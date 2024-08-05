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Avrupa'da gaz fiyatları geriledi

Avrupa gaz fiyatları, finansal piyasalardaki satış dalgasının ardından haftaya düşüşle başladı.

05 Ağustos 2024 | 12:59
Avrupa'da gaz fiyatları geriledi

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, eylül vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı dün 36,65 avrodan kapandı.

Bugün 36,75 avrodan açılan fiyatlar, TSİ 12.05 ile önceki kapanış seviyesine göre yüzde 4 gerileyerek 35,1 avroya indi.

Geçen hafta Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin arzı aksatabileceğine yönelik endişelerle artan fiyatlar, haftaya küresel finans piyasalarındaki derin satış baskısının etkisiyle başladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesinin ardından negatif seyir hakim. Ülkede, ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sert yavaşlayabileceğine yönelik endişeler, satış baskısının derinleşmesine yol açıyor.

Asya piyasalarında tarihi bir düşüş görülürken, Japon pay piyasalarındaki değer kaybı yüzde 10'u aştı. Güney Kore'de ise kayıplar yüzde 10'a yaklaştı.

Avrupa borsaları da haftanın ilk gününe sert düşüşle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 3 geriledi.

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