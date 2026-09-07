50 dönümlük serada yılda 80 ton üretiyor: Yurt dışından da talep yağıyor

Her mevsim üretim yapabilmek için ejder meyvesini tercih ettiğini dile getiren 43 yaşındaki Özkan, "Akdeniz Bölgesi'nin en büyük ejder meyvesi üretim sahalarından biri burası. Ejder meyvesinin ağırlıklı olarak 3 cinsini üretiyoruz. İçi beyaz, kırmızı ve sarı olan cinslerimiz var. Bunlar piyasada çok talep gören meyveler." dedi.