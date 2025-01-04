ARA
DOLAR
35,36
0,08%
DOLAR
EURO
36,49
0,40%
EURO
GRAM ALTIN
3001,29
-0,67%
GRAM ALTIN
BIST 100
10075,17
1,14%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Enerji
  • Ukrayna'dan Rus gaz akışı durdu, bu bölge krize girdi

Ukrayna'dan Rus gaz akışı durdu, bu bölge krize girdi

Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durması en çok hangi ülkeleri etkileyebilir? İşte krize giren ilk bölge...

04 Ocak 2025 | 23:23
Son Güncellenme: 04 Ocak 2025 | 23:29
Ukrayna'dan Rus gaz akışı durdu, bu bölge krize girdi

Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde, Rusya, Avrupa Birliği’nin (AB) en büyük doğalgaz tedarikçisi olarak öne çıkarken, 50 yıl süren boru hattı yatırımları sonucunda 2022 itibarıyla AB pazarındaki payını yüzde 40'a kadar artırmıştı. Ukrayna, yeni yılın ilk gününde Rus gazının birçok Avrupa ülkesine akışını durdurarak, Moskova’nın Avrupa enerji piyasalarındaki on yıllardır süren hakimiyetine son verdi. Peki, bu durumdan en çok hangi ülkeler etkilenebilir?

AYRILIKÇI BÖLGEDE BÜYÜK KRİZ

CNBC'nin haberine göre Rusya ile Ukrayna arasındaki beş yıllık doğalgaz transit anlaşmasının sona ermesinin ardından Moldova’ya bağlı Transdinyester bölgesi derin bir enerji krizine sürüklendi. Habere göre nüfusunun çoğunluğu Rusça konuşan Transdinyester’de yüz binlerce kişi, kalan kış aylarını ısınma veya elektrik olmadan geçirmek zorunda. Moldova’da ayrılıkçı Rus yanlısı bir bölge olan Transdinyester, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 1990′ların başında tek taraflı bağımsızlık ilan etti, ancak uluslararası alanda hâlâ Moldova’nın bir parçası olarak tanınıyor. Bölgede, Çarşamba günü Rus gazının kesilmesinin ardından gıda üreticileri hariç neredeyse tüm sanayi şirketleri faaliyet durdurmak zorunda kaldı.

SLOVAK, AVUSTURYA, MOLDOVA

Habere göre Slovakya ve Avusturya’nın yanı sıra Moldova’nın da Rus gazının kesilmesinden en fazla risk altında olan ülkeler arasında olduğu düşünülüyor . Romanya ile Ukrayna arasında sıkışmış, denize kıyısı olmayan Doğu Avrupa ülkesi, enerji güvenliği endişeleri nedeniyle geçen ay 60 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

 

İlgili Haberler
Türkiye Avrupa'ya daha fazla gaz tedarik edebilir
Türkiye Avrupa'ya daha fazla gaz tedarik edebilir
0
  • ALTIN GRAM - TL 3001,29 -0,67%
  • ALTIN ONS 2639,84 -0,75%
  • BIST 100 10075,17 1,14%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,34 -0,184%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44467 0,31246%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 110,5 -0,2257%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,3607 0,0849%
  • EURO/DOLAR 1,0308 0,4497%
  • EURO/TURK LIRASI 36,4898 0,3952%
  • STERLIN/DOLAR 1,24267 0,3906%
Borsa Haberleri
Borsada pazartesi günü kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
ASELSAN, organizasyon değişikliği ve atamaları KAP'a bildirdi
BIST 100'de 2024'te en çok kazandıran 5 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa İstanbul: 2024'te en çok artan otomotiv hisseleri belli oldu
Geçen yıl dünyada yatırımcısını sevindiren 2 sektör
İş Bankasından "Eti Menkul" adlı şirkete ilişkin açıklama
3 Ocak borsada gün sonu: Haftaya hangi veriler var?
Migros güncel mağaza sayısını duyurdu
Borsa İstanbul'da gong Armada Gıda için çaldı
1986'dan 2025'e: 19 hisse senedi ile Cağaloğlu'nda işleme başlamıştı
Borsa güne yükselişle başladı (3 Ocak)
2 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
'Muhteşem Yedili' arasında en çok kazandıran şirket: Hisse fiyatı yüzde 171 arttı
GERİ
İLERİ
Borsada pazartesi günü kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
ASELSAN, organizasyon değişikliği ve atamaları KAP'a bildirdi
BIST 100'de 2024'te en çok kazandıran 5 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa İstanbul: 2024'te en çok artan otomotiv hisseleri belli oldu
Geçen yıl dünyada yatırımcısını sevindiren 2 sektör
İş Bankasından "Eti Menkul" adlı şirkete ilişkin açıklama
3 Ocak borsada gün sonu: Haftaya hangi veriler var?
Migros güncel mağaza sayısını duyurdu
Borsa İstanbul'da gong Armada Gıda için çaldı
1986'dan 2025'e: 19 hisse senedi ile Cağaloğlu'nda işleme başlamıştı
Borsa güne yükselişle başladı (3 Ocak)
2 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
'Muhteşem Yedili' arasında en çok kazandıran şirket: Hisse fiyatı yüzde 171 arttı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL