2018’de 16 bin kişiye ulaşıldı
Özel Olimpiyatlar Türkiye, 1982 yılından bu yana özel eğitim gereksinimi olan bireyleri diğer bireylerle bir araya getirip, çeşitli spor dallarında düzenli eğitim ve yarışma olanakları sunuyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Sakıp Sabancı ve Prof. Dr. Hıfzı Özcan önderliğinde temelleri atılan dernek, 2002 yılından bu yana Dilek Sabancı’nın onursal başkanlığında Türkiye Özel Sporcular Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda pek çok projeye imza atılıyor. Örneğin 2-7 yaş arası özel eğitim gereksinimi olan ve herhangi bir engeli olmayan çocukları buluşturan oyun odaklı Minik Sporcular Projesi, şu anda 11 üniversite ve 10 özel anaokulu işbirliğiyle 21 farklı noktada yürütülüyor.
Bu butik projeyle hedef her yıl 400 özel ve partner sporcuya ulaşmak. Birleştirme projesi ise 16-25 yaş arasındaki özel ve partner sporcuları sportif alanlarda ve saha dışında sosyal ortamda tanıştırmayı ve kaynaşmayı amaçlıyor.
2014 yılında başlayan ve dokuz ilde gerçekleştirilen projede her yıl yaklaşık 600 özel ve partner sporcuya dokunuldu. Karma Futbol Projesi, Sağlıklı Sporcu ve Karma Pota ise diğer projeler arasında yer alıyor.
2018 yılında özel bireyleri spor ve sosyal etkinlikler çerçevesinde diğer bireylerle bir araya getirerek 16 bin kişiye ulaştıklarını söyleyen Dilek Sabancı, ancak geldikleri noktayla yetinmediklerini anlatıyor.
Sabancı, daha fazla spor dalında, daha geniş bir coğrafyada, daha çok sayıda özel eğitim gereksinimi olan bireylere ulaşmak istediklerini söylüyor.
Dernek, daha çok özel bireye dokunmak amacıyla ‘Biz Özeliz, Bağışlayın’ kampanyası başlattı. Kampanyaya SMS, havale veya Özel Olimpiyatlar Türkiye internet sitesi üzerinden bağış yapılabiliyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?