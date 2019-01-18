RVD Başkanı’nın 2019 ajandası
Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura’nın 2018 yılında yoğun bir ajandası vardı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Pura, Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda 2018’de bir araştırma gerçekleştirildiğini, Effie Ödülü kazanmış 489 reklam filminin incelenip sonuçlarının sektörle paylaşıldığını söylüyor.
Ahmet Pura, “Bu araştırma bulgularının çok dikkatli okunması ve sektör olarak aksiyon alınması gerekiyor. 2019 yılında bu konuda önemli bir ilerleme kaydedeceğimize gönülden inanıyoruz” diyor.
2018 yılında, Sektörel Yarışmalar Sonuç Analizi Yürütme Kurulu, şeffaflık, adalet ve etik süreç konularına ilişkin genel prensipleri bir araya getirerek bunların RVD tarafından jüri üyesi ataması yapılan diğer sektörel yarışmalarda da benimsenmesi için çalışmaya başladı.
Ahmet Pura, belirlenecek prensiplerin 2019 yılından itibaren tüm sektör yarışmalarında dikkate alınacağına inandığının altını çiziyor.
Pura, 2019 ajandasındaki diğer konuları ise şöyle anlatıyor: “Dünyada örneği son derece sınırlı olan yetişkinlere reklamı kısıtlayan maddelerde, ekonomik kayıp potansiyelini ve denetlenen gıdanın ulaşılabilirliğine etkilerini de dikkate alarak, yeni bir düzenleme yapılması gerektiğinin altını çizeceğiz.
Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Konseyi’nin ilk toplantısını 2019 yılı başında yapmasını diliyoruz. Reklam Konseyi’nin görevi, reklam politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak çağdaş iletişim uygulamalarını takip etmek, reklam sektörünün ve reklam denetim işlevinin geliştirilmesine yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak, bu alanda görüş ve önerilerde bulunmak ve bu görüş ve önerileri ilgili mercilere iletmek olarak tarif ediliyor.
Reklam Konseyi’nin önümüzdeki dönemde faaliyete geçerek tüm paydaşlarla birlikte rasyonel çalışmalar yapacağına ve potansiyeli yüksek sektörümüze büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.”
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