İş dünyasının önde gelen isimlerinin konuk olarak ağırlandığı Ekonomist Instagram canlı yayınları tüm hızlıyla sürüyor. 22 Mayıs’ta başlayan canlı yayınlarda iş dünyasının önde gelen isimleri önemli açıklamalarda bulunarak gündemi belirliyor.

İş’te Kahve Molası, Girişim Sohbetleri, Dijital Gelecek ve Eko Sohbet programlarıyla haftanın dört günü gerçekleşen canlı yayınlar ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Ekonomist Dergisi, Instagram canlı yayınlarıyla gündemi belirlemeye devam ediyor. 22 Mayıs’ta İş’te Kahve Molası programıyla başlayan canlı yayınlar, Girişim Sohbetleri, Dijital Gelecek ve Eko Sohbet programlarıyla haftanın dört günü gerçekleşiyor.

Ekonomi dünyasında ilgi odağı olan Instagram canlı yayınlarının geçtiğimiz üç haftalık süreçteki konukları, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem,

Tiko Kurucusu ve CEO’su, Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra, Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, Medianova CEO’su Serkan Sevim, BT Moda Kurucusu Buse Terim Bahçekapılı ve AS Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş oldu.

“TÜRK GİRİŞİMCİLİĞİNİN ALTIN YILLARI” *

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, 4 Ağustos Salı akşamı saat 21.00’de gerçekleşen Instagram canlı yayınında ‘Girişim Sohbetleri’nin konuğu oldu. Burcu Tuvay’ın sorularını yanıtlayan Erdem, kadın girişimciliğinin Türkiye’de geldiği noktayı değerlendirdi.

Türkiye’de 134 bin kadın girişimci olduğunu ifade eden Erdem, bu sayının artması gerektiğine ve bunun ancak cinsiyet eşitliği endeksinde üst sıralara yükselmemizle mümkün olabileceğine dikkat çekti. Dünya genelinde kadınların kamu ihalelerinden yalnızca yüzde 1 pay alabildiğini vurgulayan Emine Erdem, kurmuş oldukları ‘İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı’ platformu ile birlikte bu payı artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Girişim Sohbetleri’nin bir diğer konuğu ise Tiko Kurucusu ve CEO’su, Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra oldu. Geçtiğimiz aylarda özellikle Getir ve Peak Games’e gelen yatırımlarla birlikte girişimcilik ekosisteminin hızlı bir yükselişe geçtiğine dikkat çeken Afra, “En kurak zamanları geride bırakıyoruz. 2022 yılına kadar Türk girişimciliğinin altın yılları başlayacak” dedi.

TURİZMCİLERDEN BAKANLIĞA ÖNERİ *

İş’te Kahve Molası programının önceki haftalarda gerçekleşen canlı yayınında Sibel Atik’in sorularını yanıtlayan NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, geçen yıl satın aldıkları Antalya’daki otelin yatırım sürecinin devam ettiğini ve açılışının 2021’i bulacağını söyledi.

Turizm tesislerinin bu süreçte aldıkları önlemlerden söz eden Gür, sektörün ayakta kalması için bakanlığa sunulan öneri paketinden söz etti. İşte Kahve Molası’nın 24 Temmuz Cuma akşamında konuğu olan Kordsa CEO’su Ali Çalışkan ise son üç yıldır yaptıkları önemli satın almaların devam edeceğini açıkladı. Çalışkan, inorganik büyümede yeni hedefin Avrupa olduğu mesajını verdi.

ONLİNE SATIŞLARDA HIZLI ARTIŞ *

Dijital Gelecek programında Gözde Yeniova Saylak’ın sorularını yanıtlayan Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan çoklu kanal ve mağazacılığın kendileri için önemli olduğu dönemde mart ayında yaşanan koronovirüs salgınıyla birlikte online oyuncu olduklarını söyledi.

Gürcan, şunları anlattı: “Pandemi döneminde 11 ildeki mağazalarımızı ‘dark store’ hale getirerek buradan teslimat hizmeti verdik. Carrefoursa ile bu dönemde satış için işbirliği yaptık. Teknosa.com’a yeni müşteriler geldi.

1 Haziran’da mağazalar açıldı ama yine de mağazaya gelmek istemeyenler için araçtan teslimat hizmetine başladık. Teknosa. com’un cirodaki payında iki kattan fazla artış oldu. Siparişlerde 5,5 kat artış yaşadık. Sepet ortalamaları da iki katına çıktı. Talebin önümüzdeki süreçte de devamını bekliyoruz.

Dijital yatırımlarımız sürecek. Sektöre birçok yabancı marka gelmişti ve konsolidasyonlar yaşandı. Teknosa da bu dönemde satın alma ve birleşmelerde öncü olmuştu.