Rüzgar enerjisi sektöründe özel servis sağlayıcısı olarak hizmet veren Ülke Enerji, 2021’de yurtdışında yerleşik olarak büyümeye hazırlanıyor. Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, “Yurtdışındaki rüzgar çiftliklerinde ülkemizi temsil edeceğiz ve hizmet verdiğimiz coğrafya ağını daha da genişleteceğiz” diyor.

Enerji Mayıs 2021 tarihli sayıdan

Ülke Enerji, 2012 yılında kuruldu. Şirket, rüzgar enerjisi sektörünün en büyük özel servis sağlayıcısı olarak sektörle birlikte büyümesine devam ediyor. İstanbul merkezli olan şirket, Türkiye’nin tüm rüzgar çiftliklerine hizmet sunabiliyor.

Ayrıca sahalara hızlı ulaşım sunabilmek amacıyla İzmir’de bir lojistik merkezi kuran şirket, son yıllarda yurtdışı operasyonlarıyla da dikkat çekiyor. “Tecrübelerimizi uzun süredir çevre ülkelerdeki müşterilerimizin santrallerine de aktarıyoruz” diyen Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın’la Ülke Enerji’yi ve sektörü konuştuk.

Ülke Enerji’den bahsedebilir misiniz? Ne zaman kuruldu?

Türbinlerin tüm kurulum, bakım ve onarım işlemlerini uluslararası standartlarda yerine getirebilen dinamik mühendis ve teknisyen kadromuz, otonom dronelarımız, kule ve kanat erişim sistemlerimiz, dişli kutusu yağ değişim ünitemiz ve mobil bakım atölyelerimizle birlikte referansları sağlam, kilit projelerde görev yapmış bir yapımız var.

Gelişmekte olan bir sektörde olmanın avantajı ile biz de dinamik bir profile sahibiz. Ekip yetkinlikleri ve teknik çözüm çeşitlilikleri anlamında sürekli gelişen, müşteri taleplerinin de önünde koşan bir yapı ile durmak bilmeden hizmet portföyümüzü genişletiyoruz.

Çevreyle dost ve teknolojinin oldukça yoğun kullanıldığı bir alan olan rüzgar enerjisi, genç ve esnek profesyonellerin kendilerine uygun ortam bulduğu bir sektör. Bizim de ekibimiz son derece yüksek eğitim seviyesine sahip ve zorlu çalışma koşullarına uyumlu bir kadrodan oluşuyor.

Bu enerjik ekibimiz ile Türkiye’nin ekonomik anlamda önünü açan ve çevreyle dost bir alanda, müşterilerimize hizmet vermekten dolayı son derece mutluyuz.

Hangi alanlarda hizmetler veriyorsunuz? Sektörünüzde nasıl bir farklılık yaratıyorsunuz?

Rüzgar enerjisi sektörü, ülkemizin diğer ülkelere kıyasla geç hamle yaptığı bir alan. Buna karşın sonradan katıldığımız bu yarışta büyük adımlar attığımız söylenebilir. Resmi organlar, kurumsal yatırımcıları bu büyük hamleler için teşvik etse de rüzgar santrallerinin işler hale getirilmesi görevi bizim gibi bağımsız servis sağlayıcılarına düşüyor.

Tabii enerji arzını yenilenebilir kaynaklarla çeşitlendirmenin yolu da bizim tarafımızda ciddi teknoloji atılımları gerektiriyor. Binlerce bileşenlerden oluşan bir rüzgar türbinini en yüksek verimlilikle devreye almak ve ekonomik ömrünün maksimum olması için yılın gereken her günü hassas bakımları gerçekleştirmek özveri isteyen bir durum.

Biz de bu özveriyi hem insan kaynağımıza hem de teknik imkanlarımıza sürekli yatırımla karşılıyoruz. Klasik kas gücünün çok ötesinde ‘akıl gücü’ diye tarif edebileceğimiz bir yetkinlik grubuna sahibiz.

2020 yılı nasıl geçti? Pandemi sizi nasıl etkiledi?

