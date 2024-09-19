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Aksa Enerji'den Özbekistan açıklaması

Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN) bugün KAP'a 'Özbekistan Talimercan Santrali Ticari Üretimi Hakkında' açıklama yaptı.

19 Eylül 2024 | 13:06
Aksa Enerji'den Özbekistan açıklaması

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 'den KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler paylaşıldı:

10 Kasım 2023 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği üzere, Aksa Enerji Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU ("National Electric Grid of Uzbekistan") ile Özbekistan'ın Talimercan şehrinde 430 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve işletilmesini içeren bir anlaşma imzalamıştı. 
Ocak 2024 tarihinde inşaatına başlanılan santralin ilk üniteleri devreye alınarak ticari işletmeye başlanmıştır. Santralin bu yıl içinde kalan ünitelerinin de basit çevrim olarak devreye alınması, Ocak 2025'de ise komple 430 MW kapasite ile kombine çevrim olarak ticari üretime devam etmesi planlanmaktadır.  
Santralde gerçekleştirilecek elektrik üretimi için ihtiyaç duyulan doğalgaz, Özbekistan Hükümeti tarafından bedelsiz temin edilecek olup, üretilecek elektrik satış fiyatı 25 yıllık ABD Doları bazlı garantili kapasite bedeli çerçevesinde belirlenmiştir.Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır. (Fotoğraf: Arşiv)

 

 

 

 

 

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