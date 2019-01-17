Uni Baby nasıl farklılaşacak?
Uni Baby, anne-bebek markası olarak konumlanmış durumda. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Bebek Bakımı Pazarlama Direktörü Mert Kokulu, daha az içerikli, güvenilir, çevreye duyarlı ve ekolojik ürün tercihinin çeşitliliği artırdığını ve pazarı büyüttüğünü söylüyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Türkiye’de her yıl 1,3 milyon bebek doğuyor. Bu da bebek ürünleri pazarını her geçen gün daha da büyütüyor. Tüm bebek ürünleri pazarını ele alırsak bugün 8 milyar TL’yi aşan bir büyüklükten söz edebiliriz.
Pazarın büyümesini önceden gören Eczacıbaşı Grubu, 2012 yılında Uni, Unibaby ve Uni Wipes gibi markaları bünyesinde bulunduran Ataman Grubu’nu satın almıştı.
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri çatısı altında konumlandırdığı “Uni” markasıyla bebek bakım kategorisinde farklı ürün gruplarına da giren şirket, bugün, şampuandan pişik kremine, deterjandan ıslak mendile kadar uzanan geniş bir ürün gamına sahip. Şirketin hedefi ise sadece bebek değil, anne-bebek markası olmak.
Şirket, Uni Baby markasıyla, bir annenin bebek sahibi olmayı düşündüğü andan çocuğunu okula gönderdiği zamana kadar olan dönemi sahiplenmek istiyor.
İÇERİKLER SAFLAŞTIRILIYOR
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Bebek Bakımı Pazarlama Direktörü Mert Kokulu, bu doğrultuda anneleri dinleyerek ihtiyaçları belirlediklerini ve yeni ürün geliştirme çalışmalarını sürdürdüklerini anlatıyor.
Kokulu, annelerin beklentisinin saf formüllü ürünler olduğunu ve özellikle bu ürünlerdeki inovasyonu içerikteki kimyasalları çıkarıp ürünleri saflaştırarak yaptıklarını aktarıyor.
Annelerin içgüdülerini ve ne düşündüklerini anlamak için Uni Baby fabrikasında ‘Anne Bebek İçgörü Merkezi’ni hayata geçiren şirket, bu merkezde hem annelerin hem de sağlık uzmanlarının iç görülerini alıyor.
Hatta bu merkezde annelerin geri bildirim ve değerlendirmeleri ürün geliştirme sürecinde en önemli adımlardan biri haline gelmiş bulunuyor.
Saflığı marka dünyalarının merkezine aldıklarını ifade eden Mert Kokulu, geliştirecekleri her yeni üründe de bu ana ilkeyi temel aldıklarını aktarıyor.
Kokulu, bu duyarlılığın bebek bakım ürünlerinde çeşitliliği artırdığını ve bebek bakım pazarının hızlı büyümesini desteklediğini de sözlerine ekliyor. Anneler için geliştirdikleri ürünlerin 2019’da raflarda olacağının da altını çiziyor.
DOKTOR VE HEMŞİREYE İLETİŞİM
Mert Kokulu, Uni Baby ile hem geleneksel mecralarda iletişim yaptıklarını hem de eczacı, doktor ve hemşirelere birebir gidip ürünlerini anlattıklarını belirtiyor.
Bugün 10 bin eczanede Uni Baby ürünlerinin satıldığının üzerinde duran Mert Kokulu, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Uni Baby olarak sektörde bize farklılık katan çalışmalarımızdan biri de hastanede doktor ve hemşirelere, hastane çevresinde de eczacılara ürünlerimizin farkını anlatmak.
Medikal ekibimiz aracığıyla 12 şehirde 2 bin 500 sağlık uzmanına ulaşıyoruz. Bununla birlikte, yılda 210 bin yeni annenin ürünlerimizi hastanede doğum sonrası kullanmasını sağlıyoruz.
Uni Baby olarak anneler ve anne olmaya hazırlananlarla iletişim kurabileceğimiz her kanalı yakından takip ediyoruz.”
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