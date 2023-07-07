ARA
Bist 100
6182,55
0,67%
Bist 100
Dolar/TL
26,0529
-0,1204%
Dolar/TL
Euro/TL
28,4087
0,0002%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0906
0,1584%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1605,66
0,19%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • Türkiye'nin sadece yüzde 2,2'si su yalıtımının önemli olduğunu düşünüyor

Türkiye'nin sadece yüzde 2,2'si su yalıtımının önemli olduğunu düşünüyor

Su yalıtımı ve binaların deprem güvenliği arasındaki ilişkiyi ölçen algı araştırmasına göre, Türkiye'nin sadece yüzde 2,2'si su yalıtımının önemli olduğunu düşünüyor.

07 Temmuz 2023 | 12:12
0
Türkiye'nin sadece yüzde 2,2'si su yalıtımının önemli olduğunu düşünüyor

ODE Yalıtım'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ve dünyanın en büyük depremlerinden biri olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş merkezli felaketin ardından topraklarının büyük bir bölümü deprem kuşağında olan Türkiye'de, en öncelikli konuların başında binalarda deprem güvenliği gelmeye başladı.

Bu farkındalıktan yola çıkan ODE Yalıtım, deprem-su yalıtımı arasındaki ilişkinin bilinirlik seviyesini tespit ederek, bu konuda farkındalık oluşturmak ve binalarda deprem güvenliğindeki öncelikleri ölçmek üzere kapsamlı bir araştırma yaptı. Aksoy Araştırma iş birliğiyle yapılan Su Yalıtımı ve Binaların Deprem Güvenliği Algı Araştırması'na 26 ilden toplam 1.067 kişi katıldı.

Araştırmada çıkan en çarpıcı sonuç, her 100 katılımcıdan 45'inin oturduğu binada su yalıtımı bulunup bulunmadığını bilmediği oldu. Katılımcıların yüzde 34,2'si binasında su yalıtımı olmadığını belirtirken, sadece yüzde 20,4'ü su yalıtımı bulunduğunu bildirdi.

Katılımcılara binalarının bodrum katında veya evlerinde su sızıntısı, küf, rutubet gibi durumların olup olmadığı soruldu. Bu soruya katılımcıların yüzde 64,4'ü "fikrim yok" şeklinde cevap verirken, yüzde 28,4'ü binalarında su sızıntısı, küf gibi problemlerin olduğunu, bunun da en çok iç duvarlarda, bodrumda ve dış duvarlarda görüldüğünü belirtti.

"Sizce yaşadığınız binanın depreme dayanıklılığını azaltan faktörler nelerdir?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 17,2'si "kalitesiz malzeme kullanılması", yüzde 14,4'ü "binanın yaşı", yüzde 13,9'u "kolon kesilmesi" olarak yanıt verirken, sadece 2,2'si "su yalıtımı" olduğunu aktardı.

Araştırma kapsamında, su yalıtımı dışında "Ev Seçimi", "Deprem", "Yalıtım Algısı" başlıkları da ele alındı. Katılımcılara iletilen "Yaşayacağınız evi seçerken öncelikleriniz nelerdir?" sorusunda deprem felaketinin etkisi görüldü. İlk kriter yüzde 61,9 ile fiyat olurken, bunu yüzde 57,9 ile deprem güvenliği, yüzde 49,1 ile dairenin bulunduğu kat, yüzde 48,4 ile binanın kat sayısı, yüzde 47,8 ile ısıtma yöntemi ve yüzde 45 ile yalıtım izledi. 18 ila 24 yaş arasında deprem güvenliği ve ısıtma yöntemi fiyatın önüne geçerken, diğer yaş grupları, sosyoekonomik seviye ve cinsiyet kırılımlarında ise sıralama değişmedi.

