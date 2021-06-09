Bugün bin MW kurulu güce sahip olan Sanko Enerji, portföyünü yenilenebilir enerji santralleriyle büyütüp, Türkiye’nin yeşil enerji dönüşümüne katkı sağlamayı amaçlıyor. Sanko Enerji CEO’su Hakan Yıldırım, “Sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da projelerde yer almak istiyoruz” diyor.

Enerji Mayıs 2021 tarihli sayıdan

Sanko Holding bünyesinde yer alan Sanko Enerji, holdinge bağlı iştiraklerin enerji ihtiyacını karşılamak üzere 2007 yılında kuruldu. Yalnızca 15 yıl gibi kısa bir sürede yenilenebilir enerji alanında Türkiye’nin önde gelen şirketleri arasında yer alan Sanko Enerji, 11 farklı sektörde faaliyet gösteren Sanko Grubu’nun öncü şirketlerinden biri konumunda.

Tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan portföyüyle Sanko Enerji halihazırda bin MW civarı kurulu gücü ile yılda 3,4 milyar kWh enerji üretme kapasitesine sahip.

Sanko Enerji Grubu olarak önümüzdeki dönemde portföylerini yenilenebilir enerji santralleriyle büyütüp, Türkiye’nin yeşil enerji dönüşümüne katkı sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Sanko Enerji CEO’su Hakan Yıldırım, ”Tüm tesislerimizdeki karbon çalışmalarımızı tamamlayarak, halihazırdaki karbon ve yeşil sertifika miktarımızı beş katına çıkarmayı ve bunun yanı sıra karbon ticaretinde de aktif olarak rol almayı hedefliyoruz” diyor. Sanko Enerji CEO’su Hakan Yıldırım, önümüzdeki dönem planlarına ilişkin sorularımızı yanıtladı.

Hizmet ve faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz?

Sanko Enerji Grubu olarak, bugüne kadar yaptığımız toplam 1,5 milyar dolarlık yatırımla elektrik üretim santrali projeleri geliştiriyor, kuruyor, işletiyor ve üretilen elektriğin satışı ve ticaretini yapıyoruz. Altı hidroelektrik, altı rüzgâr santrali ve üç jeotermal enerji santralimiz ile yüzde yüz yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiyoruz.

Bu sayede, elektrik tedarikini bizden sağlayan müşterilerimize, tükettikleri elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini gösteren yenilenebilir enerji sertifikası I-REC’in yanı sıra üretim ve ticari faaliyetler sonucunda oluşan sera gazı emisyonunun azaltıldığını kanıtlayan karbon azaltım sertifikaları VCS ve Gold Standard’ı sunuyoruz.

Karbon ayak izini dengelemek isteyen müşterilerimiz, uluslararası ölçekte kabul görmüş akredite organizasyonlar tarafından verilen bu ‘yeşil enerji sertifikaları’ sayesinde sürdürülebilirlik hedeflerine ne kadar yaklaştıklarını ölçebiliyorlar.

Kuruluştan bugüne nasıl bir yol kat ettiniz?

Sanko, yenilenebilir enerjinin dünyamız ile ilgili en önemli problem olan iklim değişikliğinin önlenmesine dair küresel bir mega trend olacağını 20 yıl önce görmüş ve enerji alanındaki tüm yatırımlarını yenilenebilir kaynaklara yönlendirmiş bir grup.

Örneğin; Çatalca Rüzgâr Enerji Santralimiz 2008 yılında işletmeye alındığı tarihte, 60 MW kurulu güçle Türkiye’nin en büyük ikinci rüzgâr enerji santraliydi ve o gün itibarıyla Türkiye kurulu rüzgâr enerji gücünün yüzde 12’sini tek başına bu santralimiz oluşturuyordu.

Yine Adana’da yer alan Sanibey barajımız devreye alındığı tarihte, Türkiye’de özel sektör tarafından yapılmış en büyük hidroelektrik santrallerinden biriydi; hâlihazırda da bu kategoride üçüncü en büyük hidroelektrik santraldir. Rize İkizdere’de bulunan Cevizlik Regülatörü ve hidroelektrik santralimiz ise bünyesinde depolamalı bir baraj rezervuarı olmadan tamamen yer altına inşa edildi.

Böylece normalde santral binasının yerleşeceği arazinin flora ve faunası; bitki, ağaç ve fiziki yapısı korunmuş oldu. Bu yaklaşımın maliyeti çok daha fazla olmasına rağmen Sanko Enerji’nin tercihi bu yönde oldu. Cevizlik Hidroelektrik Santrali, Türkiye’de bugüne kadar özel sektör tarafından bu şekilde inşa edilen, en büyük kurulu güce sahip nehir tipi santral.

Bu santralimiz 2015 yılında ICCI Enerji Ödülleri’nde ‘hidroelektrik’ kategorisinde ödül aldı. Halihazırda operasyonda olan, yapımı devam eden ve ayrıca geliştirilen tüm projelerimiz Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri’nde yer alıyor.

Kurulu güç için hedefiniz nedir?

Bizim şu anda altı hidroelektrik, altı rüzgâr ve üç jeotermal santrali ile tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan toplam bin MW kurulu gücümüz bulunuyor. Bu kurulu güçle ülkemiz elektriğinin yılda 3,4 milyar kWh’lık bölümünü üretme kapasitesine sahibiz. Hedefimiz projelendirme aşamasında bulunan hibrit güneş santrallerimiz ile birlikte bin MW’ın üzerine çıkmak.

2020 yılını nasıl geçirdiniz?

