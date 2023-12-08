Milyonlarca kişi yakında evinin çatısından para kazanabilir

Güneş enerjisi son yıllarda ilginin arttığı bir alan. Türkiye'de de özellikle son dönemde kimi fabrikalar enerji ihtiyaçlarını güneşten karşılıyor; fazla enerjiyi de satarak pasif gelir elde edebiliyor. Business Insider da makalesinde yakından insanların da ürettikleri fazla enerjiyi komşularına satabileceği yorumunu yapıyor.
Makalede, onlarca yıldır elektriğin tek yönlü olarak aktığı (enerji üreticilerinden kamu hizmetlerine, ordan ev ve işyerlerine) ancak bunun yavaş yavaş değişmeye başladığı; çünkü giderek artan sayıda Amerikalının evlerine kurulan güneş panellerinden elektrik üretmeye başladığı belirtiliyor. Yeni teknolojiler insanların yalnızca evlerine bağımsız olarak enerji sağlamalarına değil, aynı zamanda fazla güneş enerjisini depolayıp komşularına satmalarına da olanak tanıyor.
Bu değişimle birlikte, küçük ölçekli enerji üretim ve depolama tesisleri yalnızca teknolojiye sahip olanlar için bir gelir kaynağı olmakla kalmayıp, aynı zamanda diğer herkes için de işleri kolaylaştırabilir.
Makalede "İnsanlar artık kendi elektriğini üretebiliyor, paylaşabiliyor ve bundan para kazanabiliyor" yorumu yapılıyor. Yazıda Amerikaya ilişkin de şu bilgiler paylaşılmış:
- Evde kurulan güneş enerjisi endüstrisi hâlâ ülkenin enerji üretiminin küçük bir bölümünü oluştursa da, çatılarına panel koyan insanların sayısı hızla artıyor.
- Çatıda güneş enerjisi kullanan Amerikalıların genel yüzdesi düşük kalsa da, bazı eyaletler çok daha ileride: Kaliforniya, Teksas ve Florida, son üç yılda güneş enerjisi kurulum kapasitesinde ilk üçte yer aldı.
Sübvansiyonlarla çok daha fazla insan güneş enerjisi ve enerji depolama kurulumu yapmaya teşvik edilecek. Bu hanelerin çoğu, enerji üretimini kendi ellerine almanın yanı sıra,yağmurlu bir günde kullanılmak üzere veya tekrar şebekeye satılmak üzere fazla enerjiyi toplayan pil depolama üniteleri de kuruyor.
- Bir hane kendi elektriğini ürettiğinde ve fazla enerjiyi depolayan bir bataryaya sahip olduğunda, ev sahibinin teknolojiden gelir elde etmesinin birkaç yolu var. Bunun bir yolu, fazla arzı, ücret ödeyen kamu hizmeti şirketine geri satmaktır. Kaliforniya'nın en büyük kamu şirketlerinden olan PG&E, müşterilere depoladıkları enerjilerini diğer müşterilere satma hakkı için peşin olarak 750 dolarlık bir ücret ödeyen bir programın pilot uygulaması için güneş enerjisi girişimi Sunrun ile ortaklık kurdu.
- Washington DC merkezli bir girişim olan Arcadia, müşterilerinin açık piyasadan elektrik satın almak için gün içindeki en uygun zamanları tahmin etmesine yardımcı olmak amacıyla sayaç verilerini topluyor. Bu algoritmik ticaret programı, ev sahiplerinin pasif kar elde etmesine yardımcı olabilir.
- Ev sahipleri için başka bir seçenek daha var. İnsanlar, elektriği daha sonra dağıtacak olan kamu kuruluşuna satmak yerine, fazla enerjilerini önceden var olan şebeke altyapısını kullanarak doğrudan komşularına satmayı kabul edebilirler. Bu tür bir nerji paylaşımı, tüm tüketiciler için enerji maliyetini azaltabilir. Güneş enerjisiyle çalışan evleri komşu evlere ve işyerlerine bağlayarak insanlar para kazanabilirken diğer tüketicilere ve genel olarak gezegene fayda sağlayabilirler.