Biotrend, 2024 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre net karını %67 artırarak 558 milyon TL kâr elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrik üretiminin %99,24'ünü eski YEKDEM tarifesiyle satarak verimliliğini maksimize etti. 2022 yılından, 2024 yılının ilk çeyrek sonuna kadar 7,3 milyon dolar karbon kredisi geliri elde ederek sürdürülebilirlik taahhüdünü pekiştirdi.

Biotrend ayrıca Freepoint Eco-Systems International ille plastik kirliliğine yönelik döngüsel ekonomideki ayak izlerini genişletmek için stratejik ortaklığını duyurdu. Bu iş birliğiyle, plastik ileri dönüşüm endüstrisindeki yatırımlarının Türkiye, Balkanlar ve Orta Asya gibi ülkelerde güçlendirmeyi hedeflediği kaydedildi.