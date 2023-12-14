Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücünün yıl sonunda 300 megavat ilaveyle 12 bin 500 megavata ulaşması amaçlanıyor. Rüzgar enerjisi potansiyelinin yüzde 10'unu kullanan ve 15 yılda söz konusu kurulu güce ulaşan Türkiye, 2028'e kadar rüzgar enerjisinde 18 bin megavat kurulu güç hedefliyor. Bunun için yapılacak yatırımın tutarı 5 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

45 İLDE ÜRETİM YAPILIYOR

TÜREB'e göre Türkiye'de ağırlıklı olarak lisanslı santraller faaliyet gösteriyor. 4 bin 65'ten fazla rüzgar türbini ve 274 santralle 45 ilde rüzgar enerjisi üretimi yapılıyor. Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücünün aralık ayının sonunda 300 megavat ilaveyle 12 bin 500 megavata ulaşması hedefleniyor.

EKİPMAN ÜRETİMİ DE BÜYÜYOR

Ülkenin rüzgar sektörü, kapasite artışının yanı sıra ekipman üretiminde de büyüyor.

TÜRKİYE RÜZGARDA AVRUPA'NIN 5. BÜYÜK SANAYİSİ

Türkiye, rüzgarda Avrupa'nın 5. büyük sanayisi olarak öne çıkıyor. Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren 100'den fazla firma 6 kıtada 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor. Söz konusu firmaların cirosunun yaklaşık yüzde 80'ini rüzgar enerjisi ekipmanı ihracatı oluşturuyor.

TÜREB Başkanı İbrahim Erden, rüzgar enerjisi sektörünün üst düzey teknoloji uygulamalarını içerdiğini, işletme, bakım, elektrik ticareti gibi alanlarda da üst düzey teknolojileri kullandığını söyledi.

Elektrik depolamanın da entegrasyonuyla enerjinin daha düzenli ve kesintisiz sağlanmasıyla rüzgarın tüketicilerin temiz enerji ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini belirten Erden, şunları kaydetti: "2023 ülkemizde yayımlanan Ulusal Enerji Strateji Planı ile büyük bir değişimin açıklandığı ve tahsis edilen depolamalı kapasitelerle de bu değişimin gerçekleşmesi için gerekli yatırım süreçlerinin ilk adımının atıldığı bir yıl oldu. Fakat ülkemiz son 15 yılda tamamladığı 12 bin megavat rüzgar kurulumunun 1,5 katından fazla yatırımı 2035 yılına kadar kalan 12 yılda tamamlamayı hedeflemektedir."

İŞTE İLLERE GÖRE DURUM

Kurulu güçle rüzgar enerjisinde en yüksek kapasiteye sahip 10 ise şöyle:

1 İZMİR İzmir, 1907,30 megavat kurulu güçle rüzgar enerjisinde en yüksek kapasiteye sahip il olarak öne çıkıyor.

2 BALIKESİR İzmir'i 1431,65 megavat kapasitesiyle Balıkesir izliyor.

3 ÇANAKKALE 3. sırada 976,15 megavat kapasiteyle Çanakkale var.

4 iSTANBUL 4. sırada 883,5 megavat kapasiteyle İstanbul yer alıyor.

5 MANİSA Listenin 5. sırasında 727,55 megavat kapasiteyle Manisa var.

6 KIRKLARELİ Kırklareli 491,28 megavatla 6. sırada.

7 HATAY Hatay 437,85 megavat kapasiteyle listenin 7. sırasında.

8 BURSA Bursa 420,8 megavat kapasiteyle 8. sırada yer alıyor.

9 AYDIN Aydın 375,2 megavat kapasiteyle 9. sırada yer alıyor.