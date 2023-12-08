Milyonlarca kişi yakında evinin çatısından para kazanabilir

Güneş enerjisi son yıllarda ilginin arttığı bir alan. Türkiye'de de özellikle son dönemde kimi fabrikalar enerji ihtiyaçlarını güneşten karşılıyor; fazla enerjiyi de satarak pasif gelir elde edebiliyor. Business Insider da makalesinde yakından insanların da ürettikleri fazla enerjiyi komşularına satabileceği yorumunu yapıyor.

Makalede, onlarca yıldır elektriğin tek yönlü olarak aktığı (enerji üreticilerinden kamu hizmetlerine, ordan ev ve işyerlerine) ancak bunun yavaş yavaş değişmeye başladığı; çünkü giderek artan sayıda Amerikalının evlerine kurulan güneş panellerinden elektrik üretmeye başladığı belirtiliyor. Yeni teknolojiler insanların yalnızca evlerine bağımsız olarak enerji sağlamalarına değil, aynı zamanda fazla güneş enerjisini depolayıp komşularına satmalarına da olanak tanıyor.

Bu değişimle birlikte, küçük ölçekli enerji üretim ve depolama tesisleri yalnızca teknolojiye sahip olanlar için bir gelir kaynağı olmakla kalmayıp, aynı zamanda diğer herkes için de işleri kolaylaştırabilir.

Makalede "İnsanlar artık kendi elektriğini üretebiliyor, paylaşabiliyor ve bundan para kazanabiliyor" yorumu yapılıyor. Yazıda Amerikaya ilişkin de şu bilgiler paylaşılmış: