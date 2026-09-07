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Skoda modellerinde Eylül fırsatları başladı: İşte modellere göre yeni Eylül fiyatları

Eylül ayında geçerli yeni kampanyasını duyuran Skoda, popüler modellerinde 975 bin TL’ye varan önemli indirimler ve cazip kredi imkanları sunduğunu açıkladı.

Ekonomist
Ekonomist
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Skoda modellerinde Eylül fırsatları başladı: İşte modellere göre yeni Eylül fiyatları

Skoda, Eylül ayı güncel fiyat listesini ve kampanyalarını duyurdu. Marka, birçok modelinde hayata geçirdiği cazip indirimlerle dikkat çekerken; Fabia, Scala ve Kamiq gibi popüler modellerin yanı sıra üst segment araçlarda da önemli fırsatlar sunuyor.

Eylül ayında uygulanan kampanyalar kapsamında, bazı modellerde 1 milyon TL’ye yaklaşan indirimler bulunuyor. İşte Eylül 2026 itibarıyla öne çıkan Skoda modellerinin güncel fiyatları ve kampanyalı listeleri:

1 Skoda Fabia Eylül fiyatları

Skoda Fabia Eylül fiyatları

Fabia modelinde giriş seviyesinde hafif fiyat değişimleri görülürken, üst donanımlarda büyük indirim fırsatları öne çıkıyor.

 

2 Skoda Scala Eylül fiyatları

Skoda Scala Eylül fiyatları

Scala modelinin en üst donanım seviyesi olan Monte Carlo’da 400 bin TL’yi aşan indirimler dikkat çekiyor.

 

3 Skoda Octavia Eylül fiyatları

Skoda Octavia Eylül fiyatları

Octavia serisinde otomatik vitesli hibrit modelin giriş versiyonunda 400 bin TL’ye yakın indirim sağlanıyor.

 

4 Skoda Superb Eylül fiyatları

Skoda Superb Eylül fiyatları

Amiral gemisi Superb’de Sportline donanım seviyesi, yapılan yaklaşık 975 bin TL’lik indirimle giriş seviyesi Premium versiyondan daha avantajlı bir fiyata sunuluyor.

 

5 Skoda Kamiq Eylül fiyatları

Skoda Kamiq Eylül fiyatları

B-SUV sınıfının popüler oyuncusu Kamiq’te giriş seviyesinde 187 bin TL, üst donanımlarda ise 500 bin TL’yi aşan indirimler dikkat çekiyor.

 

6 Skoda Karoq ve Kodiaq Eylül fiyatları

Skoda Karoq ve Kodiaq Eylül fiyatları

SUV segmentinde Karoq modelinde 536 bin TL’ye varan, büyük SUV Kodiaq’ta ise versiyona göre 750 bin TL’yi bulan indirim fırsatları sağlanıyor.

 

7 Elektrikli Skoda modelleri (Elroq ve Enyaq) Eylül fiyatları

Elektrikli Skoda modelleri (Elroq ve Enyaq) Eylül fiyatları

Elektrikli ailede özellikle yeni Skoda Elroq modeli 833 bin TL’yi aşan büyük indirimle öne çıkıyor.
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