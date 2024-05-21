Upcycle İstanbul Art and Design Festival’e geri sayım başladı

İleri dönüşüm ve kaynakların verimli kullanımı konusunda bilinç oluşturmak, atıkların değerlendirilerek tekrar kullanıma kazandırılabileceğini sanat ve tasarım aracılığıyla göstermek ve her türlü dönüşümün sürdürülebilir çevresel faydalarına dikkat çekmek üzere yola çıkan sürdürülebilir sosyal etki platformu Upcycle İstanbul; İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş. destekleriyle hayata geçirdiği Upcycle İstanbul Art and Design Festival’in üçüncüsünü, bu yıl, Dünya Çevre Günü olan 5 Haziran’ı da içerecek şekilde 5-9 Haziran tarihleri arasında Müze Gazhane’de gerçekleştirecek.

’’İleri Dönüşüm Hareketine Sen De Katıl’’ çağrısıyla bir hareket başlatarak kurumları, sivil toplum kuruluşlarını, dernekleri, sanatçıları, tasarımcıları, halkı ve medyayı interaktif bir şekilde eyleme dahil eden Upcycle İstanbul Art and Design Festival; bu sene de sorumlu tüketim temasını sahipleniyor. Tüketim alışkanlıklarının kaynakları sınırlı olan dünyada yarattığı etkiyi fark ettirmeyi, ileri ve geri dönüşümün sürdürülebilir çevresel faydaları üzerine hep birlikte düşünmeyi amaçlayan festivalde; sürdürülebilirlik konusunda ilham veren sanat eserleri, atıklara ikinci şans veren tasarımlar, kısa film gösterimleri, çeşitli söyleşi ve atölyeler yer alacak.

İstanbul Art and Design Festival genç sanatçıları destekleme sözünü tutuyor

İklim krizini mesele edinmiş, atık ve buluntu malzemelerle çalışan, çevre dostu üniversite öğrencileri bu yıl daha kapsamlı bir şekilde festivalde yerini alacak. Sanatın dönüştürücü gücüne inanan Upcycle Art and Design Festival, başlattığı ileri dönüşüm ilhamını bu sene genç sanatçılarla bir üst seviyeye çıkarmaya hazırlanıyor.

Dopdolu bir program ziyaretçileri bekliyor

Erkan Doğanay’ın sanat danışmanlığında hazırlanan sanat ve tasarım sergileri kapsamında sanatçıların iklim krizi ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratan ve atıklara ikinci şans veren eserleri sergilenecek.

Müze Gazhane’nin Q Deck alanında konumlanacak olan Upcycle Sahnesi, yine ilham veren etkinliklerle dopdolu bir programı festival katılımcıları ile buluşturacak.

İklim krizini ele alan podcast serisi Esmiyor ortaklığıyla gerçekleşecek Upcycle İstanbul Talks kapsamında; çevre dostu sanatçılar, tasarımcılar, aktivistler, akademisyenler ve STK’lar ağırlanacak.

Bu yıl Upcycle İstanbul Sahnesinde National Geographic, Disney+ ve Yuvam Dünya Derneği iş birliği ile Dünyaya Sevgi ve Saygı Kuşağı kapsamında yetişkinler için Ahtapotların Gizemli Dünyası ve çocuklar için Gerçek Bir Böceğin Yaşamı filmlerine yer verilecek; söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek. Ayrıca Zeynep Atakan seçkisiyle su krizi temalı kısa filmlerin gösterimi gerçekleştirilecek.

Hem çocuklar hem de yetişkinler için farklı ve zengin atölye içeriklerinin de yer alacağı festivalde ziyaretçiler atık malzemenin dönüşümünü günlük hayatlarına taşıyabilecekleri deneyimler kazanacak.

Upcycle Bazaar da sorumlu tüketim konusunda yol göstermeye hazır

Local Makers, festivalin bazaar bölümünde bu sene de çözüm ortağı olarak yerini alarak sürdürülebilir işler üreten tasarımcıları festival katılımcıları ile bir araya getirecek.

Festival alanında kullanılan tüm malzemeler sorumlu tüketim mesajını iletmek üzere tasarlanıyor.

Festival kapsamında; Tetra Pak karton içecek atıklarından geri dönüştürülerek oluşturulan özel bir malzeme ile üretilen sahne, stantlar, yönlendirmeler, panolar, festivalin ilk yılından beri aynı malzemelerin elden geçirilmesiyle tekrar tekrar kullanılıyor.Ayrıca kağıt israfını engellemek için de görevli isimlikleri atık kumaşların ileri dönüşümü ile hazırlanıyor.

Upcycle İstanbul Art&Design Festival, kaynakları sınırlı olan gezegenin iyiliği için sorumlu tüketim alışkanlıkları kazanmak isteyen herkesi Müze Gazhane’ye davet ediyor.

Upcycle nedir?

“Yaratıcı yeniden kullanım” veya “eskiye değer katan dönüşüm” olarak özetlenebilir. Atık malzemeleri, eski veya istenmeyen ürünleri, daha iyi kalitede, daha değerli, yeni tasarımlar haline getirme işlemidir. Upcycle, kaynakları verimli kullanmanın önemini hatırlatır, sürdürülebilirliğe hizmet eder, çevreye duyarlıdır, eskiye ikinci bir şans vererek eşyaya, malzemeye bakış açısını değiştirir.