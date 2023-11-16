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15. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi 21 Kasım’da

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) düzenlediği 15. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi, kamu, iş dünyası ve uluslararası alandan uzmanların katılımıyla 21 Kasım 2023 tarihinde Tekfen Tower Konferans Salonu’nda Yenibiriş ana sponsorluğunda gerçekleşecek.

16 Kasım 2023 | 21:04
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15. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi 21 Kasım’da

Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), 21 Kasım 2023 tarihinde “XV. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi’ni düzenliyor. 

Sunuculuğunu Özlem Gürses’in gerçekleştireceği XV. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi’nin ana teması, “2. Yüzyılda Başarının Anahtarı: Kurumsal Yönetim” olacak. Zirve aynı zamanda Cumhuriyet’in 100. yılına ve TKYD’nin 20. yılına özel olarak gerçekleştirilecek.

Açılış konuşmalarını TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın yapacağı zirvede, Nasıl Bir Ekonomi yazarları Hakan Güldağ, Vahap Munyar ve Dr. Şeref Oğuz da moderatörlük yapacak.

Zirveye özel konuşmacı olarak katılacak olan, Prof. Dr. İlber Ortaylı kurumsal yönetim ilkeleri kapsamındaki ilk eser olan ““Cumhuriyetin İlk Kurumsal Yönetim Eseri Nutuk” üzerine değerlendirmelerini aktaracak. Bu bölümün moderatörlüğünü ise Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ yapacak.

Moderatörlüğünü TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve ESG Çalışma Grubu Başkanı Nihal Mashaki’nin yapacağı Globalde ve Türkiye'de ESG Yaklaşımlarına Kurumsal Yönetim Açısından Bakış panelinde; SPK Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Yardımcısı Seçil Sayın Kutluca, Deloitte Denetim Hizmetleri Lideri Ali Çiçekli, Smart Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Tezel, IFC Bölgesel Kurumsal Yönetim Lideri J. Chris Razook ve EBRD Kurumsal Yönetim Baş Danışmanı Pavle Djuric  söz alırken;

Yönetim Kurulu Üyesi Bakış Açısıyla Türkiye Kurumsal Yönetim Pusulası panelinde ise; Merkezi Kayıt Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Dr. Ekrem Arıkan, BCG Türkiye Yönetici Ortağı ve Genel Müdürü Gözde Yalazi Özbek, Morrow Sodali Kıdemli Danışmanı Stilpon Nestor, Galatasaray Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı panelist olarak yer alacak olup, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve Zorlu Holding Genel Sekreteri Dr. Burak Koçer panelin moderasyonunu yapacak.

Moderatörlüğünü Nasıl Bir Ekonomi Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz’un yapacağı, 2. Yüzyılın Türk İş İnsanları ile Kurumsal Yönetime Bakış panelinde ise; Kibar Holding Başkan Yardımcısı Gonca Batur, Aktif Bank CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Adaca Oğan, Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Dördüncü, Pegasus CEO’su Güliz Öztürk, Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan ve Tekfen Holding Grup Şirketler Başkanı Hakan Göral söz alacak.

Deprem Sürecinde Kurumsal Yönetim Deneyimi Araştırmasına ilişkin raporun aktarılacağı bölümün konuşmacıları ise; StratejiCo. Genel Müdürü Başak Çevik ve ERA Araştırma Kurucu Ortağı Elvan Oktar olacak.

OECD Sermaye Piyasaları ve Finansal Kuruluşlar Dairesi Başkanı Serdar Çelik, OECD’nin merkezi Paris’ten zirve için Türkiye’ye gelerek özel konuşmacı olarak programda yer alacak ve “Küresel Dönüşümler Işığında Güncellenen G20 / OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni anlatacak. 

Zirvede ayrıca TKYD’nin 20. Yılına özel olarak önceki başkanlardan oluşan Danışma Konseyi Üyelerinin katılacağı TKYD'nin 20 Yıllık Hikayesi isimli bir panel de gerçekleşecek.  Panelin moderatörlüğünü Nasıl Bir Ekonomi Genel Koordinatörü ve Köşe Yazarı Vahap Munyar gerçekleştirirken, panelde yer alacak isimler ise;  Aclan Acar Stratejik Danışmanlık Kurucusu Aclan Acar, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Pandır, Family Business Governance, LLP Kurucusu Dr. Haluk Alacaklıoğlu, Yönetim Danışmanı Mehmet Göçmen, Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, Bayazıt Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Başkanı Tayfun Bayazıt, ve ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden olacak.

Zirveye özel konuşmacı olarak katılacak diğer isimlerden olan The Quartus  Yönetim Kurulu Başkanı Tanyer Sönmezer,   "Dördüncü Yönetici: Her Sanayi Devrimi Kendi Yöneticisini Arar", Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğaİnsan Kaynaklarına Yeni Bakış”, BtcTurk CEO'su Özgür Güneri de “Gelecekten Geleceğe: Yeni Nesil Finansal Ekosistemleri ve Kurumsal Yönetim” konularında önemli açıklamalarda bulunacak. Yine programa özel konuşmacı olarak katılacak olan Türkiye Raporu Direktörü & TKYD Ekonomi Danışmanı Can Selçuki de Dünya ve Türkiye ekonomisinde son gelişmeleri anlatacak.

Program kapsamında 4 farklı panelin düzenleneceği ve özel konuşmacıların yer alacağı XV. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi’nde ulusal ve uluslararası alandan birçok iş insanı bilgi ve birikimlerini katılımcılara aktaracak. Zirvede TKYD’nin 20. Yılına ilişkin prestij kitabının lansmanı ve ardından kapanış kokteyli gerçekleşecek. 

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