Skoda, Eylül ayı güncel fiyat listesini ve kampanyalarını duyurdu. Marka, birçok modelinde hayata geçirdiği cazip indirimlerle dikkat çekerken; Fabia, Scala ve Kamiq gibi popüler modellerin yanı sıra üst segment araçlarda da önemli fırsatlar sunuyor.

Eylül ayında uygulanan kampanyalar kapsamında, bazı modellerde 1 milyon TL’ye yaklaşan indirimler bulunuyor. İşte Eylül 2026 itibarıyla öne çıkan Skoda modellerinin güncel fiyatları ve kampanyalı listeleri: