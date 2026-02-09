Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB PPK Toplantısı bu ay var mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Ocak ayındaki 100 baz puanlık indirim hamlesinin ardından, Mart ayı toplantısı hem enflasyonla mücadele hem de büyüme odaklı para politikasının yönü açısından kritik bir dönemeç olarak görülüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı para politikası rotasını belirledi. Yılın ilk toplantısında (22 Ocak 2026) politika faizini yüzde 38’den yüzde 37’ye indirerek gevşeme sinyali veren banka, Şubat ayını toplantısız geçiyor. Piyasalar şimdi, enflasyon verileri ışığında şekillenecek olan Mart ayı kararına odaklanmış durumda.
2026 Para Politikası Kurulu (PPK) Takvimi
Merkez Bankası bu yıl toplam 8 toplantı gerçekleştirecek. Takvim şu şekilde netleşti:
|Toplantı Sırası
|Tarih
|1. Toplantı
|22 Ocak 2026 (Karar: %37)
|2. Toplantı
|12 Mart 2026
|3. Toplantı
|22 Nisan 2026
|4. Toplantı
|11 Haziran 2026
|5. Toplantı
|23 Temmuz 2026
|6. Toplantı
|10 Eylül 2026
|7. Toplantı
|22 Ekim 2026
|8. Toplantı
|10 Aralık 2026
Ocak Ayı Kararı ve Piyasa Etkisi
Ocak ayında yapılan 100 baz puanlık indirim, piyasaların dezenflasyon sürecine olan güvenini test etti. Karar metninde, enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmeye vurgu yapılırken, dezenflasyonun tesisi için sıkı duruşun korunacağı mesajı verildi.
Mart Toplantısından Ne Bekleniyor?
Şubat ayında toplantı yapılmayacak olması nedeniyle 12 Mart 2026 tarihi, ekonominin yılın geri kalanındaki performansı için en güçlü sinyal noktası kabul ediliyor. Ekonomistler, özellikle Şubat ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin altında kalması durumunda bankanın indirim döngüsüne devam edebileceğini öngörüyor.
Enflasyon Verisi: 3 Mart'ta açıklanacak olan Şubat enflasyonu kararın ana belirleyicisi olacak.
Küresel Koşullar: Gelişmiş ülke merkez bankalarının (Fed, ECB) faiz politikaları da TCMB'nin manevra alanını etkileyebilir.