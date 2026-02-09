Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB PPK Toplantısı bu ay var mı?

Ocak Ayı Kararı ve Piyasa Etkisi

Ocak ayında yapılan 100 baz puanlık indirim, piyasaların dezenflasyon sürecine olan güvenini test etti. Karar metninde, enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmeye vurgu yapılırken, dezenflasyonun tesisi için sıkı duruşun korunacağı mesajı verildi.

Mart Toplantısından Ne Bekleniyor?

Şubat ayında toplantı yapılmayacak olması nedeniyle 12 Mart 2026 tarihi, ekonominin yılın geri kalanındaki performansı için en güçlü sinyal noktası kabul ediliyor. Ekonomistler, özellikle Şubat ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin altında kalması durumunda bankanın indirim döngüsüne devam edebileceğini öngörüyor.

Enflasyon Verisi: 3 Mart'ta açıklanacak olan Şubat enflasyonu kararın ana belirleyicisi olacak.

Küresel Koşullar: Gelişmiş ülke merkez bankalarının (Fed, ECB) faiz politikaları da TCMB'nin manevra alanını etkileyebilir.