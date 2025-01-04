Ukrayna'dan Rus gaz akışı durdu, bu bölge krize girdi

Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde, Rusya, Avrupa Birliği’nin (AB) en büyük doğalgaz tedarikçisi olarak öne çıkarken, 50 yıl süren boru hattı yatırımları sonucunda 2022 itibarıyla AB pazarındaki payını yüzde 40'a kadar artırmıştı. Ukrayna, yeni yılın ilk gününde Rus gazının birçok Avrupa ülkesine akışını durdurarak, Moskova’nın Avrupa enerji piyasalarındaki on yıllardır süren hakimiyetine son verdi. Peki, bu durumdan en çok hangi ülkeler etkilenebilir?

AYRILIKÇI BÖLGEDE BÜYÜK KRİZ

CNBC'nin haberine göre Rusya ile Ukrayna arasındaki beş yıllık doğalgaz transit anlaşmasının sona ermesinin ardından Moldova’ya bağlı Transdinyester bölgesi derin bir enerji krizine sürüklendi. Habere göre nüfusunun çoğunluğu Rusça konuşan Transdinyester’de yüz binlerce kişi, kalan kış aylarını ısınma veya elektrik olmadan geçirmek zorunda. Moldova’da ayrılıkçı Rus yanlısı bir bölge olan Transdinyester, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 1990′ların başında tek taraflı bağımsızlık ilan etti, ancak uluslararası alanda hâlâ Moldova’nın bir parçası olarak tanınıyor. Bölgede, Çarşamba günü Rus gazının kesilmesinin ardından gıda üreticileri hariç neredeyse tüm sanayi şirketleri faaliyet durdurmak zorunda kaldı.

SLOVAK, AVUSTURYA, MOLDOVA

Habere göre Slovakya ve Avusturya’nın yanı sıra Moldova’nın da Rus gazının kesilmesinden en fazla risk altında olan ülkeler arasında olduğu düşünülüyor . Romanya ile Ukrayna arasında sıkışmış, denize kıyısı olmayan Doğu Avrupa ülkesi, enerji güvenliği endişeleri nedeniyle geçen ay 60 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.