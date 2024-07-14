Astor Enerji'de Avrupa hedefleri

Astor Enerji Genel Müdür Yardımcısı Olcay Doğan, kısa vadede Avrupa'da transformatör ve anahtarlama ürünleri üretmeyi hedeflediklerini belirterek, "İspanya uzun süredir var olduğumuz ve satışlarımızın ağırlıklı bölümünü gerçekleştirdiğimiz ülkelerden biri. Orada ya da kuruluş yeri açısından uygun bir bölgede ilk etapta bir tesis kurmayı ya da üretim yapan bir tesisi satın almayı düşünüyoruz." dedi.

Doğan, Astor Enerji'nin son dönemde yaptığı çalışmalar ve hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Bu yılın şirket için iyi geçtiğine değinen Doğan, 2025'te de benzer trendin devam etmesini beklediklerini ifade etti. Doğan, Türkiye'de ve global ekonomilerde son dönemde durgunluk yaşandığına ve enerjinin bundan en az etkilenen sektörlerden olduğuna dikkati çekerek, alınan tedbirlerin canlanmanın sinyallerini işaret ettiğinin altını çizdi.

Son dönemde hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarda önemli artışlar kaydettiklerini vurgulayan Doğan, "Burada bizim odaklandığımız nokta ihracat tarafı. İhracatımızın önemli bir bölümünü Euro Bölgesine gerçekleştiriyoruz. Sırbistan’la yeni bir anlaşmamız oldu. İngiltere, Almanya'ya satış gerçekleştirdik, bu bölgede daha da büyüyeceğiz. Sürekli olarak yeni pazar arayışlarımız devam ediyor. Şu anda ürünlerimiz 90'dan fazla ülkede kullanılıyor. Hedefimiz satışlarımızın yarısını ihracattan sağlamak. Bu seviyelere yaklaşmış durumdayız" ifadesini kullandı.

Doğan, ihracatlarının yüzde 60'lık kısmını Euro Bölgesi'ne gerçekleştirdiklerini kaydederek, "İngiltere için ihracattaki payımız neredeyse yüzler 10'lar seviyesine geldi. Avrupa'da da diğer ülkelerde penetrasyonumuzu artırmayı hedefliyoruz. Burada bizim Avrupa'da yoğun satış yaptığımız ülkelerden biri İspanya pazarı. İspanya'da yeni bir yapılanmamız var. Orada satış sonrası hizmetler ekibimiz faaliyet gösteriyor. Buradaki organizasyonumuz üzerinden satış sonrası hizmetlerimizin etkinliğini daha da artırmayı hedeflediğimiz gibi üretim imkanları üzerinde de çalışmalar yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kısa vadede Avrupa'da transformatör ve anahtarlama ürünleri üretmeyi hedeflediklerini belirten Doğan, "İspanya uzun süredir var olduğumuz ve satışlarımızın ağırlıklı bölümünü gerçekleştirdiğimiz ülkelerden biri. Orada ya da kuruluş yeri açısından uygun bir bölgede ilk etapta bir tesis kurmayı ya da üretim yapan bir tesisi satın almayı düşünüyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Biz kendi faaliyet alanımız enerji sektörüne odaklanmış durumdayız. Öncelikle enerji sektöründe büyümeye çalışacağız. Tabii bu yatay büyüme olabileceği gibi dikey büyümeler olabilir. Bu dönemde önümüze çıkacak fırsatları değerlendirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Doğan, söz konusu adım için orta vade hedeflerinin olduğunu ancak uygun fırsatların çıkması durumunda çok daha erken bir periyotta da gerçekleştirebileceklerini ifade etti.

Sonraki hedefleri arasında ABD pazarı olduğunun da altını çizen Doğan, bölgede fizibilite çalışmalarının devam ettiğine ancak birinci önceliklerinin Avrupa pazarı olduğuna dikkati çekti.

- Ankara'da yeni fabrikada ilk üretim için hedef 2025'in ilk çeyreği

Doğan, Astor'un sürekli yatırım yapan bir şirket olduğunu vurgulayarak, kapasite artırma yatırımlarının devam ettiğini anlattı. Ankara'da Organize Sanayi Bölgesi içinde yaklaşık 228 bin metrekarelik bir arsa tahsisi yapıldığına değinen Doğan, bu arsa üzerinde çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Doğan, transformatör üretimlerinin tamamının Ankara'da kurulacak yeni fabrikada süreceği bilgisini paylaşarak, şöyle devam etti:

"Mevcut fabrikamızda dağıtım trafoları, güç trafoları, anahtarlama ürünleri gibi ürünleri üretiyoruz. Dağıtım ve güç trafoları bölümü mevcut üretim tesisimizde kalacak. Diğer üretimlerimizi yeni fabrikamıza taşıyacağız. 2025'in ilk çeyreği itibarıyla Ankara'daki yeni fabrikamızda üretime başlamayı hedefliyoruz. Bununla ilgili makine siparişlerimiz, inşaatla ilgili çalışmalar, projelendirme çalışmaları belli bir aşamaya geldi. Bu bizim üretim kapasitemizi yüzde 100'e yakın artıracak. Bütün ürün gruplarında bu seviyede kapasite artışı gerçekleştirmiş olacağız. Yapacağımız bu yatırımlarla ciromuz önemli ölçüde artacak. Ayrıca üretimlerimizde kullandığımız emaye kaplı iletken üretim tesisi yatırımını da kapasite artırımı yatırımı ile birlikte gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda 50 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz. Elektrikli otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu ince yassı bakır emaye bobin teli iletkenlerinin de bu yatırım kapsamında üretimini gerçekleştireceğiz. Bu yatırım ile üretimimizde kullandığımız iletken emaye kaplı iletken ihtiyacımızın tamamını karşılayacağız. Kendi ihtiyaçlarımızın karşılanmasının yanı sıra kapasite fazlası ürünlerin satışını gerçekleştireceğiz. Tüm bunların tedarik, maliyet, lojistik gibi avantajlarının yanı sıra ciro artışı, üretim maliyetlerimizin düşürülmesi ve karlılığımıza önemli katkılar sağlamasını bekliyoruz."

Astor'un yurt içi ve yurt dışından önemli siparişler aldığını ve gelecek yıl için sipariş almaya başladığını belirten Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim için gurur verici bir proje olan 675 MVA gücünde Türkiye’nin ve dünyanın güç olarak sayılı trafolarından birinin üretimini kendi mühendislerimiz ve üretim imkanlarımızla gerçekleştirdik. Söz konusu ürünün saha teslimi ve bugünlerde devreye alınma işlemlerini tamamlandık. Bunun projelendirilmesi ve üretilmesi tamamen yerli kendi mühendislerimiz tarafından gerçekleştirildi. Testleri tamamen kendi bünyemizdeki laboratuvarlarımızda yapıldı. Bu Astor markası için gurur verici bir başarı. Türkiye'deki şu anda üretilmiş en büyük trafolardan birisini Astor imzası ile ürettik. Astor yurt içinde ve yurt dışında büyümeye devam edecek." AA