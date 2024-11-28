ARA
DOLAR
34,60
-0,12%
DOLAR
EURO
36,59
-0,03%
EURO
GRAM ALTIN
2943,29
0,23%
GRAM ALTIN
BIST 100
9598,10
-0,43%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

“Dünya kağıt sektörü için beklenen buluşma gerçekleşiyor”

120 farklı ülkeden kağıt sektörünün lider firmaları Abu Dhabi’de “10. Kez” düzenlenen Paper & Tissue Show 2025’te buluşuyor.

28 Kasım 2024 | 15:57
“Dünya kağıt sektörü için beklenen buluşma gerçekleşiyor”

Dünyanın en prestijli kağıt fuarı Paper & Tissue Show, dünya kağıt sektörüne yön veren 120 farklı ülkeden 300’den fazla firmayı, Türkiye, Uzak Doğu, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Avrupa’dan 20 bine yakın ziyaretçi ve sektör profesyoneliyle buluşturmak için 21 Ocak’ta Abu Dhabi’de 10. kez kapılarını açıyor.

T.C. Ticaret Bakanlığı Milli Katılım Devlet Teşviği

“Hem Dubai hem Türkiye merkezli Al Furat olarak 10 yıl evvel 90 firma katılımıyla başladığımız Paper& Tissue Show’da  bu sene 300’ün üzerinde katılımcıyı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Abu Dhabi tanıdığı vize kolaylığı, stratejik konumu ve küresel ulaşım merkezi olması nedeniyle tercih ettiğimiz  global iş dünyası için oldukça elverişli bir  buluşma merkezi. Bu sene Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan , Hindistan ve Suudi Arabistan’dan katılımcı ve ziyaretçilerimiz Paper &Tissue Show 2025 ‘ te küresel bağlantılarını kuvvetlendirme imkanı bulacak.” diyen AL FURAT Genel Müdürü Işıl Bandakçıoğlu,   Türk firmalarının stant katılım bedeli için T.C. Ticaret Bakanlığı Özel Teşvik Fırsatı kapsamından faydalandığını ve  Abu Dhabi hükümetinin programları aracılığıyla Paper & Tissue Show fuarına tanıtım ve pazarlama desteği sunduğunu sözlerine ekledi.

21-23 Ocak 2025 tarihleri arasında kağıda dair her türlü ürün, hizmet ve teknolojinin sergileneceği Paper & Tissue Show kağıt fuarı, ho-re-ca, süpermarket ve alışveriş merkezi satın almacılarından oluşan 250’nin üzerinde özel alım heyetinin katılımıyla  dünya kağıt sektör oyuncuları için merkez olmaya devam edecek.

Fuarda konferans programı etkin yer tutuyor

Kağıt sektörü için önemli bir yer tutan sürdürülebilirlik çerçevesinde atık yönetiminin geleceği, geri kazanım ve sürdürülebilir paketleme ve hijyen uygulamaları için çevre dostu kumaş ve bitmiş ürünler gibi konuların tartışılacağı panel önemli yabancı konuşmacıların sunum ve katılımlarıyla gerçekleşecek.

“400 milyon dolarlık iş anlaşması”

Dünya kağıt ve kağıt ürünleri ihracatında % 10,6’lik pay ile ABD ilk sırada bulunuyor. Çin, Almanya ve Kanada ABD’yi takip ederken Türkiye’nin ihracat oranı ise % 0,9’luk bir pay ile 2.395.447.000 ABD Doları olarak gerçekleşiyor. Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliği’nin desteğiyle Türkiye’den güçlü bir milli katılımla gerçekleşeceğini belirten Bandakçıoğlu, “Paper & Tissue Show 2025 , yapılan iş anlaşmaları ile  kağıt sanayi için en önemli ticaret platformlarından biri. Bu sene 400 milyon değerinde bir pazar aktivitesi olmasını öngördüğümüz fuarımız hem global hem de ülke ekonomimiz için varlığını sürdürecektir.” dedi

