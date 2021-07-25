Yenilenebilir enerji sektörüne fokuslanan QNB Finansleasing, çatı üzeri güneş enerjisi santrallerinin kurulum ve finansman çözümlerini sağlıyor. QNB Finansleasing Genel Müdürü Metin Karabiber, “Büyümenin en canlı olacağı alan olan çatı üzeri GES’lere odaklandık” diyor.

Enerji Mayıs 2021 tarihli sayıdan

QNB Finansleasing, gerek tekstil, sağlık, madencilik, inşaat, gıda, tarım gerekse de enerji yatırımları olsun, Türkiye’deki tüm yatırımları değerlendirerek finansal çözümler sunuyor. Yenilenebilir enerji ve güneş enerji santrallerinin kurulumu ve tasarımı konusunda, sektörün önemli EPC firmaları ile sözleşmelere imza atan QNB Finansleasing, bu iş birlikleri ile çatı üzeri güneş enerjisi santrallerinin kurulum ve finansman çözümlerini sağlıyor.

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri için gerekli olan tüm ekipman ve inşaat yatırımlarının finansmanını, esnek ve uzun vadeli yabancı fonlar ile finanse edebiliyor. QNB Finansleasing Genel Müdürü Metin Karabiber, “Ülke çapında güneş enerjisi santralleri (GESj, çatı üstü GES, rüzgar enerji santralleri (RESj , bio kütle / bio gaz (BESj projelerini finanse etmeye devam edeceğiz.

Büyümenin en canlı olacağı alanın çatı üzeri güneş enerjisi santrallerinin kurulumu ve finansmanının en çok talep gören çözümlerimizden biri olacağını düşünüyoruz.

Çatı üzeri güneş enerjisi sistemi yatırımları hem cazibesi giderek artan alanlar arasında yerini alıyor hem de işletme sahiplerine enerji tasarrufu etme imkânı ve nakit akışlarına uygun finansman seçenekleri sunuyor” diyor. Karabiber ile enerji sektöründeki yeni dönem planlarını konuştuk.

QNB Finansleasing olarak ne gibi hizmetler sunuyorsunuz?

QNB Finansleasing olarak sanayi yatırımları ve sürdürülebilirlik alanlarındaki yatırımların finansmanı ve önemli projelerdeki iş ortaklıkları ile leasing sektöründe her zaman öncü bir konumda olduk. Hayata geçirdiğimiz ve planladığımız yenilikçi iş çözümleri ve ürünler ile de her zaman sektördeki yerimizi korumaya devam edeceğiz.

Gerek tekstil, sağlık, madencilik, inşaat, gıda, tarım gerekse de enerji yatırımları olsun, ülkemizdeki tüm yatırımları değerlendirerek finansal çözüm ortağı konumunda müşterilerimizin yanındayız.

Enerji sektörüne ilişkin çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

QNB Finansleasing olarak, yenilenebilir enerji ve güneş enerji santrallerinin kurulumu ve tasarımı konusunda, sektörün önemli EPC firmaları ile sözleşmelere imza attık. Bu iş birlikleri ile çatı üzeri güneş enerjisi santrallerinin kurulum ve finansman çözümlerini sağlıyoruz ve en çok talep gören çözümlerimizden biri olacağını düşünüyoruz. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri için gerekli olan tüm ekipman ve inşaat yatırımlarının finansmanını, esnek ve uzun vadeli yabancı fonlar ile finanse edebiliyoruz.

Bugüne kadar finanse edilen enerji projeleri arasında güneş enerjisi santralleri (GES] , rüzgar enerji santralleri (RES] , bio kütle / bio gaz projeleri (BES] sayılabilir. Ayrıca enerji verimliliği alanında da üretim alanında faaliyet gösteren firmaların enerji tasarrufu sağlayacak makine ve ekipman yenileme yatırımlarında da aktif olarak finansman desteği sağlıyoruz. Gerek pazarlama gerekse kredi ekiplerimiz, projelerin başlangıcından bitimine kadar olan süreçte fizibilite ve değerlendirme süreçlerine oldukça hakim ve deneyimli.

Enerji sektörüne yönelik bugüne kadar ne kadar kaynak aktardınız?

300 MW üzerinde toplamda 300 milyon dolar tutarında yeşil enerji finansmanı gerçekleştirdik. Bu konu bizim özel ilgi alanımız diyebiliriz.

Bu konuda yapılan yatırımlar hakkında örnekler verir misiniz?

Finansmanını yaptığımız yeşil enerji projelerinin büyük kısmını saha GES ve çatı GES işleri oluşturuyor. Bunun yanı sıra anlamlı sayı ve ölçekte biogaz ve biokütle yatırım finansmanları da gerçekleştirdik.

Enerji sektöründe hangi alanları hedefliyorsunuz? Ağırlık verdiğiniz alanlar var mı?

2021 yılında enerji sektöründe yenilenebilir enerji kaynakları da gündem olmaya devam edecek. Bu kapsamda ülke çapında güneş enerjisi santralleri (GES], çatı üstü GES, rüzgar enerji santralleri (RES] , bio kütle / bio gaz (BES] projelerini finanse etmeye devam edeceğiz. Büyümenin en canlı olacağı alanın çatı üzeri güneş enerjisi santrallerinin kurulumu ve finansmanının en çok talep gören çözümlerimizden biri olacağını düşünüyoruz.

Çevre ve iklim konusunda hassasiyetlerin arttığı bir dönemdeyiz. Çatı üzeri güneş enerjisi sistemi yatırımları hem cazibesi giderek artan alanlar arasında yerini alıyor hem de işletme sahiplerine enerji tasarrufu etme imkânı ve nakit akışlarına uygun finansman seçenekleri sunuyor.

Özellikle sanayiciler için elektrik faturası öder gibi leasing taksiti ödeyerek vade sonunda elektrik ihtiyacının büyük bir bölümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından bedelsiz karşılanması sağlanacak.

Bu yıl enerji sektörüne aktaracağınız kaynak miktarı hakkında bilgi verir misiniz?

2021 yılında, yeni imzaladığımız sözleşmelerin yüzde 15’inin enerji projelerinden gelmesini bekliyoruz. Bu da 60-70 milyon dolar seviyesinde finansman yaratmak demek.

“ÖNCELİĞİMİZ YEŞİL ENERJİ”

“Önceliğimiz yeşil enerji olacak. Yeşil enerji konusunda yurtdışı yatırım bankalarında kaynak bulmakta hiç zorlanmıyoruz. Yabancı yatırım bankalarının da öncelikleri bu ve benzeri yeşil enerji yatırımlarını finanse etmek yönünde. Avrupa Birliği’nin pandemi dönemindeki son kararlarında yeşil enerjiye yönelik önemli teşvik kararları açıklandı. Biz de finansman kaynaklarımızı bu kaynaklardan temin etmeye devam edeceğiz.”

“UYGUN MALİYETLİ KAYNAKLAR SUNACAĞIZ”

“2021 yılında Güneş Enerjisi Santralleri (GES), Çatı GES, Rüzgar Enerji Santralleri (RES), Bio Kütle / Bio Gaz (BES) projelerini finanse edeceğiz. Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası ve Dünya Bankası kaynaklı krediler (Acil Durum Şirket Desteği Kredisi ve Kayıtlı İstihdam Yaratma Kredisi) ve Eximbank’ın bizlere sağladığı limitler sayesinde, uygun maliyetli kaynaklar ile ihracatçılarımızın üretim maliyetlerini azaltmak suretiyle | yatırımları için Finansman desteği sunmaya devam edeceğiz.”