailenin yeni yuvası belirlenirken, bu hafta gerçekleştirilecek kuralarla bu sayı hızla artacak. TOKİ tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Kütahya ve Yozgat illerindeki hak sahiplerini belirleyecek olan büyük kura günü geldi ç
1 TOKİ Yozgat kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Canlı nasıl izlenir?
TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut hamlesinde 9-15 Şubat haftası oldukça hareketli geçiyor. Bugün saat 11.00 itibarıyla Yozgat Valiliği Konferans Salonu’nda başlayan çekilişle, il genelinde inşa edilecek 2 bin 858 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirleniyor.
YouTube üzerinden canlı yayınlanan bu süreçte, 1+1 ve 2+1 daire tiplerinde tasarlanan modern konutlar için on binlerce vatandaş büyük bir heyecanla isimlerinin çıkmasını bekliyor.
Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan güncel takvime göre, bu hafta tam yedi ilde kura heyecanı yaşanacak. Bugün Yozgat ve Kütahya ile başlayan süreç, yarın Bilecik ile devam edecek. Hafta boyunca sırasıyla Çankırı, Bolu, Tekirdağ ve Balıkesir illerinde toplam 25 bin 985 konutun sahipleri belli olacak. Özellikle Tekirdağ ve Balıkesir'deki yüksek konut sayıları, bölgedeki ev sahipliği oranını ciddi şekilde artıracak.
Kura süreci sonunda, şanslı isimler arasına giremeyen vatandaşlar için de net bir yol haritası çizilmiş durumda. Hak sahibi olamayanlar, başvuru sırasında yatırdıkları bedelleri kura tarihinden itibaren beş iş günü geçtikten sonra ilgili banka şubelerinden veya ATM’lerden geri alabilecekler.
Bu haftaki çekilişlerin tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye genelinde 57 ilin kurası bitmiş ve toplamda 203 bin 111 ailenin yeni yuvası kesinleşmiş olacak.
Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan takvimine göre;
- 9 Şubat Pazartesi Yozgat'ta 2 bin 858 ve Kütahya'da 3 bin 592,
- 10 Şubat Salı Bilecik'te 1419,
- 11 Şubat Çarşamba Çankırı'da 1753,
- 12 Şubat Perşembe Bolu'da 1950,
- 13 Şubat Cuma Tekirdağ'da 6 bin 865 ve Balıkesir'de 7 bin 548 konutun hak sahipleri belirlenecek.
Böylece 9-15 Şubat 2026 haftasında 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun daha kurası çekilecek.