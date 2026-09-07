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50 dönümlük serada yılda 80 ton üretiyor: Yurt dışından da talep yağıyor

Adana’da Çiftçi Destek Kredisi’nden yararlanarak sera kuran Ali Burak Özkan, ejder meyvesi üretimini yıllık yaklaşık 80 tona çıkardı. Özkan’ın yetiştirdiği ürünler Türkiye’de satışa sunulurken, Rusya ve Türk cumhuriyetlerine de gönderiliyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
50 dönümlük serada yılda 80 ton üretiyor: Yurt dışından da talep yağıyor

Adana’da alternatif tarım ürünlerine yönelen Ali Burak Özkan, Çiftçi Destek Kredisi kullanarak hayata geçirdiği serada ejder meyvesi üretimi yapıyor.

1 Tarım mesleğine yöneldi

Tarım mesleğine yöneldi

Üniversitede işletme eğitimi alan Özkan, aile mesleği tarıma yatırım yapmaya karar verdi.

2 Destek kredisiyle 50 dönümlük sera kurdu

Destek kredisiyle 50 dönümlük sera kurdu

Ejder meyvesi üretmek isteyen Özkan, 2024'te Ziraat Bankasınca sağlanan Çiftçi Destek Kredisi'nden yararlanıp merkez Sarıçam ilçesi Avcılar Mahallesi'nde 50 dönümlük sera kurdu.

3 Yılda yaklaşık 80 ton ejder meyvesi yetiştiriyor

Yılda yaklaşık 80 ton ejder meyvesi yetiştiriyor

Özkan, sürekli 4, sezonluk ise 30 kişinin çalıştığı serada yılda yaklaşık 80 ton sarı, kırmızı ve beyaz ejder meyvesi yetiştiriyor.

4 Ailesi 3 kuşaktır tahıl ve narenciye üreticisi

Ailesi 3 kuşaktır tahıl ve narenciye üreticisi

Üretici Ali Burak Özkan, ailesinin 3 kuşaktır tahıl ve narenciye üreticisi olduğunu söyledi.

5 Her mevsim üretim yapabilmek için tercih etti

Her mevsim üretim yapabilmek için tercih etti

Her mevsim üretim yapabilmek için ejder meyvesini tercih ettiğini dile getiren 43 yaşındaki Özkan, "Akdeniz Bölgesi'nin en büyük ejder meyvesi üretim sahalarından biri burası. Ejder meyvesinin ağırlıklı olarak 3 cinsini üretiyoruz. İçi beyaz, kırmızı ve sarı olan cinslerimiz var. Bunlar piyasada çok talep gören meyveler." dedi.

6 Meyve rağbet görüyor

Meyve rağbet görüyor

Özkan, tadının iyi ve lif oranının yüksek olması dolayısıyla meyvenin rağbet gördüğünü anlattı.

7 Yurt dışından da talep var

Yurt dışından da talep var

Meyveye yurt dışından da talep geldiğini belirten Özkan, "Ürünler, Türk cumhuriyetlerine, Rusya'ya ve iç pazara gönderiliyor. İç pazar ve Türk cumhuriyetleri başı çekiyor. Avrupa'ya da birkaç problemden dolayı şu anda çok fazla gönderemiyoruz ama inşallah o problemleri aşıp göndereceğiz." dedi.

8 "Sera, hem istihdama hem ekonomiye katkı sunuyor"

"Sera, hem istihdama hem ekonomiye katkı sunuyor"

Özkan, serasının hem istihdama hem de ekonomiye katkı sunduğunu dile getirdi.

9 Üretimi artırmayı düşünüyorlar

Üretimi artırmayı düşünüyorlar

Üretimi artırmayı düşündüklerini söyleyen Özkan, "Kurutulmuş ürünler ve yaş meyve ihracatı olarak daha farklı yönlere gitmeyi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

10 "Tüm çiftçiler desteklerden faydalanmalı"

"Tüm çiftçiler desteklerden faydalanmalı"

Özkan, tüm çiftçilerin devlet desteklerinden faydalanması gerektiğini sözlerine ekledi.
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