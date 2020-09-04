ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, ‘yüzde 100 karbon nötr’ projesine yatırım yaptı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Apple, “yüzde 100 karbon nötr” projesinin bir parçası olarak, dünyanın en büyük kara rüzgar türbinlerinden ikisinin inşasına yatırım yaptığını açıkladı.

Danimarka’nın Esbjerg kasabası yakınlarında bulunan 200 metrelik türbinlerin her yıl 62 gigawatt saat elektrik üretmesi bekleniyor.

Söz konusu yıllık elektrik üretiminin çevredeki 20 bin eve yetecek miktarda olduğu belirtiliyor. Apple buradan üretilen elektriği bölgedeki data merkezinin elektriğini karşılamak için kullanacak.



Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Apple’ın Çevre, Politika ve Sosyal Girişimler Başkan Yardımcısı Lisa Jackson şu ifadeleri kullandı:

“İklim değişikliğiyle mücadele acil eylem ve küresel ortaklık gerektiriyor ve Viborg veri merkezi, bu zorluğun üstesinden gelebileceğimizin güçlü bir kanıtı olacak.”

European Energy CEO’su Knud Erik Andersen ise “Apple ile çalışmaktan çok memnunuz ve Danimarka’daki veri merkezlerine yenilenebilir enerji sağlamayı ve geleceğin yeşil veri altyapısının gelişimini desteklemeyi dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.