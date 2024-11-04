Türkiye Yapay Zeka Zirvesi yoğun ilgiyle tamamlandı

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin (TRAI) düzenlediği Türkiye Yapay Zeka Zirvesi bu yıl yedinci kez yapay zeka uzmanları, girişimciler, yatırımcılar ve sektör profesyonellerini bir araya getirdi. “Yapay Zeka Çok Gerçek” temasıyla gerçekleştirilen zirve, sektörün önde gelen isimlerinin ilham verici sunumlarına, panellerine ve yapay zeka eğitimlerine ev sahipliği yaptı. TRAI Kurucusu Halil Aksu, yaptığı açılış konuşmasında yapay zekanın artık sadece bir kavram olmadığını, somut etkiler yaratan bir gerçeklik olduğuna dikkat çekti. Yoğun ilgi gören Zirve’ye 280 kurum ve 1300 kişi katıldı. Etkinliğin ikinci günü ise 1 Kasım’da online olarak yapıldı.

Türkiye’deki yapay zeka farkındalığını artırmak ve ekosistemini geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin (TRAI) yedi yıldır kesintisiz düzenlediği Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, bu yıl “Yapay Zeka Çok Gerçek” teması ile 31 Ekim’de Wyndham Grand İstanbul Levent'te gerçekleştirildi.

Meta, Yandex, AWS/Skyloop Cloud/TD Synnex, Etiya, Google/Global IT, HPE/Nvidia, Logosoft/Microsoft, SambaNova/Exodus, Inveon ve Yapı Kredi Teknoloji’nin destekleriyle gerçekleştirilen Türkiye Yapay Zeka Zirvesi’nde tüm yapay zeka ekosistemi buluştu. Zirvede büyük dil modelleri, açık kaynak ve YZ’nin demokratikleştirilmesi, üretken yapay zeka ile endüstri devrimi, YZ ile farklı sektörlerin dönüşüm hikayeleri ve YZ startuplarının sunduğu çözümler konuşuldu.

Zirve’de T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, TÜBİTAK gibi kamu kurumlarının yanı sıra birçok global ve yerli teknoloji şirketlerinden uzmanlar olmak üzere 280 kurum ve 1300 katılımcı yer aldı.

“Yapay zeka artık sadece bir kavram değil, somut etkiler yaratan bir gerçeklik”

Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, TRAI Kurucusu Halil Aksu’nun “Yapay Zeka Çok Gerçek- Artık Aramızda!” başlıklı konuşmasıyla başladı. Yapay zeka kavramının “yapay” tarafına ironik bir vurgu yaparak, bu teknolojinin aslında ne kadar gerçek ve elle tutulur bir hale geldiğini, yapay zekanın artık hayatımızın her alanında olduğuna dikkat çeken Halil Aksu, sözlerine şöyle devam etti: “Yapay zeka artık eş seçimi gibi insani karar alma süreçlerinde bile yardımcı olabilecek bir seviyeye geldi. Futbol dünyasındaki lider takımlar, sahada başarıya ulaşmak için yapay zekadan faydalanabiliyor. Sinema sektöründe gişe hasılatı tahminleri yapay zeka tarafından etkili bir şekilde yapılabiliyor. Bu örnekler teknolojinin somut etkisini ortaya koyuyor."

Halil Aksu, konuşmasında ayrıca programcıların geleceğini yapay zekanın nasıl şekillendireceğine değinirken, bu teknolojinin hem sunduğu risklere hem de gerçek bilim üretme kapasitesine dair gözlemlerini paylaştı. Türkçe’nin ve Türkiye'de geliştirilen büyük dil modellerinin önemini vurgulayan Aksu, Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin yapay zeka ekosistemine giriş kapısı olduğunun altını çizdi. Artık, elektrik ve internet gibi yapay zekasız bir hayat düşünülemeyeceğini belirterek, katılımcılara geleceğe yönelik beş kritik başlıkta çok önemli tavsiyeler sundu.

