Ankara baharı müzikle çiçekleniyor

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, 4-30 Nisan 2025 tarihleri arasında, Ankara’nın kültürel mirasını yaşatma misyonuyla düzenlediği Uluslararası Ankara Müzik Festivali ile bir kez daha başkenti müziğin uyumu ve coşkusuyla buluşturacak. 1985 yılında, dönemin Dışişleri ve Kültür Bakanlıklarının teşvikleriyle başlayan ve başkentin en uzun soluklu uluslararası etkinliği olan festival, 1993 yılında Avrupa Festivaller Birliği’ne üye olarak uluslararası alandaki prestijini pekiştirdi. 39 yıldır sanatın evrenselliğine olan inançla sürdürülen bu gelenek, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın organizasyonu ve ana sponsorluğunda devam ediyor.

Bu yılki festivalde Türkiye, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, Brezilya, Çekya, Rusya, Makedonya, Macaristan, Japonya ve Yunanistan’dan sanatçılar sahne alacak. Klasik müzik, modern bale, flamenko ve cazın seçkin örnekleri sanatseverlerle buluşacak; yaklaşık 250 sanatçı ve topluluk Ankara’da ağırlanacak.

Festivalin gelenekleri ve konserler

Festival, çok sesli müzik geleneğinin Türkiye’deki ilk adımlarının atıldığı başkent Ankara’nın müzikal mirasını yansıtmayı, genç yetenekleri desteklemeyi ve uluslararası iş birliklerini teşvik etmeyi amaçlıyor. Ayrıca, Türk bestecilerin eserlerinin seslendirilmesi, dünyada ve Türkiye’de ilk seslendirilecek eserlerin programa dahil edilmesi ve açılış-kapanış konserlerinin senfonik orkestralar eşliğinde gerçekleşmesi, festivalin değişmeyen değerleri arasında yer alıyor.

4 Nisan Cuma akşamı, festival vakfın kurucularından Cenap And anısına düzenlenen Ankara Festival Orkestrası konseriyle açılacak. Şef Orhun Orhon yönetiminde gerçekleşecek konserde dünyaca ünlü çellist Benedict Kloeckner solist olarak sahne alacak. Hollandalı Orochi Ensemble, aralarında Türk müzisyenlerin de bulunduğu yenilikçi klasik müzik performanslarıyla dünya prömiyerini Ankara’da gerçekleştirecek. Modern dansın dünyaca ünlü ismi Akram Khan Company, İngiltere ve dünya çapında yankı uyandıran performanslarıyla izleyiciyle buluşacak. Makedonya Ulusal Balesi, dünyada ilk kez sahnelenecek “Stony Road” ile festival kapsamında sahne alırken, İspanyol dansçı Aaron Vivancos’un kadınlara saygı niteliğindeki flamenko gösterisi “Woman” sanatseverlere etkileyici bir deneyim sunacak. Bağlama, klavye, davul ve üflemelileri bir araya getiren dünya müziği grubu Devingen, geleneksel Türk müziğini modern dokunuşlarla yorumlayarak festivalde yer alacak.

Festivalin bu yılki konukları arasında yer alan, dünya sahnelerinde fırtınalar estiren ve 2022 Grammy Ödülü’nü kazanan Brezilyalı klasik gitar virtüözü Yamandu Costa, kendine özgü yedi telli gitar tekniğiyle dinleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak. Caz tutkunlarını ise, İtalyan caz sahnesinin güçlü isimlerinden Piero Odorici & Roberto Rossi Quintet, usta müzisyen Cedar Walton’un eserleriyle büyüleyici bir yolculuğa çıkaracak. Yaylı çalgılar dünyasının seçkin topluluklarından Çekya’nın ünlü Skampa Quartet’i, sahnede Karahisar Kalesi’nin özel bir düzenlemesini seslendirerek, Anadolu’nun ruhunu festivalin kalbine taşıyacak. Atina Devlet Orkestrası’nın nefesli çalgılar ve perküsyon sanatçılarından oluşan Metallon Brass Ensemble, sinema tarihinin unutulmaz film müziklerini kendine has yorumlarıyla izleyiciyle buluşturacak. Son yıllarda uluslararası müzik sahnesinde adından sıkça söz ettiren Semplice Quartet, Türkiye’nin yedi farklı bölgesinden ilhamla hazırladığı “Mozaik” programıyla geleneksel ezgileri çağdaş bir yaklaşımla harmanlayarak dinleyicilere etkileyici bir performans sunacak.

Festivalin müzikle taçlanan bu uzun yolculuğu, 30 Nisan Çarşamba akşamı, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Başman anısına düzenlenen görkemli kapanış konseriyle sona erecek. Müziğin evrensel dilini başkent Ankara’da yankılandıran Rusya Devlet Akademik Senfoni Orkestrası “Evgeny Svetlanov”, usta şef Marius Stravinsky yönetiminde sahne alacak ve gecenin solisti, teknik ustalığı ve zarif yorumu ile öne çıkan piyanist Salih Can Gevrek olacak.

Bu yıl 39’uncu kez düzenlenen festivalin afişi, geleneksel tasarım yarışmasında birincilik kazanan Kayahan Kaya imzasını taşıyor. Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın ana sponsorluğu ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sabancı Vakfı’nın destekleriyle gerçekleşen festival, MEB Şura Salonu, CSO Ada Ankara Konser Salonları, Bilkent Konser Salonu ve Resim ve Heykel Müzesi Konser Salonu’nda sanatseverleri ağırlayacak. Farklı fiyat kategorileriyle satışa sunulan festival biletleri, www.biletinial.com üzerinden temin edilebilir. Festival hakkında detaylı bilgilere ve sanatçıların performanslarına ait video-görsellere, www.ankarafestival.com adresinden ve festivalin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