Zeminin sağlamlığından çok kalitesiz malzeme korkutuyor

Katılımcıların yüzde 10'u 1-4 yıllık, yüzde 19,8'i 5-9 yıllık, yüzde 24,3'ü 10-19 yıllık binalarda oturduğunu belirtti. 20 yıl ve üzeri binalarda oturanların oranı yüzde 43,7 olurken, her 100 kişiden 2'si oturduğu binanın yaşını bilmediğini aktardı.

Araştırmaya katılanların yaşadıkları binanın depreme dayanıklılığını azaltan faktörler sıralamasında ise yüzde 17,2 ile kalitesiz malzeme kullanımı, yüzde 14,4 ile bina yaşı, yüzde 13,9 ile kolonların az olması öne çıktı. Zeminin sağlamlığını katılımcıların yüzde 12'si bir kriter olarak gösterirken, "deprem yönetmeliğine uyulmaması" diyenlerin oranı yüzde 4,1'de kaldı.

Araştırmanın "Deprem" bölümünde, katılımcılara ayrıca Kahramanmaraş depremlerinin ardından yaşadıkları evden taşınmayı düşünüp düşünmedikleri soruldu. Katılımcıların yüzde 30,6'sı düşündüğünü belirtirken, kadınlarda bu oran yüzde 33,8, gençlerde ise yüzde 41,3 olarak ölçüldü.

Taşınmayı en az düşünen kesim ise yüzde 24,7 ile 55 yaş ve üzeri oldu. Taşınmayı düşünenlerin yüzde 49,4'ü oturdukları muhitte kalmak isterken, yüzde 24,2'si oturduğu ilçeden, yüzde 26,4'ü ise oturduğu şehirden taşınmayı düşündüğünü belirtti.

Öte yandan, depremlerin ardından katılımcıların yüzde 62,3'ü oturduğu binanın depreme dayanıklılığını kontrol ettirdiğini veya ettirmeyi düşündüğünü söyledi. Kontrol ettirmeyen ve ettirmeyi düşünmeyen en yüksek kesim ise yüzde 47,9 ise kirada oturanlar oldu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1609,16 0,41%
  • ALTIN ONS 1920,51 0,5%
  • BIST 100 6179,23 0,62%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,0596 -0,0947%
  • EURO/TURK LIRASI 28,444 0,1246%
  • EURO/USD 1,0914 0,2374%
  • INGILIZ STERLINI 1,27836 0,34144%
  • JAPON YENI 143,185 -0,616%
  • KANADA DOLARI 1,33305 -0,31333%
  • RUS RUBLESI 91,988 0,8088%
Günün En Çok Okunanları
İkinci el araç satış ilanlarında "sıfır atanlara" uyarı geldi
Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Haziranda hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Haziranda hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması
Instagram'a bilet konuldu: Zuckerberg'in Threads'i Musk için tehdit olur mu?
Instagram'a bilet konuldu: Zuckerberg'in Threads'i Musk için tehdit olur mu?
Otel fiyatlarındaki artış karavana talebi artırdı, satışlar bir yılda 3'e katlandı
Otel fiyatlarındaki artış karavana talebi artırdı, satışlar bir yılda 3'e katlandı
Twitter, Threads nedeniyle Meta'yı dava etmekle tehdit etti
Twitter, Threads nedeniyle Meta'yı dava etmekle tehdit etti
SASA'dan yangın açıklaması
GERİ
İLERİ
İkinci el araç satış ilanlarında "sıfır atanlara" uyarı geldi
Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Haziranda hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması
Instagram'a bilet konuldu: Zuckerberg'in Threads'i Musk için tehdit olur mu?
Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Haziranda hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması
Instagram'a bilet konuldu: Zuckerberg'in Threads'i Musk için tehdit olur mu?
Otel fiyatlarındaki artış karavana talebi artırdı, satışlar bir yılda 3'e katlandı
Haziranda hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması
Instagram'a bilet konuldu: Zuckerberg'in Threads'i Musk için tehdit olur mu?
Otel fiyatlarındaki artış karavana talebi artırdı, satışlar bir yılda 3'e katlandı
Twitter, Threads nedeniyle Meta'yı dava etmekle tehdit etti
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL