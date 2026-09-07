OTC pazarında yerli payı yüzde 80’e ulaştı

Koruyucu sağlık anlayışının yaygınlaşması, sağlıklı yaşam bilincinin güçlenmesi ve tüketicilerin yaşam kalitesini destekleyen ürünlere yönelmesi, reçetesiz tüketici sağlığı sektörünü dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de güçlü biçimde büyütüyor. Pandemi sonrasında bireylerin sağlıklarını korumaya yönelik çözümlere daha fazla ilgi göstermesi, sektörün gelişimini hızlandırırken, bilimsel temelli ve güvenilir ürünlere yönelik talep de giderek artıyor. Öyle ki araştırmalar, verileri küresel takviye edici gıda pazarının yaklaşık 200 milyar dolar bandına ulaştığını ortaya koyuyor. Pazarın yıllık yüzde 10’un üzerinde büyüme göstermesi bekleniyor.
Ekonomist’in 19 - 29 Ağustos 2026 tarihli sayısından
Dikkat çekici büyüme
Türkiye pazarı da son yıllarda dikkat çekici bir büyüme performansı sergiliyor. IQVIA verilerine göre, Türkiye takviye edici gıda pazarı 2025 yılında değer bazında yüzde 57 oranında büyüyerek yaklaşık 30 milyar TL büyüklüğü ulaşmış durumda. Uluslararası pazar araştırmaları ise internet satışları da dahil edildiğinde Türkiye OTC ve takviye edici gıda pazarının 1,5 milyar dolar bandına ulaştığını ortaya koyuyor. Büyüme görünümü önümüzdeki yıllar için de güçlü sinyaller veriyor. Grand View Research verilerine göre, Türkiye’de pazarın 2030 yılına kadar 2,5 milyar dolarlık hacme ulaşması ve 2025-2030 döneminde yıllık yüzde 10,1’lik büyümesi bekleniyor. Öte yandan pazar analizleri, takviye edici gıda kullanım oranının da 2024’te yüzde 49,2’den 2026’da yüzde 74,8’e çıktığını gösteriyor.
Kişi başı tüketim 15 dolar
Türkiye pazarı büyüme ve gelişme potansiyeli taşımakla birlikte, kişi başına düşen yıllık tüketim miktarı açısından gelişmiş pazarların henüz oldukça gerisinde. Gelişmiş batı ülkelerinde kişi başı yıllık takviye edici gıda harcaması ortalama 200 dolar seviyelerindeyken, Türkiye’de bu rakamın henüz 15 dolar bandında olması, sektörün önündeki devasa büyüme alanını işaret ediyor. Üretim boyutuna bakıldığında da son yıllarda önemli bir gelişmenin yaşandığı gözleniyor. Yaklaşık 20 yıl önce pazarın neredeyse yüzde 95’i ithal ürün hakimiyetindeyken, bugün gelinen noktada yerli üretim kapasitesi sayesinde pazarın yüzde 80’i yerlileşmiş durumda. Regülasyon süreçlerinin ve mevzuat altyapısının da Avrupa’daki dinamik uygulamalarla tam uyumlu ve rekabetçi bir yapıya kavuşması ile birlikte Türk markalarının küresel pazarda önünün daha da açılması bekleniyor.
Mustafa Cem Öncel / İlko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi
Yeni ürünler ve küresel açılım
İLKO İlaç’ın tüketici sağlığı markası Wellcare, 65’in üzerinde üründen oluşan portföyüyle farklı ihtiyaç alanlarına yönelik çözümler sunmayı sürdürüyor. Omega-3, vitamin ve mineraller, saç-cilt-tırnak, burun sağlığı, probiyotikler, sindirim sağlığı, bitkisel ekstreler içeren takviye edici gıdalar ve özel takviyeler olmak üzere sekiz ana kategoride faaliyet gösteren marka, ürün sayısını artırmanın yanı sıra bilimsel temelli ve güvenilir çözümler geliştirmeye odaklanıyor. Tüketici eğilimlerinde yaşanan dönüşüm de markanın stratejisini şekillendiriyor. Tüketicilerin artık yalnızca ürün içeriğine değil, ürünün hangi standartlarda geliştirildiğine, nerede üretildiğine ve arkasındaki bilimsel altyapıya da önem verdiğine dikkat çeken İLKO İlaç Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Cem Öncel, Wellcare’in yurt dışı büyümesinin de hızlandığını söylüyor. Bu yıl 10’uncu yılını kutlayan marka, Türkiye’nin yanı sıra Afrika, CIS ülkeleri, Uzak Doğu ve Körfez ülkelerinde faaliyet gösterirken, uluslararası pazarlardaki varlığını uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak görüyor. İLKO İlaç üretim tesislerinin gıda takviyeleri özelinde FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) kaydını tamamlaması, ABD başta olmak üzere küresel pazarlardaki ihracat faaliyetleri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ruhsatlandırma süreçleri ve yerel iş birlikleriyle Suriye gibi yeni regüle olan pazarlara yönelik hazırlıklarını da tamamlayan şirket, mevcut pazarlardaki etkinliğini artırırken yeni coğrafyalara açılmayı planlıyor. 2026 yılı için iddialı büyüme hedefleri ortaya koyduklarının altını çizen Öncel, “Wellcare, cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 100 artırarak 1 milyar TL’nin üzerine çıkarmayı hedefliyor” diyor.
