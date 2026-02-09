ARA
  • Anasayfa
  • Eğitim
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvuru ekranı bugün itibarıyla (9 Şubat 2026) açıldı. Peki Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? 2026 İOKBS bursluluk sınavı başvurusuna dair merak edilenler


2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvuru ekranı bugün açıldı. Binlerce öğrencinin eğitim hayatına maddi destek sağlayacak bu süreçte, takvim ve şartlar oldukça kritik.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 İOKBS kılavuzuyla birlikte, eğitim hayatına maddi destek arayan milyonlarca öğrenci için süreç resmen başladı. Bugün başlayan başvurular, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki T.C. ve KKTC vatandaşı öğrenciler için büyük bir fırsat kapısı aralıyor.

İşte kılavuzda öne çıkan kritik başlıkların özeti:

Sınav Takvimi ve Önemli Tarihler

İşlemTarih
Başvuru Süreci9 Şubat – 11 Mart 2026
Okul Onay Son Tarih13 Mart 2026 (Saat 17.00)
Giriş Belgesi İlanıSınavdan en az 7 gün önce
Sınav Tarihi ve Saati26 Nisan 2026 – Saat 10.00
Sonuçların Açıklanması1 Haziran 2026

En Kritik Şart: Gelir Sınırı

Başvurunun geçerli sayılması için ailenin maddi durumu en belirleyici etkendir.

Mali Kriter: Ailenin 2025 yılı toplam gelirinin fert başına düşen miktarı 250.000 TL'yi geçmemelidir.

Gerekli Belge: Velinin ve (varsa) eşinin 2025 yılına ait 12 aylık toplam gelirini gösteren onaylı belgeler (maaş bordrosu vb.) "EK-1 Beyannamesi" ile okula teslim edilmelidir.

Sınav Uygulaması ve Soru Sayısı

Bu yılki sınavda süre ve soru sayısında belirli bir standart uygulanıyor:

Soru Sayısı: Tüm sınıf seviyeleri için 80 soru (4 seçenekli).

Süre: 100 dakika.

Kapsam: 5, 6, 7, 8. sınıflar, hazırlık sınıfı ve 9, 10, 11. sınıflar.

Başvuru Nasıl Tamamlanır?

Online Kayıt: e-okul.meb.gov.tr üzerinden başvurunuzu yapın.

Okul Onayı: EK-1 formu ve gelir belgelerinizi okul müdürlüğüne götürerek sistem üzerinden onaylatmayı unutmayın. Onaylanmayan başvurular geçersiz sayılır.

Önemli Hatırlatma: Burs ödemeleri, sınavı kazanan ve okula kayıt yaptıran öğrenciler için Ekim 2026 başından itibaren yapılmaya başlanır. Parasız yatılılığa yerleşen öğrenciler ayrıca burs alamazlar.
