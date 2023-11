Yatırımın geleceği ‘Zirve’de konuşuldu

Türkiye’de yatırım teknolojileri şirketi olarak faaliyetlerini sürdüren ForInvest, yatırım ve teknoloji alanındaki fikir önderlerini bir araya getirerek, yenilikçi fikirlerin önünü açmak, sinerji yaratmak ve yatırımın teknoloji sayesinde herkes için erişilebilir ve anlaşılabilir olmasını sağlamak üzere ForInvest InvestTech Summit’23’e ev sahipliği yaptı. Yatırım ve finans alanında önde gelen isimlerin konuşmacı ve panelist olarak katıldığı etkinlikte yapay zeka, yeni teknolojiler, gelecek varlıklar, veri ve ölçeklenme başta olmak üzere fintek alanında öne çıkan gelişmeler ele alındı. Ev sahipliğini ForInvest CEO’su Serra Berkol’un yaptığı zirvenin konuşmacıları arasında T-Gate Yönetim Kurulu Üyesi Attila Köksal, Amazon Web Services’ın (AWS) Türkiye CEO’su Burak Aydın, Further Ventures Kurucu Ortağı Deniz Güven ve Teknoloji Yazarı Serdar Kuzuloğlu yer aldı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Serra Berkol, “Bilgiye erişimin hızı, büyük veri işleme kapasitesindeki artış, yapay zeka ve makine öğrenimi sayesinde yatırım alanında teknolojinin en etkileyici değişimlerine şahit oluyoruz. Etkinlik gündemimizde yapay zeka, yeni teknolojiler, gelecek varlıklar, veri ve ölçeklenme var. Artık kişilerin yatırım hedeflerine yönelik planlar oluşturabilen robo-danışmanlardan söz ediyoruz. Yatırım alanında çoktan hayatımıza giren bu robotlar, tam olarak kişiye özel hizmet sunuyor. Yatırıma yönelik ilgi arttıkça finansal okuryazarlığın yerine, artık yatırım okuryazarlığının önem kazanmaya başladığını görüyoruz.” dedi.

BÜYÜME İÇİN YATIRIMCI SAĞLIKLI ŞEKİLDE SİSTEME KATILMALI

Bilgi paylaşımının teşvik edilmesi, iş birliği fırsatlarının desteklenmesi ve perakende yatırımlarının bugününe ilişkin en iyi örneklerinin paylaşılmasının amaçlandığı etkinlikte tüm katılımcıların desteğiyle bir ekosistem yaratmayı hedeflediklerini ifade eden Erciyes, “İçinde bulunduğumuz dönem teknolojinin yeni sunduğu imkanlarla yatırım konusunda en yaratıcı değişimleri getirdi. Hayatımıza yeni giren bir kavram olan davranışsal finans ile yatırımın da bir psikolojisi olduğunu anladık. Piyasa hareketliliğine hazırlıklı olmak, fevri kararlar vermemek, tüm bunlar güçlü bir psikolojik altyapı gerektiriyor. Her yaştan ve tecrübeden yatırımcının kendi yatırım davranışlarıyla ilgili farkındalık kazanması gerekiyor. Finansal okuryazarlığın yerine, artık yatırım okuryazarlığı önem kazanıyor. Yatırıma yönelik ilgi artarken, eğitimi ön plana çıkarmanın bizlerin önemli bir misyonu olduğuna inanıyoruz. Çünkü, yatırımla ilgili her büyüme ancak bireylerin sisteme doğru bir şekilde katılmasıyla mümkün olacak.” değerlendirmesini yaptı.

BLOCKCHAIN’İN YARATACAĞI DEĞİŞİMLERİN BAŞINDAYIZ

Blockchain gibi yeni teknolojilerin yatırımda yaratacağı değişimlerin daha çok başında olduklarını söyleyen Serra Berkol, sözlerini şöyle sürdürdü: “ForInvest olarak, her zaman teknolojiyi ve trendleri yakından takip ettik. Global olarak kurumlar açısından da bireyler açısından da yatırım yapma ilgisi her geçen gün artıyor. Bu nedenle alanımızı yatırım teknolojileri olarak tarif ediyoruz. Globalleşmenin önemli bir trend olduğunu göz önünde bulundurarak, hayata geçirdiğimiz ‘Fora’ uygulamamızın çok yakın zamanda İngiltere’de lansmanını yaptık. Bir alanın gelişmesi ancak yenilikçi bakış açılarıyla mümkün. Bu doğrultuda çok önemsediğimiz ‘ForInvest InvestLabs’ ile de yatırım teknolojileri alanında yenilikçi fikirleri start-up, scale-up farklı seviyelerde desteklemeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

YATIRIM TEKNOLOJİLERİNDE TRENDLER 4 PANELDE ELE ALINDI

Tüm gün süren etkinlikte toplamda 4 panel düzenlendi. “Futurescape: Pioneering Investment Technologies” panelinin moderatörlüğünü ForInvest CTO’su Abidin Sunar üstlenirken; panelistler ise Akbank Müşteri ve Satış Teknolojileri Bölüm Başkanı Akın Arıkan, QNB Finans Yatırım Bilgi Teknolojileri Direktörü Erdinç Kapucuoğlu ve Odeabank CDO’su Murat Bitirici oldu. “The Power of Synergy: The Start-up Ecosystem” konulu panelin moderatörü ForInvest Labs Direktörü Eren Koçyiğit olurken; panelistler arasında ise F-Ray Financial Technologies Kurucu Ortağı Mehmet Eray, Enqura CCO’su Hasan Emre Özgür, Minted Connect COO’su Engin Bütün yer aldı. “AI Empowered: Pushing Boundaries in InvestTech” panelinin moderatörü ForInvest Proje Geliştirme Direktörü Ersin Lalbek; konuşmacıları ise İTÜ Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Cüneyd Tantuğ ve AWS Türkiye Çözüm Mimarları Grup Yöneticisi Kıvanç Uslu oldu. Cloud & Cloud Kurucusu Barış Bilen Vural’ın moderatörlüğünü üstlendiği “Rise & Expand: The Art of Scaling Investment Solutions” paneline ForInvest DevOps Takım Lideri Mert Kaplan eşlik ederken ForInvest CTO’su Abidin Sunar ve ForInvest Pazarlama ve Büyüme Direktörü Çağlar Sak, ForInvest’in İngiltere’de lanse ettiği yeni nesil yapay zeka destekli yatırım uygulaması Fora’nın küresel arenadaki misyonunu ve hedeflerini detaylandırdılar. Kapanış konuşmasını Emre Buga ve Serra Berkol’un yaptığı zirvede, Ekonomist ve Stratejist Mehmet Aşçıoğlu ve Fuze CEO’su Mo Ali Yusuf da konuşmalarıyla yer aldı.