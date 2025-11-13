ARA
DOLAR
42,25
0,05%
DOLAR
EURO
49,22
0,48%
EURO
GRAM ALTIN
5756,13
1,03%
GRAM ALTIN
BIST 100
10664,09
0,22%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • Trabzon'da 17 ilçeyi kapsayan dönüşüm süreci başlıyor

Trabzon'da 17 ilçeyi kapsayan dönüşüm süreci başlıyor

Trabzon'da kentin tüm ilçelerini kapsayacak kapsamlı bir dönüşüm süreci başlatılacağı duyuruldu.


Trabzon'da 17 ilçeyi kapsayan dönüşüm süreci başlıyor

Açıklamaya göre çalışma ile afet risklerinin azaltılması, plansız yapılaşmanın önüne geçilmesi ve yeni yaşam alanlarının oluşturulması hedefleniyor.

Açıklamaya göre Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle yapacağı çalışma 17 ilçeyi kapsayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şu ifadeleri kullandı:
"Trabzon’un her ilçesinde daha güvenli, sağlıklı ve modern yaşam alanları oluşturmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu strateji belgesi, kentin yalnızca bugünkü ihtiyaçlarını değil, gelecek nesillerin yaşam kalitesini de güvence altına alacak bir yol haritasıdır. İmar ve Şehircilik Dairemiz, bu süreci bilimsel temellere dayalı, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yürütüyor. Dönüşümde amacımız, sadece eski yapıların yıkılması değil, her ilçemizin sosyo-kültürel dokusuna uygun, kimlikli ve estetik yeni alanlar kazandırmaktır. Kentsel dönüşüm, Trabzon’un geleceğini planlı, dayanıklı ve yaşanabilir biçimde inşa etmenin en güçlü adımı olacaktır." İHA
 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL