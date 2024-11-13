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Yabancıların bu yıl en çok hangi konut aldığı şehirler belli oldu

TÜİK verilerine göre bu yıl yabancılara yapılan konut satışları ekimde %16.3, Ocak-Ekim döneminde yüzde 37.2 oranında geriledi. Yabancıların yılın ilk 10 ayında en fazla konut aldığı iller ise şöyle...

13 Kasım 2024 | 17:18
Son Güncellenme: 13 Kasım 2024 | 17:18
Yabancıların bu yıl en çok hangi konut aldığı şehirler belli oldu

Yabancılara yapılan konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16.3 oranında azalarak 2 bin 122 oldu. Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1.3 olarak gerçekleşti. Ekim ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 373 ile Rusya Federasyonu, 172 ile İran ve 136 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %37.2 oranında azalarak 19 bin 212 oldu. İşte yabancıların yılın ilk 10 ayında en fazla konut aldığı iller...

1 Antalya

Antalya Satış adedi: 6 bin 740

2 İstanbul

İstanbul Satış adedi: 6 bin 703

3 Mersin

Mersin Satış adedi: 1.692

4 Ankara

Ankara Satış adedi: 497

5 Yalova

Yalova Satış adedi: 468

6 Bursa

Bursa Satış adedi: 461

7 Kocaeli

Kocaeli Satış adedi: 344

8 Aydın

Aydın Satış adedi: 318

9 İzmir

İzmir Satış adedi: 308

10 Muğla

Muğla Satış adedi: 299
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