2020 yılı tabii ki zorlu geçti. Sektörümüz, mevcut aşaması ile yetinmeyen ve enerji tüketimindeki payını her sene artırmaya çalışan paydaşlardan oluşuyor. Böyle olunca hem kurulu santrallerin en iyi koşullarda yönetilmesi lazım hem de yeni kurulumların hız kesmemesi lazım. Ekiplerimizin sağlık koşullarını daima göz önünde bulundurarak önlemlerimizi hayata geçirdik ve bugüne kadar da ciddi problemler yaşamadan, müşterilerimize hizmetimizi aksatmadan geldik.

Diğer tarafta ise pandemi 2020’nin ilk aylarında sektöre bir tedirginlik yaydı demek hatalı olmaz. Özellikle yeni santral yatırımlarına dair soru işaretleri oluşurken, sektörün çatı oluşumu Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği ve Enerji Bakanlığı’mızın yerinde girişimleri sayesinde yeni teşvik mekanizmaları açıklandı ve yeni kurulumlar için gereken yatırım iklimi yeniden sağlandı.

Rüzgar çiftliklerinin kurulumuna hız kesmeden devam edersek, ülke olarak enerjide dışa bağımlılığı azaltacağımızın sektör olarak bilincindeyiz.

2021 yılı büyüme hedefiniz nedir?

Ülke Enerji’nin vizyonu, bir rüzgar santralinin sıfır noktasından ekonomik ömrünün sonuna dek geçirdiği döneminde karşılaşacağı tüm gereksinimleri karşılayabilecek bir kurum olma yönünde. Bunun için en az kendi firmanız gibi güvendiğiniz sağlam ekosistem ortaklarınız olması gerekiyor.

Ayrıca yine bunun için daha fazla türbin tipinde, daha fazla ülkede, daha fazla vaka çözmüş olmanız gerekiyor. Biz de 2021 sonuna gelindiğinde görmek istediğimiz planda, tüm bu alanlarda yeni referanslar edinmiş bir Ülke Enerji hedefliyoruz.

Bugüne kadar Türkiye rüzgar sektörünü merkeze koyduğumuz bir hikaye yazdık. 2021’de başarılarımızı daha geniş bir coğrafyada yerleşik bir zemine yaymış olacağız. Bunun çalışmaları içerisindeyiz.

2021 yılında hayata geçireceğiniz projelerden bahsedebilir misiniz?

2021 yılının en önemli dinamiği, sektörümüzün genişlemesi olacak. Yatırımların artması, gerekli parametreler sağlandığı sürece türbin sayısının artmasından geçiyor. Ancak bu büyüyen yapı için servis tarafında deneyim olmazsa olmaz şart. Türbinlerin yaşı ne kadar genç olursa olsun onların planlı ve plansız bakımları, kanat operasyonları ya da kule iç / dış incelemeleri için yıllarını sektöre

vermiş usta ekipler gerekiyor. 2021 yılındaki bu genişlemeye biz de büyüyen bir ekiple yanıt vereceğiz. Ekibimize yeni, yetkin arkadaşlar katılacak. Talebi karşılama planımız öncelikli. Öte yandan yukarıda da bahsettiğim gibi 2021’in bir diğer farklılığı Ülke Enerji kalitesinin yurtdışında yerleşik olarak temsil edecek olması.

Bu anlamda ilk durağımız Ukrayna olacak. Yurtdışındaki rüzgar çiftliklerinde ülkemizi temsil edeceğiz ve Ukrayna gibi gelişen bir ekonomideki projelerimiz sonrasında, hizmet verdiğimiz coğrafya ağını daha da genişletmeyi hedefleyeceğiz.

Sektörün büyümesi ve gelişmesi için önerileriniz nelerdir?

Sektörümüzün kritik önemi, akademiden iş çevrelerine kadar tüm kesimlerce kabul edilen bir gerçek. Öyle bir sektörde faaliyet gösteriyoruz ki genel anlamda sektör büyüdükçe ülke olarak enerji maliyetlerimizin düşeceğini söyleyebiliriz.

Ancak bunun önündeki tek engel, yatırımların miktarı değil. Halihazırda özel teşebbüslerle büyüyen sektörümüzdeki yatırımcı profili son derece iştahlı olmasına karşın kamu düzenlemeleri bu sektörün ivmelenmesini temelden etkileyebiliyor.

