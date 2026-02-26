"Yüzyılın Konut Projesi"nde Ankara kura takvimi netleşti

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Ankara’da yapılacak kura çekimlerinin tarihi belli oldu. AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, Ankara’da 31 bin 73 konutun inşa edileceği proje kapsamında hak sahipleri 3 Mart Salı günü düzenlenecek törenle belirlenecek.

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hedefiyle hayata geçirilecek olan 500 bin sosyal konut için başvurular, 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde yapılmıştı.

Toplam 8 milyon 800 bin kişinin başvurduğu projede yaklaşık 5 milyon 300 bin başvuru geçerli sayıldı. En fazla başvuru yapılan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

Kura süreci 29 Aralık'ta başlarken, iller bazında belirlenen takvim doğrultusunda hak sahipleri açıklanmaya devam ediyor.

Ankara'da hangi ilçelerde kaç konut inşa edilecek?

Proje kapsamında Ankara'da yapılacak konutların ilçelere göre dağılımı şöyle:

"Ankara merkezde (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan) 21 bin 780, Sincan Temelli'de 4 bin, Polatlı'da 1500, Beypazarı'nda 750, Çubuk ve Elmadağ'da 500'er, Kahramankazan'da 300, Nallıhan'da 200, Nallıhan Çayırhan'da 100, Şereflikoçhisar ve Çamlıdere'de 200'er, Güdül'de 142, Bala'da 110, Evren'de 41, Akyurt, Ayaş, Haymana, Kalecik ve Kızılcahamam'da ise 150'şer konut."

Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.

Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.