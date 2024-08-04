Shell ve Bilim Virüsü, İLERİDE ile gençleri yeni yüzyıla hazırlıyor

Gençlerin yeni yüzyıl yetkinlikleri kazanması ve iş hayatına daha donanımlı hazırlanmaları için başlatılan Shell Gençlik Sosyal Yatırım Programı İLERİDE’nin ikinci yılında da 100 genç programı başarıyla tamamladı. Shell Türkiye’nin yeni nesil öğrenme girişimi Bilim Virüsü iş birliğinde gerçekleştirdiği programın Mezuniyet Günü, İstanbul’da düzenlendi. Ocak ayında başvuruların alınmaya başladığı program 6 ay sürdü ve programa 55 farklı üniversitede 40 farklı bölümde eğitim alan 100 öğrenci katıldı. Mezuniyet Günü’nde program katılımcıları mezuniyet belgelerini alırken jüri tarafından Shell Türkiye tarafından tohum desteği verilecek 3 proje BioCollect, ReneWater ve RegNFit Projesi olarak belirlendi.

Gençlerin Gelişimine Güçlü Yatırım

Hızla değişen dünyada gençlerin farklı alanlarda deneyim kazanmasının önemini vurgulayan Shell Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü ve Shell & Turcas İcra Kurulu Üyesi Meltem Okyar Perdeci; “Gençlerin kazanacakları inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı yetenekler hem onların hem de ülkemizin ve gezegenimizin geleceği için önem taşıyor. Bu bilinçle Shell olarak başlattığımız İLERİDE Programı ile üniversite öğrencisi gençleri yeni nesil öğrenme ve deneyim fırsatları ile destekliyoruz. Gençlerimizin tasarladıkları fikirleri gerçeğe dönüştürmelerinde yanlarında yer alıyoruz. İş hayatından gerçek problemlere çözüm üreten ve yeni beceriler kazanan öğrencilerimiz, program sonunda geliştirdikleri projelerle de sahip oldukları yüksek potansiyeli gözler önüne seriyor. Programımızı bu yıl geçmiş katılımcılarımızdan oluşan Genç Danışma Kurulumuzun katkısı ve proje üretme sürecinde mentorluk desteği ile geliştirdik” dedi.

İLERİDE ile gençlerin hayal etmesine ve harekete geçmesine olanak sunduklarını söyleyen Bilim Virüsü Kurucusu Şule Yücebıyık da, “Bu yıl da benzersiz bir süreci hep birlikte tamamladık. Program içerisinde gençler eğitimlere ve iş simülasyonuna dahil oldular. Ardından kendi projelerini geliştirip jüri üyelerine sundular. Başından sonuna kadar heyecan veren tüm bu süreç boyunca birlikte öğrenmeye ve yeniyi keşfetmeye odaklandık” diye konuştu.

Hayal Et, Üret, İlerle

İLERİDE ile gençler, öğrenme modülü, iş simülasyonu ve proje aşaması olmak üzere üç ana modülden oluşan yenilikçi bir gelişim sürecine dahil oluyor. Üniversitelerin 2’inci ve 3’üncü sınıf öğrencilerinin katılımına açık olan programda gençler, aldıkları eğitimler aracılığıyla sürdürülebilirlik yetkinlikleri, kariyer yönetimi, sosyal beceriler, dijital yetkinlikler ve yaratıcılık alanlarında kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyor. Öğrenme modülünde katılımcılar; ‘Öğrenmeyi Öğrenme, Tasarım Odaklı Düşünce, Analitik Düşünce, Sürdürülebilirlik Yetkinlikleri, Yaratıcılık ve İnovasyon, Dijital Yetkinlikler, İletişim ve Ekip Çalışması, Sunum ve Hikayeleştirme’ başlıklı eğitimlere katılıyor.

