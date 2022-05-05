Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, haziranda günlük yaklaşık 432 bin varil üretim artışına gidecek.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek ve haziran ayı itibarıyla uygulanacak üretim miktarını görüşmek üzere çevrim içi düzenledikleri 28. Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC’ten yapılan açıklamada, mevcut petrol piyasası temelleri ve görünümünün dengeli bir piyasaya işaret ettiği, jeopolitik faktörler ve devam eden salgına ilişkin konuların etkilerinin izlendiği belirtildi.

Grubun, 18 Temmuz 2021’de düzenlenen 19. Bakanlar Toplantısı’nda alınan günlük petrol üretiminin kademeli artırılmasına ilişkin karara bağlı kalarak haziranda günlük 432 bin varil üretim artışına gideceği ifade edildi.

Açıklamada, OPEC+ grubunun bir sonraki toplantısının 2 Haziran’da yapılacağı kaydedildi.

OPEC+ grubu üretim kesintisi anlaşması

Kovid-19 salgınına paralel talep düşüşü nedeniyle Nisan 2020’de günlük ham petrol üretiminde yaklaşık 10 milyon varillik kesintiye giden Grup, talebin toparlanma sürecine girmesiyle üretim kesintilerini Nisan 2021’den bu yana belirli aralıklarla hafifletmeye başladı.

OPEC+ grubu, 19. Bakanlar Toplantısı’nda aldığı karar doğrultusunda ağustostan bu yana günlük ham petrol üretimini kademeli olarak her ay yaklaşık 400 bin varil artırıyor.