“Türk kağıt sektörü 10 yılda % 50 büyüyecek”

Kağıt ve ürünleri sektöründe yaklaşık 55.000 kişi istihdam edildiğini söyleyen Bandakçıoğlu, “Türkiye 2023 yılında 3.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken bu yıl %1 ila %3 arası büyüme bekliyoruz. Kağıt sektörü inovatif, yatırımcı, yeni pazarlara ulaşan dinamik bir sektör olması nedeniyle Türkiye’nin lokomotif ihracat sektörlerinden olmaya adaydır.  Kağıt hammaddesinde dışa bağımlılık Türkiye’de selüloz üretiminin bulunmaması göz önünde bulundurulduğunda yapılacak yeni yatırımlar ve beraberinde artan nüfus dolayısıyla yurt içi potansiyeli ve komşu ülkelere ihracat fırsatları ile  2024 – 2032 yılları arasında ortalama % 50 büyümeyle sektör büyüklüğünün 30 milyar dolara ulaşmasını öngörüyoruz” şeklinde sektöre ait verilerden söz etti.

Sürdürülebilirlik sektörde ön planda

Su tüketimi, ağaç ve enerji kullanımı gibi çevresel etkiler nedeniyle kağıt sektöründe sürdürebilirliğin önemini vurgulayan Bandakçıoğlu, “Fuarımızda, sürdürülebilir kağıt üretimi, yenilenebilir kaynaklardan kağıt üretimi, geri dönüşüm süreçlerinin artırılması ve karbon salınımının azaltılması gibi yöntemler ve yeni teknolojiler yer alırken, sektörün kritik konularının ele alındığı panel ve konuşmalara da geniş yer ayrıldı. Paper & Tissue Show 2025, çevresel ayak izini küçültmek ve gelecekteki nesiller için daha sürdürülebilir bir dünya bırakmak adına önemli bir rol oynamaya devam edecek” dedi.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2943,29 0,23%
  • ALTIN ONS 2646,04 0,34%
  • BIST 100 9598,1 -0,43%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,763 0,439%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,40115 -0,08913%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 109,31 -2,1635%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,5986 -0,1168%
  • EURO/DOLAR 1,0544 -0,2021%
  • EURO/TURK LIRASI 36,5866 -0,026%
  • STERLIN/DOLAR 1,26663 -0,10135%
Borsa Haberleri
Borsada yarın temettü dağıtacak 2 şirket var (29 Kasım)
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (28 Kasım)
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
Otokar 31 milyarlık anlaşmayı duyurdu: 1059 adet COBRA II
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı
Escar Filo Kiralama (ESCAR) bedelsiz tarihi belli oldu
Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş Başkanlığı'ndan istifa etti
Kocaer Çelik (KCAER) bedelsiz tarihi belli oldu
Bossa Ticaret’ten olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkında açıklama
Matriks (MTRKS) bedelsiz tarihi belli oldu
YEO Teknoloji (YEOTK) yeni yatırımını duyurdu
Borsa İstanbul’dan 3 hissede tedbir kararı
Borsada sermaye artırımı yapan 7 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
GERİ
İLERİ
Borsada yarın temettü dağıtacak 2 şirket var (29 Kasım)
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (28 Kasım)
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
Otokar 31 milyarlık anlaşmayı duyurdu: 1059 adet COBRA II
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı
Escar Filo Kiralama (ESCAR) bedelsiz tarihi belli oldu
Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş Başkanlığı'ndan istifa etti
Kocaer Çelik (KCAER) bedelsiz tarihi belli oldu
Bossa Ticaret’ten olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkında açıklama
Matriks (MTRKS) bedelsiz tarihi belli oldu
YEO Teknoloji (YEOTK) yeni yatırımını duyurdu
Borsa İstanbul’dan 3 hissede tedbir kararı
Borsada sermaye artırımı yapan 7 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL