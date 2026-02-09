TMSF, kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner'i satışa çıkardığını duyurdu

TMSF, kayyum olarak atandığı Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Altı G Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Sümer Entegre Et Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerca Gıda Yönetim Danışmanlığı AŞ ve Deta Ambalaj Kağıt Plastik Temizlik Gıda İthalat İhracat AŞ’ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşan "Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" satışa çıkardığını duyurdu.

Söz konusu satış, 7145 sayılı Kanun’un geçici 2’nci maddesinin 1’inci fıkrası ile 6758 sayılı Kanunun 19 ve 20’nci maddeleri, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik kapsamında apalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçeleşecek.

Teminat tutarı belli oldu

Maydonoz Döner Grubu'nun muhammen bedelinin 2 milyar 360 milyon TL olduğu kaydedildi.

İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı da 2 milyar 360 milyon TL olarak belirlendi. Teminat nakit, teminat mektubu ya da T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller şeklinde sunulabilecek.

İhaleye son başvuru tarihi ne zaman?

İhaleye teklif 31 Mart 2026 saat 16:00'ya kadar teklif verilebilecek. Bu tarihten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecek.

İhale 1 Nisan 2026 tarihinde saat 11:00’da TMSF'nin İstanbul Esenler adresindeki konferans salonunda yapılacak. İhale, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak ve açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecek.

Ne olmuştu?

Maydonoz Döner’e yönelik, "FETÖ’ye finansman sağlandığı" iddiasıyla şubat ayında Antalya merkezli olarak 31 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 353 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan kişilerden 126’sı tutuklandı.

FETÖ üyeleri ile Maydonoz Döner arasında toplam 220 milyon TL tutarında işlem hacmi bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

21 Şubat 2025 tarihinde TMSF’nin "Maydonoz Döner" markasıyla faaliyet gösteren 21 şirkete kayyum olarak atandığı da duyurulmuştu.