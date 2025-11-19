Hidrojen, enerji sektöründe dengeleri değiştiriyor

Konferansta, düşük karbonlu hidrojen endüstrisi geliştirilmesi, hidrojenin ulaşım ve tarım gibi çeşitli sektörlerde kullanımı ile projeler için finansman sağlanması üzerinde duruldu.

COP30 Başkanı Andre Correa do Lago, ülkeleri hidrojen ve diğer sürdürülebilir yakıtların üretimi ve tedarik zincirine yatırım yapmaya çağırdı.

"Belem 4X İnisiyatifi" ile de sürdürülebilir yakıtlar sınıfında değerlendirilen hidrojenin önemi bir kere daha öne çıktı. Söz konusu girişim, iklim değişikliğiyle mücadelede fosil yakıtlara alternatif enerji kaynağı kullanımını artırmayı hedefleyen bir taahhüt olarak duyuruldu.

- Hidrojen sıfıra yakın emisyona sebep oluyor

Hidrojen, çok yönlü yapısı sayesinde tarım ve ulaşım gibi birçok sektörde kullanılabiliyor. Ulaşımda hidrojen yakıt hücreleri, özellikle ağır taşıtlar, otobüsler ve trenler için uzun menzil ve hızlı dolum avantajı sunuyor.

Tarımda ise hidrojen traktör ve hasat makineleri gibi araçlarda temiz yakıt olarak, ayrıca gübre üretiminde kullanılan amonyak sentezinde düşük karbonlu bir girdi olarak değerlendirilebiliyor.

Sanayide yüksek sıcaklık gerektiren süreçlerde fosil yakıtların yerine de kullanılabilen hidrojen, emisyonların önemli ölçüde azaltılmasına katkı sağlıyor.

- Hidrojen endüstrisi için sağlam politika vurgusu

COP30'da hidrojen endüstrisini geliştirmek için sağlam bir politika çerçevesi, finansman mekanizmaları ve altyapı yatırımı gerektiği vurgulandı.

Öncelikle, yeşil hidrojen üretimini destekleyen teşvikler, karbon fiyatlaması ve vergi kredileri gibi ekonomik araçlar sektöre ivme kazandıracak unsurlar olarak öne çıktı.

Üretim tesisleri, boru hatları, depolama ve dağıtım sistemlerinin kurulması sektörün alt yapısını oluştururken bunların geliştirilmesi ile hidrojen ekosistemi sağlıklı bir şekilde oluşturulabileceği tartışıldı.

Ayrıca uluslararası işbirliklerinin, teknoloji transferi ve standartların uyumlu hale getirilmesi ve pahalı kabul edilen hidrojenin maliyetlerinin düşmesine yardımcı olurken küresel ölçekte güvenilir bir hidrojen pazarı oluşmasına katkı sağlayacağı öngörüldü.

- Dünyada hidrojene ilişkin çalışmalar artıyor

Dünya genelinde hidrojen sektörü ve piyasası oluşturma çabaları son yıllarda hız kazandı.

Avrupa Birliği, hidrojen zinciri için büyük projeleri destekliyor. 13 AB ülkesi toplamda 5,2 milyar avro kamu fonu ayırdı, özel sektörden de ek 7 milyar avro yatırım çekmesi bekleniyor.

Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkeler de hidrojen altyapısını oluşturan elektrolizör, boru hatları, depolama tesislerine yatırım yapıyor.

Avrupa Temiz Hidrojen İttifakı ile müşterek projeler ve sanayi işbirlikleri için bir platform sağlanıyor.

Almanya, hidrojen çekirdek (core) boru hattı ağı inşa etmek için yaklaşık 18,9 milyar avro yatırım planlıyor. Bu ağ yatırımı için KfW Kalkınma Bankası da 24 milyar avroluk bir amortisman mekanizması sağlayacak.

Avustralya, oluşturduğu Ulusal Hidrojen Stratejisi kapsamında teknoloji geliştirme ve ihracata odaklanmayı hedefliyor. Avustralya ile Almanya arasında hidrojen ithalat ve ihracatı mutabakat bulunuyor.

Japonya, yakıt hücreli (fuel cell) araçlar ve hidrojen toplumuna (hydrogen society) güçlü bir yatırım yapıyor. OECD raporuna göre, Japonya 15 yıl boyunca sıvı hidrojen tedarik zinciri projeleri için büyük finansman ayırdı.

Hindistan, "Yeşil Hidrojen Misyonu" için yaklaşık 2,3 milyar avro tutarında kamu desteğini onayladı. Bu planla, 2030'a kadar büyük miktarda yeşil hidrojen üretimi ve ihracat kapasitesi oluşturulması hedefleniyor.

- Türkiye'de hidrojen sektörü oluşturuluyor

Öte yandan Türkiye'de hidrojen enerjisiyle ilgili politik ve teknolojik alanda önemli çalışmalar bulunuyor.

Türkiye, Ulusal Hidrojen Stratejisi ve Yol Haritası ile elektrolizör kurulu gücünü 2030'da 2 gigavat, 2035'te 5 gigavat ve 2053'te 70 gigavata çıkarma hedefi bulunuyor.

Ayrıca, doğal gaz şebekesine hidrojen enjeksiyonu, AR-GE çalışmaları ile yüzde 99,9 saflıkta hidrojen üretebilen yerli PEM elektrolizörleri, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu bünyesinde, düşük ısıl değerli kömürlerden gazlaştırma yoluyla hidrojen üretimi için bir pilot tesis ile çalışmalara devam ediliyor.