Özellikle bizim olduğumuz gibi doğalgaz ya da petrol rezervleri sınırlı olan tüm ülkeler yenilenebilir enerjiden üretim payını, potansiyelin üst sınırlarına taşımışken biz henüz potansiyelimizin yüzde 20’sindeyiz. Bu anlamda kamusal teşvik politikalarımızın hızla atağa geçmesinde büyük fayda görüyoruz.

AR-GE çalışmalarınız var mı, onlardan bahsedebilir misiniz?

Ülke Enerji, AR-GE’nin pratikle buluştuğu bir firma. Kendi bünyemizde bizzat endüstriyel araştırma ve geliştirme Faaliyetleri yürütmesek de özellikle İsviçre ve Almanya’daki drone ve yüksekte çalışma teknolojileri üreten ortaklarımızın pilot uygulama kuruluşuyuz.

Saha uygulamalarımızdaki pratikleri gün bazlı olarak ortaklarımızla paylaşıyor ve onların teknoloji geliştirme süreçlerine girdi olarak arz ediyoruz. Özellikle yapay zeka teknolojisinin aktif olarak uygulandığı otonom kanat inceleme işlemlerimizde bu veriler hayati önem taşıyor. Bu gibi dijital yaklaşımları işlerimizin merkezinde tutmaya ve enerji üretiminde verimliliğini maksimuma taşımaya devam edeceğimizi vurgulamamızda fayda var.

“2021 YILINDA YERLİ ENERJİDE ÖNEMLİ BİR ADIM ATACAK”

121 YATIRIMCI FİRMA

Ülkemizde 239 adet rüzgar enerjisi santrali bulunuyor. Yaklaşık 10 GW üretim kapasitesine karşılık gelen bu santrallerde ise lisanslı olarak 3 bin 591 rüzgar türbini yer alıyor. 121 yatırımcı firmanın ülkemizin temiz enerji üretimine katkı sağladığı sektörümüz, ülkenin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayabiliyor.

YÜZDE 10 ARTACAK

Artan enerji tüketimi karşısında rüzgarın daha fazla yük kaldırması, karbon salınımının azalması ve yurtdışı enerji kaynaklarına ödemelerimizin azalması bakımından tabii ki çok önemli. 2021 yılında Türkiye, yerli enerji kaynaklarından faydalanma yolunda önemli bir adım daha atmış olacak. 2020 yılındaki teşviklerin kurulum istatistiklerine yansıması ile kurulu gücün en az yüzde 10 artması bekleniyor.

TÜRKİYE’DEKİ TEK KULE ERİŞİM PLATFORMLARI PARKINA SAHİP

DRONE KULLANIYOR

Doğada kendi halinde esen rüzgarın enerjiye dönüşme serüveninde kaybı en aza indirgeyip yatırımları korumak, akılcı çözümler gerektiriyor.

Örneğin bir türbin kanadının rüzgarı ilk günkü kondisyonda karşılayıp karşılamadığının belli aralıklarla raporlanması gerekir. Bu raporlama için verileri insan marifeti ile toplamanız günümüz teknolojisinin çok gerisinde. Bu gibi geleneksel yollarla başarıya ulaşmak mümkün değil. Biz de bu konuyu yapay zeka destekli otonom drone Filomuza havale etmiş durumdayız.

İNOVASYON ÖNCELİKLİ

Bugün Ülke Enerji, dünyanın çok farklı ülkelerinde drone ile kanat incelemesi hizmeti verebiliyor ya da bir türbin kulesinin üzerindeki hasarın giderilmesi için iple veya vinçle erişim çözümlerine daha hızlı ve daha ekonomik koşullarda alternatif üretebilmemizin yegane yöntemi olan inovasyona sarılarak hareket ediyor.

YATIRIMDAN KAÇINMIYOR

İşte bu noktada eğer Türkiye’deki tek Kule Erişim Platformları parkına sahipseniz, rüzgar enerjisine yatırım yapmış dev kuruluşların isteklerine anında en iyi yanıtı verebiliyorsunuz.

Dolayısıyla Ülke Enerji’nin Farkını özetlemek şöyle mümkün; nasıl rüzgar enerjisi yenilikçi, çevreci ve teknolojik bir sektör ise Ülke Enerji de bu sektördeki en iyi hizmet seviyesini sunabilmek için teknoloji yatırımlarından kaçınmayan ve çalışanlarına en yoğun teknik eğitim imkanlarını sunan tek Firma.