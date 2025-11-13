“Doğal taşı katma değerli ürün olarak satmalıyız”

Türk doğal taşlarının küresel bilinirliğini artırmak ve marka değerini yükseltmek amacıyla İstanbul Maden İhracatçılar Birliği (İMİB), Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) ve Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) destekleriyle yürütülen bir Turquality projesi olan Turkish Stones, World Architecture Festival (WAF) 2025’te dünya mimarlarıyla buluştu.



Her yıl dünyanın hemen her ülkesinden mimarları, iç mimarları ve sektör profesyonellerini bir araya getiren uluslararası mimarlık etkinliği WAF’ta geçen yıl olduğu gibi Turkish Stones markası ile ‘Best Use of Stone’ özel ödülüne sponsor olundu. 2024’te Singapur’da düzenlenen etkinliğin ardından bu yıl Miami’de düzenlenen WAF’ta İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Çekiç ve İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Funda Bekişoğlu açıklamalar yaptı.

ABD’YE YAPILAN İHRACAT ÇİN’İ GEÇTİ



Doğal taş ihracatı hakkında bilgiler paylaşan Metin Çekiç, doğal taş ihracatının bu yıl yaklaşık 2,1 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Maden ihracatının genel toplamının ise yıl sonuna kadar 6 milyar doları aşmasını beklediklerini kaydeden Çekiç, “Şu anda 5 milyar 100 milyon dolar seviyesindeyiz ve aylık ortalama 600 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştiriyoruz” dedi.



ABD’nin de ihracat açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Çekiç, “Bu nedenle bu etkinlik, Türk doğal taşının dünyadaki yolculuğunda çok özel bir yere sahip.” diye konuştu. Amerika’nın işlenmiş ürün pazarında ilk kez Çin’i geçtiğinin altını çizen Çekiç, “Çin blok ihracatında uzun süre bir numaraydı, fakat son dönemde bu alanda bir düşüş yaşanıyor. Şu anda Çin’e yaklaşık 311 milyon dolar seviyesinde ihracatımız var, ancak Amerika’ya 385 milyon dolar civarında işlenmiş ürün satıyoruz. Bu da Amerika’nın öne geçtiğini gösteriyor. Bundan sonraki süreçte işlenmiş ürüne olan talebin daha da artacağını öngörüyoruz” dedi.



1000’DEN FAZLA MİMAR KATILDI



Dünya Mimarlık Festivali yolculuğunun yaklaşık 2 yıl önce başladığını ifade eden Metin Çekiç, “Amacımız, Türk doğal taşını yalnızca bir yapı malzemesi olarak değil, katma değerli bir ürün olarak konumlandırmak. Turkish Stones markasının bilinirliğini artırmak, seviyesini yükseltmek ve Türk taşlarının, özellikle dünyaca tanınan mimarlar aracılığıyla projelerde yer almasını sağlamak istiyoruz” dedi.



Miami’ye 266 Türk taşı getirdiklerini dile getiren Metin Çekiç, “Ancak bu taşlar firma isimleriyle değil, Türkiye’nin doğal zenginliğini ve çeşitliliğini göstermek amacıyla sergileniyor. Bugün tonu 300 dolara satılan taşı, projelendirme ve tasarım süreçlerine dâhil ederek 1.500 dolara kadar satabiliyoruz. İşte bu da Türk doğal taşının gerçek değerine ulaşması anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE’NİN MARKASI ‘TURKISH STONES’



Amaçlarının, var olan Turkish Stones markasının dünyada bilinirliğini artırmak ve Türkiye’nin doğal taş üretiminde ne kadar güçlü bir ülke olduğunu göstermek olduğunu söyleyen Funda Bekişoğlu da, “Türkiye’nin markası olan Turkish Stones’u global ölçekte tanıtmak, farkındalık yaratmak ve sektörel gücümüzü görünür kılmak istedik. Bir projede hangi taşın kullanılacağına mimarlar karar veriyor. Mimarlar Türkiye’nin doğal taş zenginliğini tanımıyorsa, projelerinde Türk taşını nasıl kullanabilirler? Bu nedenle önceliğimizi, mimarların katıldığı uluslararası etkinliklerde yer almaya verdik. Bu etkinliklerde mimarlarla birebir temas kurarak Türkiye’nin doğal taş çeşitliliğini anlattık” diye konuştu.