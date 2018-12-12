İyi yaşam ve sağlık iletişimi markalar için önem kazanıyor
Küresel ekonominin en heyecan verici alanlarından biri olan sağlık ve iyi yaşam her geçen gün hızla büyüyor. Markaların da artık tüketicilerin iyi yaşam ve sağlık talebini karşılayan bir iletişim stratejisine sahip olmaları gerekiyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Daha uzun süre ve sağlıklı yaşama isteği, tüketici davranışlarında büyük değişimler yarattı ve yaratmaya da devam ediyor. Yeni nesil tüketiciler iyi yaşamı spa’ya gitmek ya da yoga yapmak gibi bir aktiviteden ibaret olarak görmüyor. Onlar için iyi yaşam, modern yaşam tarzımızın doğurduğu zorluklarla mücadele etmenin bir yolu.
Dünyada sağlık ve iyi yaşam (health & welness) alanında sayılı fikir liderlerinde biri olan Ogilvy Health & Wellness Global Başkanı Marion McDonald, markaların tüketicilerin sağlık ve iyi yaşam alanında artan taleplerini iyi değerlendirip bu alanda gelecekte oluşabilecek fırsatları öngörmeleri gerektiği görüşünde.
McDonald, Ogilvy olarak dört kıtadan fikir liderleriyle görüşerek, bu gelişmekte olan hareketin nereye yöneldiğini ve markalar için fırsatları ortaya koyan bir kültürel araştırma gerçekleştirdiklerini söylüyor.
Yapılan araştırmada çıkan ilginç bulgular var. Araştırma gösteriyor ki, tüketiciler tarafından yönlendirilen ve tüm dünyada yaygınlaşarak büyüyen iyi yaşam ve sağlık hareketi, sağlık ekosistemini de baştan sona değiştiriyor.
Kişiselleştirilmiş sağlık hizmeti çağı olarak tanımlanan bu yeni dönemde hastaların bireysel ihtiyaçları önem kazanırken sağlığın da yeniden tanımlandığı görülüyor.
Bu dönüşümün sadece sağlık sektörü ile sınırlı kalmadığının altını çizen Marion McDonald, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Tüketiciler, markaların sağlık ve iyi yaşam alanında beklentilerine cevap vermesini ve bu alanda aktif rol almalarını bekliyorlar.
Markaların, yeni oyuncular ve yeni iş modellerinin ortaya çıktığı bu döneme hızla adapte olması gerekiyor. Doğal olarak markalara iletişim alanında danışmanlık yapan şirketlerin de bu alanda ekipler kurması gerekiyor. Böylece markaların değişen sağlık ve iyi yaşam anlayışına adapte olabilmesine öncülük edebilirler.”
Bu dönüşümden doğal olarak Türkiye de etkileniyor. Kantar Media’nın 15 yaş üzeri 15 bin yetişkinle yaptığı TGI araştırması, 2017 yılında Türkiye’de iyi yaşam tercihlerini kapsayan sağlık ve iyi yaşam segmentinin yüzde 35’lik büyüklüğe ulaştığını ortaya koyuyor. 2014 yılında yüzde
25,9 olan bu segmentin sadece üç yılda ne kadar arttığına bakarak, Türkiye’de de iyi yaşam ve sağlık hareketinin hızla yükseldiğini söyleyebiliyoruz.
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