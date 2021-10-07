Capital ve Ekonomist dergilerinin düzenlediği CEO Club buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen ‘CEO Band / CEO’lar Sahnede’ etkinliği, Türk iş dünyasının liderlerini bu kez sahnede bir araya getirdi. NGN, Hitachi ve Museum of Selfies Trump Towers’ın co-sponsor, Hilton ve Pernod Ricard Türkiye’nin ise destek sponsorları olduğu etkinliğe CEO’ların bazıları çaldıkları enstrümanlar bazıları ise sesleriyle etkinliğe renk kattı.

CEO Club toplantılarıyla ekonominin nabzını tutan Capital ve Ekonomist dergileri bu kez iş dünyasının önemli isimlerini sahnede buluşturdu.

CEO Club buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen ‘CEO Band / CEO’lar Sahnede’ etkinliği iş dünyasının liderlerini sahnede biraraya getirdi.

NGN, Hitachi ve Museum of Selfies Trump Towers’ın co-sponsor, Hilton ve Pernod Ricard Türkiye’nin ise destek sponsorları olduğu etkinlik Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük’ün açılış konuşmasıyla başladı.

CEO’ların bazıları çaldıkları enstrümanlar bazıları ise sesleriyle etkinliğe renk kattı. Etkinliğin ilk bölümünde Friends Orkestrası rock müzikten pop’a kadar oldukça geniş bir repertuvarla konser verdi. Friends orkestrasına Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karamercan, Dannus Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Cömert, Aisin Otomotiv Parçaları CEO’su Murat Ayabakan, Erensan / Atlantic Group CEO’su Ali Eren eşlik etti.

Etkinliğin ikinci kısmında ise Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, AloTech CEO’su Cenk Soyak, Trangels kurucu ortağı Kaan Özkan ve CloudCan CEO’su Önder Erünsal ve Aida Dursunova sahnede performanslarıyla dikkat çekti.