Termik santrallerin geleceği karanlık
13 termik santrale baca gazı filtresi taktırmaları için verilen süre 31 Aralık’ta doluyor. Ancak şu ana kadar sadece üç santral çevre mevzuatına uyuma yönelik başvuru yaptı ve geçici faaliyet belgesi aldı.
Bu durumda bazı santrallerin kapanması bekleniyor. Kömür ve linyit kullanarak elektrik üreten termik santrallerden 13 tanesinin bütün dünyada kabul görmüş çevre kriterlerine uygunluk belgesi olmadan filtresiz şekilde üretim yapmaları büyük tartışmalara neden oluyor.
Çevre lisansı olmayan bu santrallerin toplam elektrik kurulu gücü yaklaşık 8 bin 350 MW. Türkiye’de bulunan 42 kömür ve linyit yakıtlı termik santrallerinin toplam kurulu gücü ise 19 bin 456 MW civarında.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın veto etmesiyle birlikte, ağırlıklı olarak Çanakkale, Kahramanmaraş, Karabük, Kütahya, Manisa, Zonguldak, Sivas ve Şırnak’ta yer alan bu santralinin 31 Aralık tarihine kadar baca gazı filtrelerini takmaları gerekiyor. Bu yasa geçseydi, bu süre 30 Haziran 2022’ye uzayacaktı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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