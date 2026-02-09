TOKİ Yozgat kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Yozgat TOKİ kurası canlı nasıl izlenir?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi"nde kura heyecanı, 9 - 15 Şubat 2026 haftasında İç Anadolu ve Ege bölgelerindeki etaplarla hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar 50 ilde gerçekleştirilen çekilişlerle 177 bin ailenin yeni yuvası belirlenirken, bu hafta gerçekleştirilecek kuralarla bu sayı hızla artacak. TOKİ tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Kütahya ve Yozgat illerindeki hak sahiplerini belirleyecek olan büyük kura günü geldi ç