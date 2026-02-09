Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? 2026 İOKBS bursluluk sınavı başvurusuna dair merak edilenler

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 İOKBS kılavuzuyla birlikte, eğitim hayatına maddi destek arayan milyonlarca öğrenci için süreç resmen başladı. Bugün başlayan başvurular, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki T.C. ve KKTC vatandaşı öğrenciler için büyük bir fırsat kapısı aralıyor.

İşte kılavuzda öne çıkan kritik başlıkların özeti:

Sınav Takvimi ve Önemli Tarihler