İş simülasyonunda iş dünyasında karşılaşılan gerçek vakalara çözümler üreten katılımcılar, son aşamada ise ekipler oluşturarak kendi projelerini geliştiriyor. Ekiplerin projelerini Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan SKA 7- Erişilebilir ve Temiz Enerji, SKA 10- Eşitsizliklerin Azaltılması, SKA 11- Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SKA 12-Sorumlu Üretim ve Tüketim ve SKA 13- İklim Eylemi alanlarına uygun olarak geliştirmesi bekleniyor. Gençler, program sonunda projelerini hayata geçirmek üzere Shell Türkiye’den tohum desteği alıyor ve staj fırsatından yararlanıyor.

Danışma Kurulu, Gençlerin Yanında

İLERİDE Programı’nın Danışma Kurulu’nu başarıları ile gençlere ilham veren isimler oluşturuyor. Aynı zamanda program jürisini de oluşturan kurulda Sürdürülebilir Markalar İçin Danışman ve Kolaylaştırıcı Ahmet Akın, Sosyal Girişimci ve Akademisyen Prof. Itır Erhart, Türkiye İnovasyon Hareketi Kurucusu ve Öğretim Görevlisi Ferhat Demir, Çatı Çiftliği Kurucusu Hasibe Akın, SKD Genel Sekreteri Konca Çalkıvik, The Good Factor Eş Kurucusu ve Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül, Shell Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü ve Shell&Turcas İcra Kurulu Üyesi Meltem Okyar Perdeci ve Bilim Virüsü Kurucusu Şule Yücebıyık yer alıyor.

Shell Türkiye’nin tohum desteği vereceği projeler:

BioCollect Projesi: Araştırmalar, Türkiye'nin atık yağların toplanması ve geri dönüştürülmesi konusundaki potansiyelini büyük ölçüde kullanmadığını gösteriyor. BioCollect Projesi ile bitkisel atık yağların toplanmasını artırmayı, doğaya ve çevreye verilen zararları azaltarak çevresel sürdürülebilirlik noktasında bir inovasyon geliştirmek ve tüm paydaşlara fayda sağlamak hedefleniyor.

ReneWater Projesi: Su kaynaklarının kirlenmesi, özellikle azot ve fosfor gibi besin maddelerinin fazlalığı ile organik kirleticilerin varlığı, su kalitesini olumsuz etkiliyor. Bu kirleticiler, ötrofikasyon gibi ciddi çevresel sorunlara yol açabilir ve su ekosistemlerini bozabilir. Su Mercimeği (Lemna minor), bu kirleticilerin giderilmesinde doğal ve sürdürülebilir bir çözüm sunuyor. Ek olarak hasat edildikten sonraki aşamada kurutularak yem olarak kullanılması döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirliği de sağlanıyor. ReneWater Projesi ile Su Mercimeği’nin arıtmalarda kullanılması ve daha sonrasında hasat edilmesi doğrultusunda gerçekleştirilen ReneWater Projesi sus sistemlerinin temizlenmesi/arıtılması, su arıtma sistemlerinin maliyetinin azaltılması, efektifliğinin artması ve Su Mercimeği’nin doğadaki yerini kullanarak kapalı bir döngü oluşturması hedefleniyor.

RegNFit Projesi: Araç süren kişi sayısındaki artış ve uzun saatler boyunca araç süren kişinin herhangi bir aktivite yapmaması, sürücülerin hem sağlığını hem de trafik güvenliğini olumsuz etkileyebiliyor. Fiziksel aktivite yetersizliği, stres durumu ve emniyetli sürüşü etkileyen problemden yola çıkan RegNFit Projesi, elektrikli araç şarj istasyonlarını hedefine alarak şarj istasyonları üzerinde yapılabilecek yenilikler ile problemi engellemeyi hedefleniyor. Elektrikli araç şarj istasyonlarının çevrelerine spor aletleri eklenerek sürücülerin şarj dolumları esnasında aktivite yapmalarını sağlamak ve bu aktivitelerde oluşan hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek şarj istasyonları için rejeneratif güç elde etmek amaçlanıyor.