TÜSİAD Başkanı Türkiye’deki iş dünyasının yapay zekaya bakış açısını anlattı

Zirve, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın iş dünyasının yapay zekaya bakış açısını aktardığı konuşmasıyla devam etti. Son yıllarda yaygınlaşmasıyla hayatımıza etkisi büyük olan ve Zirve’nin de odağında olan büyük dil modelleri konusu farklı oturumlarda ele alındı. "Demokratikleşen İnovasyon: LLM'ler ve Açık Kaynak ile Yapay Zekanın Güçlenmesi" başlıklı oturumda, Meta AI Politika Direktörü Erica Finkle, yapay zekanın büyük dil modelleri ve açık kaynak teknolojileri sayesinde nasıl daha erişilebilir hale geldiğini aktardı.

Büyük Dil Modellerinin Kullanım Alanlarına Dikkat Çekildi

"Türkçe Büyük Dil Modeli - Yolculuğun Neresindeyiz?" başlıklı panelde, TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Haklıdır, Türkiye İş Bankası Yapay Zeka Bölümü Müdürü Gökhanalp Arslan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Yapay Zeka Uzmanı Dr. Merve Ayyüce Kızrak, SourceCollective Kurucusu Sertaç Yerlikaya moderatörlüğünde bir araya gelerek Türkiye'deki büyük dil modeli çalışmalarını değerlendirdi. Her panelist kendi kurumundaki Türkçe Dil modelinde nerede olduklarını anlatarak, üretken yapay zekanın geleceği konusundaki öngörülerini paylaştı.

Yandex Search Türkiye CEO'su Aleksander Popovskiy ise "AI ile Arama Dönüşümü" başlıklı sunumunda arama motorlarındaki yapay zeka ile dönüşümünü aktardı ve Yandex’in Türk kullanıcılar için tasarlanmış bir yapay zeka arama ürünü üzerine yapılan çalışmalarını anlattı. "E-ticaret'in Yapay Zekayla Şekillenen Geleceği Nasıl Olacak?” panelinde ise beş yıl sonra e-ticaretin nasıl bir dönüşüm geçireceğini, yapay zekanın hangi alanlarda nasıl devrim niteliğinde etkiler yaratacağı konuşuldu.

Ana sahnedeki "Türkiye'nin Ulusal YZ Stratejisi ve Eylem Planı" başlıklı son panelde veri ekosistemi, güvenilir YZ ve sertifikasyonu ile veri altyapısı destekleri üzerinde duruldu.

YZ girişimcileri, akademisyenler ve küresel teknoloji şirketleri sektöre ışık tuttu

Ana sahnede devam eden etkinliğe paralel olarak ilerleyen “İnovasyon Sahnesi”nde ise, global pazarlara açılmış başarılı yapay zeka girişimcileri, akademisyenler ve küresel teknoloji şirketleri konuşmacı olarak yer aldı. 20’den fazla yapay zeka girişimi geliştirdikleri inovatif projeleri izleyenlere aktardı.

Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, METEKSAN Savunma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Kerem Alparslan, Hudson Enstitüsü Kıdemli Analisti Dr. Can Kasapoğlu ve KALE Grubu Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Rana Birden’in katıldığı panelde güvenlik trendleri ve yapay zeka jeopolitiği üzerine konuşuldu.

İnovasyon Sahnesi’ndeki Demo-Day etkinliğinde, TRAI, Meta ve Hello Tomorrow Türkiye iş birliğinde gerçekleştirdiği hızlandırma programı “Başlat LLM Etki Programı” finalisti olan yapay zeka girişimleri yatırımcıların karşısına çıktı.

Zirvenin ikinci günü online olarak devam etti

1 Kasım’da online olarak devam eden etkinliğin ikinci gününde; sanat, savunma sanayi, eğitim gibi alanlarda yapay zekanın kullanımları tartışıldı; TRAI Academy ve teknoloji şirketlerinden uzmanlar yapay zeka eğitimleri verdi.

