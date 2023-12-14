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Türkiye'de rüzgar enerjisinde lider iller hangileri? İşte ilk 10

AA muhabirinin Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü aralık ayının ortası itibarıyla 106 bin 157 megavata, rüzgar enerjisi kurulu gücü ise 12 bin 117 megavata ulaştı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'nin elektrik üretimindeki payı giderek artarken, rüzgar enerjisinin elektrik kurulu gücündeki payı da yüzde 11'i geçti.

14 Aralık 2023 | 19:18
Son Güncellenme: 14 Aralık 2023 | 19:21
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Türkiye'de rüzgar enerjisinde lider iller hangileri? İşte ilk 10

Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücünün yıl sonunda 300 megavat ilaveyle 12 bin 500 megavata ulaşması amaçlanıyor. Rüzgar enerjisi potansiyelinin yüzde 10'unu kullanan ve 15 yılda söz konusu kurulu güce ulaşan Türkiye, 2028'e kadar rüzgar enerjisinde 18 bin megavat kurulu güç hedefliyor. Bunun için yapılacak yatırımın tutarı 5 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

45 İLDE ÜRETİM YAPILIYOR

TÜREB'e göre Türkiye'de ağırlıklı olarak lisanslı santraller faaliyet gösteriyor. 4 bin 65'ten fazla rüzgar türbini ve 274 santralle 45 ilde rüzgar enerjisi üretimi yapılıyor. Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücünün aralık ayının sonunda 300 megavat ilaveyle 12 bin 500 megavata ulaşması hedefleniyor.

EKİPMAN ÜRETİMİ DE BÜYÜYOR

Ülkenin rüzgar sektörü, kapasite artışının yanı sıra ekipman üretiminde de büyüyor.

TÜRKİYE RÜZGARDA AVRUPA'NIN 5. BÜYÜK SANAYİSİ

Türkiye, rüzgarda Avrupa'nın 5. büyük sanayisi olarak öne çıkıyor. Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren 100'den fazla firma 6 kıtada 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor. Söz konusu firmaların cirosunun yaklaşık yüzde 80'ini rüzgar enerjisi ekipmanı ihracatı oluşturuyor.

TÜREB Başkanı İbrahim Erden, rüzgar enerjisi sektörünün üst düzey teknoloji uygulamalarını içerdiğini, işletme, bakım, elektrik ticareti gibi alanlarda da üst düzey teknolojileri kullandığını söyledi.

Elektrik depolamanın da entegrasyonuyla enerjinin daha düzenli ve kesintisiz sağlanmasıyla rüzgarın tüketicilerin temiz enerji ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini belirten Erden, şunları kaydetti: "2023 ülkemizde yayımlanan Ulusal Enerji Strateji Planı ile büyük bir değişimin açıklandığı ve tahsis edilen depolamalı kapasitelerle de bu değişimin gerçekleşmesi için gerekli yatırım süreçlerinin ilk adımının atıldığı bir yıl oldu. Fakat ülkemiz son 15 yılda tamamladığı 12 bin megavat rüzgar kurulumunun 1,5 katından fazla yatırımı 2035 yılına kadar kalan 12 yılda tamamlamayı hedeflemektedir."

İŞTE İLLERE GÖRE DURUM

Kurulu güçle rüzgar enerjisinde en yüksek kapasiteye sahip 10 ise şöyle:

1 İZMİR

İZMİR İzmir, 1907,30 megavat kurulu güçle rüzgar enerjisinde en yüksek kapasiteye sahip il olarak öne çıkıyor.

2 BALIKESİR

BALIKESİR İzmir'i 1431,65 megavat kapasitesiyle Balıkesir izliyor.

3 ÇANAKKALE

ÇANAKKALE 3. sırada 976,15 megavat kapasiteyle Çanakkale var.

4 iSTANBUL

iSTANBUL 4. sırada 883,5 megavat kapasiteyle İstanbul yer alıyor.

5 MANİSA

MANİSA Listenin 5. sırasında 727,55 megavat kapasiteyle Manisa var.

6 KIRKLARELİ

KIRKLARELİ Kırklareli 491,28 megavatla 6. sırada.

7 HATAY

HATAY Hatay 437,85 megavat kapasiteyle listenin 7. sırasında.

8 BURSA

BURSA Bursa 420,8 megavat kapasiteyle 8. sırada yer alıyor.

9 AYDIN

AYDIN Aydın 375,2 megavat kapasiteyle 9. sırada yer alıyor.

10 AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR Afyon 368,45 megavat kapasiteyle 10. sırada bulunuyor.
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