2020 yılı hepimiz için zorlu bir yıl oldu ancak biz bu zorlu koşullara rağmen Karaman’da Akyel-1 (43,2 MW) ve Akyel-2 (10,8 MW), Çanakkale’de Gazi-9 (74,2 MW] ve Bursa’da Güney-1 (73,6 MW] rüzgâr enerji santrallerimizin bakanlık kabullerinin yapılmasını başardık. Böylece rüzgârda ve toplamda kurulu gücümüzü yaklaşık 202 MW daha artırmış olduk.

Covid-19 salgınının tüm olumsuz etkilerine karşın böyle bir büyüme yakalamak bizler için büyük bir başarı. Tabii bir de salgının vurguladığı hususları unutmamak gerekir. Covid-19’un altını kalınca çizdiği nokta, bir iklim krizinin tam ortasında olduğumuz ve bu sebeple özellikle enerji üretiminde fosil kaynakların ağırlığını ciddi ölçüde azaltmamız gerektiği oldu.

Yenilenebilir enerji kaynakları hem iklim hedeflerine ulaşılmasında hem ülkelerin cari dengelerini korumada hem de ‘güvenilir enerji kaynakları’ olduklarını gösterme konusunda rüştlerini ispatlama şansı buldu. Biz de tamamen yenilenebilir enerjiye yatırım yapan bir grup olarak doğru yolda olduğumuzu bir kez daha teyit etmiş olduk.

2021 yılı nasıl geçiyor? Bu yıla ilişkin hedefleriniz neler?

Sanko Enerji Grubu olarak önümüzdeki dönemde portföyümüzü yenilenebilir enerji santralleriyle büyütüp, Türkiye’nin yeşil enerji dönüşümüne katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Tüm tesislerimizdeki karbon çalışmalarımızı tamamlayarak, halihazırdaki karbon ve yeşil sertifika miktarımızı beş katına çıkarmayı ve bunun yanı sıra karbon ticaretinde de aktif olarak rol almayı hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji alanında ciddi bir büyüme öngörüsü ve bizim de bu alanda yatırımlarımız olmasından hareketle yine yenilenebilir alanında yatırımlara devam etmeyi planlıyoruz.

Yatırım planlarınızdan bahseder misiniz, ne kadarlık bir yatırım bütçesi planlıyorsunuz?

İnşası devam eden santrallerimizi tamamlamak öncelikli hedefimiz. Büyüme hedefimiz ile birlikte sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da dört farklı yenilenebilir enerji alanında son 20 yılda edindiğimiz tecrübe ve bilgi birikimi ile fark yaratacağımız projelerde yer almak istiyoruz.

Sektörel beklentilerinizi ve değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

Enerji yalnız Türkiye’de değil tüm dünyada giderek artan bir ihtiyaç. Enerji talebi arttıkça arzının da eşdeğer olarak artması gerek. Ancak burada çevresel etkiler ve iklim krizi konuları en öne çıkan noktalar. Bu yüzden fosil kaynaklar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek artık bir zorunluluk.

Bu bir dönüşüm. Yaşamın devamlılığından söz ediyoruz. Dolayısıyla enerjideki büyüme bu alanda gerçekleşecek. Bugün petrol zengini Suudi Arabistan’ın bile güneş enerjisine yöneldiğini, Çin’in 2030’da kadar yalnızca güneş ve rüzgârda bin 200 GW’lık kurulu güç artışı hedeflediğini gördüğümüz bir dünyadayız. Üstelik bu alandaki teknolojilerin çok hızlı gelişmesi sayesinde maliyetler de giderek daha makul seviyelere geliyor.

Ayrıca depolama da enerji sektörünün en büyük gelişme alanlarından biri olacak. Karbon ticaretinde, yeşil enerji tarifelerinde baş döndürücü gelişmeler görmeye başladık bile. Türkiye’de de sektör bu alanlarda oldukça hareketli, büyüme yenilenebilir enerji tarafında yoğunlaşıyor. Biz de şirket olarak sektörümüzün gelişimi adına gösterilen çabalara destek vermeye devam edeceğiz.

“İLK HİBRİT SANTRALİMİZİ BU AY DEVREYE ALACAĞIZ”

“Hibrit, ciddi bir mühendislik optimizasyon konusu. 1 Temmuz 2020’de yürürlüğe giren hibrit yönetmeliğiyle birlikte portföyümüzdeki bazı JES ve RES sahalarımızda üretim profilimizi düzenleyecek hibrit GES yatırımlarının fizibilite çalışmalarını tamamladık. İlk hibrit santralimizi bu ay devreye alacağız.

Hibritlerden yaklaşık 100 MW’lık bir güneş kurulu gücü kurmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra holding bünyesinde yer alan tüketimi yüksek, çatı alanı büyük sanayi tesisleri için Çatı GES fizibiliteleri yaparak ihtiyaç duyacakları kurulu gücün optimizasyonunu yapıyoruz. Böylece, holding bünyesinde öz tüketim amaçlı projelerin gelişmesine yardımcı oluyoruz.*

“KADIN İSTİHDAMI ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA”

“Bizim çok net bir hedefimiz var: Türkiye’nin yüzde yüz yenilenebilir enerji portföyüne sahip en büyük enerji şirketi olmak. Bu hedefimizi ise dijital dönüşümümüzü tamamlayarak, ülkemiz ve faaliyet gösterdiğimiz bölge halkı için katma değer yaratarak, çevreye ve bu topluma karşı sorumluluklarımızın farkında olarak ve çalışma arkadaşlarımızın gelişimine destek olarak gerçekleştireceğiz.

Tüm bunların yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliğinin öneminin farkındayız. Önümüzdeki dönemde kadınların istihdamı konusu önceliklerimiz arasında ve bu kapsamda en fazla kadın çalışana ve kadın yöneticiye sahip bir şirket olmayı hedefliyoruz.”