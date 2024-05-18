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Uluslararası Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali'nden 19 Mayıs Şöleni

İki yılda bir düzenlenen 7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, 19 Mayıs heyecanıyla devam ediyor.

18 Mayıs 2024 | 20:11
Uluslararası Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali'nden 19 Mayıs Şöleni

2010 yılından bu yana 31 ülkeden katılımın olduğu 7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, bu yıl ‘umut’ konseptiyle sanatseverlerin ve çocukların beğenisine sunuluyor. Yedinci kez düzenlenen ve bir ay sürecek olan bienalin en anlamlı etkinliğine ise ana mekan olarak seçilen MKM Beşiktaş Çağdaş imza atıyor. Bir kurtuluş dönemini simgeleyen 19 Mayıs önemiyle bir dizi programa ev sahipliği yapacak olan mekan, bir gün boyunca eğitici programların yanı sıra birbirinden keyifli deneyim atölyelerini ağırlayacak.

“UYGARLIK DORUĞUNUN MERDİVENİ SANATTIR”

23 Mayıs’a kadar devam edecek olan bienal kapsamında konuşan Bienal Direktörü Gazi Selçuk, “İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, bu yıl umut temasıyla, geleceğe kapılarını açtı. Gençlik demek gelecek demek ve ben Türk gençliğine, onların hayal gücüne ve azmine sonsuz bir umutla inanıyorum. Bu yıl, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs’ın ruhuna yakışan bir etkinliğe imza atacağız. “Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır” demiş Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Gençliğimiz bu uygarlığa, müthiş bir sanat sevgisiyle ulaşıyor. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali olarak, bu merdivenin bir basamağı olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Toplum Gönüllüleri Vakfı söyleşileriyle başlayacak olan 19 Mayıs programının açılışı, Türkiye’de ve dünyada gönüllü çalışmalara katılımı ele alan ‘Gönüllülük ve Sosyal Sorumluluk’ paneliyle gerçekleşecek. Farklı gençlik tanımları ve gençlik hakları üzerine söyleşilerin yapılacağı ikinci programın ardından, öğretmenlerin ve öğrencilerin kişisel yaratıcılık potansiyellerini keşfetmelerine katkı sağlayacak olan ‘Çöp İnsanın Dönüşümü’ etkinliği düzenlenecek. 

MODERN SANATTAN DİJİTAL SANATA, SANATIN DÖNÜŞÜMÜ ELE ALINACAK

Umut Elçileri’nin katılımıyla gerçekleşecek olan etkinlikte ise katılımcılar, doğadaki canlılara hamurla hayat vererek, geleceğe mesajlar gönderecek. Mesajlarını bienal duvarlarına yazacak olan çocuklar, ‘Umut Ne Renktir’ sorusunun cevabını arayacak. Sanatın dününden bugününe bir yolculuğa davet eden ‘Nedir Bu Sanat?’ panelinde ise modern sanattan dijital sanata kadar sanatın dönüşümü ele alınacak. 

PRROGRAM:

11.00-12.00 Umut Ne Renktir Atölyesi Didem Korkmaz

12.00 Açılış

Piyano Performans Zagros Akıcı

12.30-13.30 Bir İstanbul Karikatürü Atölyesi Işılay Türküm

13.00-14.00 Nedir Bu Sanat? Paneli 

Gazi Selçuk - Bienal Direktörü, Gizem Pamukçu - Sanat Yönetmeni, İsmail Acar – Ressam, 

Ayşe Dizman - Seslendirme Sanatçısı

14.00-14.30 Doğaçlama Müzik Atölyesi Danny Deniz Kora

14.30-15.15 Çöp İnsanın Dönüşümü Atölyesi  ÖĞRETMEN AKADEMISI VAKFI (ÖRAV) Çınar Cengiz

Sürpriz Konuklar

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