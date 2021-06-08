Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) adına kayıtlı Tortum Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesinde, 222 milyon 710 bin lira ile en yüksek teklifi Mila Enerji AŞ verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından 4 Haziran’da yapılan duyuruda, söz konusu ihale için 20 şirketin teklif sahibi olduğu kaydedilmişti.

Buna göre, EÜAŞ adına kayıtlı Tortum Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek teklifi 222 milyon 710 bin lira ile Mila Enerji AŞ sundu.