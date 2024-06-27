Mobilya dünyası bu fuarda buluşacak

Furnishings & Design Istanbul (FDI), Türkiye mobilya sektörünü özgün, yenilikçi ve estetik tasarımlar odağında bir araya getirecek. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) organizasyonuyla gerçekleştirilecek FDI 19-21 Eylül’de İstanbul Fuar Merkezi 9. Hall’de 5 bin metrekarelik alanda iç tasarım üzerine büyüleyici ve ufuk açıcı yeniliklere sahne olacak. Zarif ve çarpıcı tasarımların yer alacağı fuarla ilgili Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “İç mekân tasarımı konusunda düşünen ve üreten herkesi yenilikçi çözümler için fuarımıza bekliyoruz” dedi.

Üretim ve ihracatta istikrarlı büyümeyi yakalayarak adından her geçen gün daha fazla söz ettiren Türkiye mobilya sektörü Furnishings & Design Istanbul’da (FDI) tasarım odağında bir araya geliyor. Sektör, güçlü iş ağını da arkasına alarak, mobilya sektörünü çevreleyen iç mekâna ait ekosistemlerin bütününü de fuarda buluşturacak. 19-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuar, İstanbul Fuar Merkezi 9. Hall’de 5 bin metrekarelik alanda; mobilyadan aydınlatmaya, ev tekstilinden zemin kaplamasına ve aksesuara kadar tüm başlıklarda iç mekân üzerine düşünen ve üreten tüm markalara özgün ve yenilikçi tasarımlarını sunma fırsatı verecek. Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “Teknolojinin sunduğu fırsatlarla bir yandan tasarım imkanları diğer yandan da insanların estetik zevkleri gelişiyor. Özellikle yaşam alanlarını düşündüğümüzde iç mekanla ilgili sektörlerin ürün kalitesiyle birlikte tasarım kalitelerini iyileştirmesi gerekiyor. Bu yıl gerçekleştireceğimiz fuarımızla hem verimli ve doğurgan ilişkiler için bir platform yaratmak hem de yaratıcı karşılaşmalara vesile olarak, yarının fikirlerini, iyi işleri ve kaynakları İstanbul’a çekmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Yenilikçi çözümlerin merkezi olacak

FDI, özgün ve nitelikli tasarımlarla ürünler ortaya koyan her ölçekten markaya ev sahipliği yapacak. Fuar, özellikle tasarımcılarla vizyoner üreticilerin buluşmasına olanak tanıyacak. Fuar için İstanbul’un yarattığı ticari ekosistemin kıymetli olduğunun altını çizen Güleç, “İstanbul gerek yaratıcı zihinlerin tarih boyunca yeni yaşayışlar tasarladığı, yeni fikirleri köklendirdiği, özgün olanı olgunlaştırıp dünyaya yayan kadim bir kent. Bu nedenle FDI ile endüstri paydaşlarını ve tasarıma ilgi duyan herkesi, Türkiye’de tasarımın özgün yönünü, sürdürülebilirlikten inovasyona kadar farklı alanlara odaklanan tasarımlarla keşfetmeye çağırıyoruz. Fuarımızla özgün, yaratıcı ve nitelikli olana yeni bir alan açarak bir üst seviyeye sıçramak isteyen markalara zemin hazırlayacağız” dedi.

İç tasarımın merkezi olacak

Furnishings & Design Istanbul mobilyadan aydınlatmaya, ev tekstilinden zemin kaplamasına ve aksesuara kadar iç mekân üzerine tüm başlıklara ev sahipliği yapacak. Fuarda yenilikçi tasarım ve çözümlerin yanı sıra mobilya ve iç mekân tasarımına değer katan tüm bileşenlere yönelik ufuk açıcı sohbetler, entelektüel çıtası yüksek tartışmalar da gerçekleşecek. Yenilikçi ve öncü tasarım fikirleri, sektörün dönüşümünü yansıtan güncel içgörüler ve ilham verici yaklaşımlar FDI Stage’de, tasarım disiplinlerinden gelen yerli ve yabancı fikir önderleri tarafından gündeme taşınacak.

İş birliklerine zemin hazırlayacak

Furnishings & Design Istanbul ‘FDI D2B Programı’ ile verimli ve doğurgan iş birliklerine zemin hazırlayacak. Türk ve yabancı tasarımcılar, iç mimarlar ve mimarlar, üreticiler, mobilya markaları ve üreticileri, aydınlatma markaları ve üreticileri, ev tekstili markaları ve üreticileri, vitrifiye markaları ve üreticileri, züccaciye markaları ve üreticileri, obje markaları ve üreticileri başta olmak üzere önceliği tasarım olan profesyoneller fuarda bir araya gelecek.

Özel alanlar fuarın etkisini artıracak

Fuarın özel kürasyonla farklı temalar çevresinde oluşturulacak FDI Design Houses alanında katılımcı firma ve markaların portfolyolarından seçilen özel ürünler bir araya getirilecek. Özellikle her biri ayrı bir hikâyeye ve yaşamdan farklı bir alana odaklanacak FDI Design Houses, ziyaretçilere tasarımın etki sahasının zenginliğini, sektör bileşenlerinin birlikteliğinden oluşan Türkiye tasarım ekosisteminin gücünü anlatan bir deneyim alanı sunacak. Özel bir iletişim platformu yaratacak olan FDI D2B Programı inovasyondan sürdürülebilirliğe farklı alanlarda yenilikleri hayata geçiren markalar ve tasarım ofislerini bu alanda arayışı olan şirketler ve kişilerle aynı çatı altında buluşturacak. Mesleki yolculuklarının farklı aşamalarındaki bağımsız Türk tasarımcılar ise FDI New Horizon Exhibition sergi alanında buluşacak. Tasarımcılar oluşturulan özel alan sayesinde özgün ve nitelikli ürünlerini 3 boyutlu, prototip veya bitmiş ürünlerle, endüstri paydaşları ve tüketicilerle buluşturma imkânı bulacak. Fuarın dinlenme ve networking alanı olarak kurgulanan FDI Lounge ise sadece katılımcı marka yetkilileri, tasarımcılar ve medya temsilcilerine hem dinlenme hem de yakından tanışma fırsatı sunacak.

Tasarım komitesi özgünlüğe yön verecek

FDI ziyaretçilerini güncel, nitelikli ve özgün içeriklerle buluşturabilmek amacıyla akademisyenler ve deneyimli sektör temsilcilerinden oluşan Tasarım Komitesi ile de fark yaratacak. Alanında uzman isimlerin bir araya geldiği komite fuarın özgün yapısını da şekillendirecek. Tasarım Komitesi akademisyen / endüstriyel tasarımcı Alpay Er, iç mimar / tasarımcı Ahmet Raşit Karaaslan, mimar Aynur Yılmaz, yüksek iç mimar Cem Cemal Çobanoğlu, stratejik iletişim danışmanı Cengiz Ayyıldız, endüstri ürünleri tasarımcısı / iç mimar Ece Yalım, tasarımcı / küratör / eğitmen Erdem Akan ve endüstriyel tasarımcı Şule Koç'tan oluşuyor.