Çağatay Çelik / Vitafenix Kurucusu
Üretim kapasitesini artıracak
2021 yılında kurulan Vitafenix de Türkiye takviye edici gıda pazarında yaklaşık beş yıldır faaliyet gösteriyor. Marka, vitamin, mineral, Omega-3, kadın sağlığı, çocuk sağlığı, bilişsel sağlık, stres yönetimi ve sağlıklı yaşlanma gibi farklı ihtiyaç alanlarında geliştirdiği 26 ürünle tüketicilere ulaşıyor. Vitafenix Kurucusu Çağatay Çelik, ürün geliştirme yaklaşımını, “Portföyümüzü genişletirken ürün sayısından çok bilimsel olarak anlamlı formülasyonlara, nitelikli ham maddelere ve karşılanmamış tüketici ihtiyaçlarına odaklanıyoruz” diyor.
Şirketin son yıllardaki büyümesinde magnezyum kategorisi öne çıkıyor. Bunun yanında D3K2, Aktif B Kompleks, Omega-3, bilişsel sağlık ve dönemsel ihtiyaçlara yönelik ürün grupları da güçlü büyüme performansı sergiliyor. Üretimini Türkiye’de kalite ve üretim standartlarına sahip sözleşmeli üretim tesislerinde gerçekleştiren Vitafenix, üretim süreçlerini hammadde seçiminden nihai ürün analizlerine kadar kalite ve medikal ekipleriyle yakından takip ediyor. Şirket, 2025 yılında yaklaşık 1 milyon kutu üretime ulaşırken, artan talebe paralel olarak 2026 yılında üretim kapasitesini artırmayı planlıyor.
Kadın sağlığı, sağlıklı yaşlanma, bilişsel performans, sporcu sağlığı ve kişiselleştirilmiş takviye çözümlerinin yeni ürün geliştirme çalışmalarında ön plana çıktığını belirten Çelik, “Tek bir genel ürün yerine ihtiyaca ve kullanım zamanına göre özelleştirilmiş kombinasyonların ön plana çıkacağını düşünüyoruz” diye ekliyor.
Uluslararası büyümeyi stratejik öncelikleri arasında konumlandıran Vitafenix, İngiltere ve KKTC’deki faaliyetlerinin yanı sıra Rusya ve Avrupa pazarlarına yönelik iş geliştirme ve distribütörlük görüşmelerini sürdürüyor. Almanya ve ABD’nin de orta vadeli hedef pazarları arasında yer aldığını söyleyen Çelik, ihracatın toplam ciro içindeki payını kademeli olarak artırmayı planladıklarına değiniyor.
Yunus Emre Alimoğlu / Orzax CEO’su
Hızlı büyüme var
2004 yılında toplum sağlığına katkı sağlamak ve koruyucu sağlık alanında yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla kurulan Orzax, bugün 200’ün üzerinde bilimsel altyapıya sahip ürünle tüketici sağlığı pazarındaki büyümesini sürdürüyor. Ürün gamlarını yenilikçi çözümlerle geliştirmeye devam ettiklerini söyleyen Orzax CEO’su Yunus Emre Alimoğlu, “Son dönemdeki büyüme performansımızda demir ve D vitamini kategorileri öne çıkıyor. Demir kategorisinde yüzde 99, D vitamini kategorisinde ise yüzde 84,03 büyüme kaydederek her iki kategoride de pazar ortalamasının üzerinde bir performans sergiliyor ve lider konumumuzu güçlendiriyoruz” diyor.
Şirket üretim tarafında ise kapasite artışı yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Alyors Grup bünyesinde İstanbul’da faaliyet gösteren yedi üretim tesisiyle üretimini sürdüren şirketin gıda takviyesi üretim üssü konumundaki Nuvita tesisi, yıllık 36 milyon kutu üretim kapasitesine sahip bulunuyor. Yunus Emre Alimoğlu, “2026 Ağustos ayı sonunda devreye alacağımız yeni ve yüksek teknolojili üretim hattımızla birlikte üretim kapasitemizi yıllık yaklaşık 70 milyon kutu seviyesine çıkararak üretim gücümüzü neredeyse ikiye katlamış olacağız” diye konuşuyor.
Fabrika kuruyor
Şirket, büyüme stratejisinin önemli bölümünü uluslararası yatırımlara ayırıyor. Kazakistan’da temeli atılan 40 milyon dolarlık üretim tesisi yatırımını Orta Asya, Çin ve Hindistan pazarlarına açılan stratejik bir merkez olarak konumlandıran Orzax, Nijerya ve Gana’da bölgesel paketleme tesisleri kurmaya yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Türkiye’de ise dermokozmetik, sporcu beslenmesi ve ilaç sanayine yönelik yatırımlarını artırırken, halka arzdan elde edilen kaynağın önemli bölümünü bu yatırımlara ve işletme sermayesinin güçlendirilmesine yönlendiriyor.
Finansal tarafta da güçlü büyümesini sürdüren şirket, 2025 yılını yaklaşık 7,3 milyar TL net hasılatla tamamlarken, 2026 sonunda net satışlarını yaklaşık 10,2 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyor. İhracatta küresel büyümelerini hızlandırdıklarını belirten Alimoğlu, şöyle devam ediyor: “Bugün 55 ülkeye ürün gönderiyoruz. ABD, İngiltere, Almanya, Polonya, Dubai ve Kazakistan’da doğrudan şirketlerimiz ve yerel operasyonlarımızla faaliyet gösteriyoruz. Kısa vadede Hindistan’da, 2027 itibarıyla ise Çin’de doğrudan operasyon başlatmayı planlıyoruz.”
Cem Cansu / Bacacı Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Küresel büyüme hedefi koydu
2012 yılında doktor ve eczacıların hizmetine sunulan Zade Vital, bugün 100’ün üzerinde ürünü ve 170’in üzerinde farklı form seçeneğiyle takviye edici gıda pazarındaki büyümesini sürdürüyor. Marka, 2025 yılında Bacacı Yatırım Holding bünyesine katılmasıyla yeni bir büyüme dönemine giriyor. Hedeflerinin ürün sayısını artırmanın yanında portföylerini daha yenilikçi, daha yüksek katma değerli ve uluslararası rekabete daha hazır bir yapıya dönüştürmek olduğunu vurgulayan Bacacı Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cem Cansu, “İhracatta büyümemizi sürdürüyoruz. Bugün 20’den fazla ülkeye ürün gönderiyoruz. Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya, Körfez ülkelerinden Uzak Doğu’ya uzanan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyoruz. İhracat yaptığımız ülke sayısını 35’in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” diyor.
Üretimini Konya’daki GMP standartlarıyla uyumlu tesislerinde gerçekleştiren şirket, yumuşak kapsül, sert kapsül, sıvı ve farklı takviye formatlarında üretim yapıyor. AR-GE, laboratuvar, kalite kontrol ve üretim süreçlerini aynı değer zincirinde bir araya getiren Zade Vital, 2026 yılı için yaklaşık 3,8 milyon kutuluk üretim ve satış planı oluşturuyor. Takviye edici gıdalarda öne çıkan trendleri, ‘temiz içerik ve şeffaflık, kaliteli ve doğru dozda formülasyonlar, ihtiyaca özel ürünler ile kişiselleştirme’ olarak sıralayan Cansu; kadın sağlığı, uyku ve stres, bilişsel performans, mikrobiyota ve sağlıklı yaş alma alanlarının büyümesini bekliyor.
En hızlı büyüyen kategoriler
- Magnezyum, 2025 yılında değer bazında yüzde 104,5 büyüyerek takviye edici gıda pazarının en hızlı büyüyen kategorisi oluyor.
- Demir kategorisi yüzde 81,2 büyüme kaydederek ikinci sırada yer alıyor.
- D vitamini kategorisi yüzde 77 büyüme gösteriyor.
- Omega-3 pazarı ise yüzde 65,2 büyüyerek güçlü performansını sürdürüyor.
Sektörün dinamikleri neler?
- Sektörün büyümesini koruyucu sağlık yaklaşımı, yaşlanan nüfus, kişiselleştirilmiş beslenme eğilimleri ve bilimsel olarak desteklenen ürünlere yönelik talep destekliyor.
- Vitamin ve mineraller pazarın ana büyüme kalemlerini oluşturmaya devam ederken; magnezyum, D vitamini, demir ve Omega-3 kategorileri güçlü performans gösteriyor.
- Sporcu beslenmesi, bağırsak sağlığı, probiyotikler, prebiyotikler, sağlıklı yaş alma, kadın sağlığı, kas sağlığı, uyku ve stres yönetimi, kreatin içeren ürünler, bilişsel performans ve mikrobiyota odaklı ürün grupları da sektörün yeni büyüme alanlarını oluşturuyor.
- Tüketiciler artık yalnızca vitamin satın almıyor; yaşamın farklı dönemlerine ve bireysel ihtiyaçlarına yönelik fonksiyonel çözümler talep ediyor.
- Tüketici beklentileri de önemli ölçüde değişiyor. Ürünün içeriğinin yanı sıra ham maddenin kalitesi, üretim standartları, bilimsel altyapısı, biyoyararlanımı, klinik çalışmaları, izlenebilirliği ve markanın güvenilirliği satın alma kararında daha belirleyici hale geliyor.
- Şeffaflık, kalite ve bilimsel yaklaşım sektörün temel rekabet unsurlarını oluştururken, temiz içerik ve sürdürülebilir kalite standartları daha fazla önem kazanıyor.
- Sağlıklı yaşlanma (longevity) odaklı ürünler sektörün yükselen segmentleri arasında yer alıyor.
- Çocuklara yönelik kullanım kolaylığı sağlayan ürün formları daha fazla tercih ediliyor.
- Önümüzdeki dönemde gummy (çiğnenebilir) vitaminler, probiyotikler, fonksiyonel gıdalar ve performans odaklı sporcu takviyelerinin büyümesini hızlandırması bekleniyor.
Feirouz Ellouze / Opella Afrika, Orta Doğu ve Türkiye (AMET) Genel Müdürü
“Türkiye dönüşümü en güçlü yaşayan ülkeleden biri”
“Sağlık sektöründe uzun yıllardır tanık olduğumuz en önemli dönüşümlerden biri, bireylerin sağlıklarını yönetme biçimlerinin değişmesi. İnsanlar artık sağlıklarıyla yalnızca bir ihtiyaç ortaya çıktığında ilgilenmiyor; sağlıklarını korumayı ve iyi yaşam hallerini desteklemeyi günlük yaşamlarının bir parçası olarak görüyor. Bu dönüşüm, yalnızca Türkiye’de değil, Afrika, Orta Doğu ve Türkiye (AMET) bölgesinin tamamında da açık biçimde hissediliyor. Türkiye ise güçlü sağlık sektörü altyapısı, yaygın eczane ağı ve bilinçli tüketici profiliyle bu dönüşümü en güçlü yaşayan ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Tüketici sağlığının geleceği, bireylerin bilim temelli çözümler, güvenilir bilgi kaynakları ve daha yüksek sağlık okuryazarlığıyla güçlendirilmesine bağlı. Tüketicilerin güvenilir yönlendirmelere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu günümüzde, eczacılar hekimlerle birlikte öz bakım konusunda bilinçli ve sorumlu kararlar alınmasına destek veren en güvenilir sağlık profesyonelleri arasında yer alıyor. Opella olarak tüketici sağlığının erişilebilir, bilim temelli ve kolay anlaşılır olması gerektiğine inanıyoruz. Nihai hedefimiz ise daha sağlıklı ve bilinçli toplulukların oluşmasına destek olmak.”
Okan Camcı / Haver Farma Yönetim Kurulu Başkanı
“Yeni ürünlerle portföyümüzü genişletiyoruz”
“Haver Farma, 100 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye’nin en köklü ilaç şirketlerinden biridir. İlaç ve serum üretimindeki deneyimimizi, 2021 yılından itibaren OTC ve takviye edici gıda alanına da taşıdık. Bugün Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmış 54 adet takviye edici gıda ürün bildirimimiz bulunuyor. Bunların 25’ten fazlası aktif olarak pazarda yer alırken, 2026 yılı içerisinde beş yeni ürünümüzü daha tüketicilerle buluşturmayı planlıyoruz. Özellikle bilişsel performans ve magnezyum grubundaki ürünlerimiz önemli bir büyüme gösterdi. Bunun yanında Longevity - sağlıklı yaş alma yaklaşımını destekleyen yeni nesil takviye edici gıdalarımıza da güçlü talep görüyoruz. OTC ürün grubumuzda yıllık yaklaşık 300 bin kutu üretim kapasitesine sahibiz. Yüksek katma değerli yeni nesil formülasyonlara yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ağırlıklı olarak eczane kanalında tüketicilerle buluşturuyoruz.”