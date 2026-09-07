Skoda, Eylül ayı güncel fiyat listesini ve kampanyalarını duyurdu. Marka, birçok modelinde hayata geçirdiği cazip indirimlerle dikkat çekerken; Fabia, Scala ve Kamiq gibi popüler modellerin yanı sıra üst segment araçlarda da önemli fırsatlar sunuyor.
Eylül ayında uygulanan kampanyalar kapsamında, bazı modellerde 1 milyon TL’ye yaklaşan indirimler bulunuyor. İşte Eylül 2026 itibarıyla öne çıkan Skoda modellerinin güncel fiyatları ve kampanyalı listeleri:
1 Skoda Fabia Eylül fiyatları
Fabia modelinde giriş seviyesinde hafif fiyat değişimleri görülürken, üst donanımlarda büyük indirim fırsatları öne çıkıyor.
2 Skoda Scala Eylül fiyatları
Scala modelinin en üst donanım seviyesi olan Monte Carlo’da 400 bin TL’yi aşan indirimler dikkat çekiyor.
3 Skoda Octavia Eylül fiyatları
Octavia serisinde otomatik vitesli hibrit modelin giriş versiyonunda 400 bin TL’ye yakın indirim sağlanıyor.
4 Skoda Superb Eylül fiyatları
Amiral gemisi Superb’de Sportline donanım seviyesi, yapılan yaklaşık 975 bin TL’lik indirimle giriş seviyesi Premium versiyondan daha avantajlı bir fiyata sunuluyor.
5 Skoda Kamiq Eylül fiyatları
B-SUV sınıfının popüler oyuncusu Kamiq’te giriş seviyesinde 187 bin TL, üst donanımlarda ise 500 bin TL’yi aşan indirimler dikkat çekiyor.
6 Skoda Karoq ve Kodiaq Eylül fiyatları
SUV segmentinde Karoq modelinde 536 bin TL’ye varan, büyük SUV Kodiaq’ta ise versiyona göre 750 bin TL’yi bulan indirim fırsatları sağlanıyor.